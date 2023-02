Chinas Top-Diplomat von Putin empfangen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Chinas Chef-Diplomat Wang Yi ist bei seinem Besuch in Moskau am Mittwoch auch von Staatschef Wladimir Putin empfangen worden. Putin lobte dabei die bilateralen Beziehungen, die sich nach seinen Angaben "stetig entwickeln". Wang erklärte sich zu einer Vertiefung der strategischen Kooperation Pekings mit Moskau bereit. "Andere Länder können keinen Druck auf unsere Beziehungen ausüben", sagte Wang gemäß Übersetzung.

Auch Moldaus Präsidentin bei NATO-Treffen mit Biden

Warschau/Washington/Kiew (Kyjiw) - Als politisches Signal nimmt auch die Ex-Sowjetrepublik Moldau an dem Treffen von US-Präsident Joe Biden mit den Staaten der NATO-Ostflanke in Warschau teil. Die moldauische Präsidentin Maia Sandu wurde vor der Konferenz vom polnischen Staatschef Andrzej Duda empfangen, wie die Agentur PAP am Mittwoch meldete.

Österreichern geht Ökostrom-Ausbau zu langsam

Wien - Den Menschen in Österreich geht der Ausbau von Ökostrom zu langsam, wie eine Umfrage der Strombranche ergab. Demnach haben alle Erneuerbaren an Akzeptanz gewonnen, Photovoltaik führt dabei vor Wasserkraft und Windenergie. Klar an Akzeptanz verloren haben im Vorjahr Gaskraftwerke, so das Ergebnis der am Mittwoch präsentierten Erhebung. "Die Österreicher wollen den erneuerbaren Ausbau und sie wollen in rasch", sagte Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Österreichs Energie.

Zwei Tote bei Militäreinsatz im Westjordanland

Ramallah - Bei einem israelischen Militäreinsatz in Nablus im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben zwei Palästinenser getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Das Gesundheitsministerium in Ramallah teilte am Mittwoch mit, 36 Menschen seien von Schüssen von israelischen Truppen getroffen worden. Mindestens vier davon seien in kritischem Zustand. Das israelische Militär teilte lediglich mit, dass es am Vormittag zu einem Einsatz in der Stadt gekommen sei.

Knapp eine Million Asylanträge in Europa 2022

Brüssel - In der Europäischen Union haben im vergangenen Jahr so viele Menschen Asyl beantragt wie seit 2015/2016 nicht mehr. Nach Angaben der EU-Asylagentur (EUAA) vom Mittwoch stellten in den 27 EU-Staaten sowie in der Schweiz und Norwegen insgesamt 966.000 Schutzsuchende einen Antrag auf Asyl - das sind um 50 Prozent mehr als 2021. Seit 2008 wurden höhere Zahlen nur in den Jahren 2015 und 2016 verzeichnet, als es deutlich mehr als eine Million Anträge gab.

Aschermittwoch heuer wieder Tag politischer Rundumschläge

Klagenfurt/Ried im Innkreis/Judenburg - Nach der Coronapause ist der Aschermittwoch heuer wieder der Tag der politischen Rundumschläge: Beim traditionellen Kehraus der FPÖ in Ried tritt erstmals Herbert Kickl als Parteichef ans Pult. In Kärnten lädt die ÖVP eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl zum politischen Aschermittwoch, der das einzige Großevent der Partei im laufenden Wahlkampf darstellt. Und in der Steiermark schart der ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher prominente Genossen um sich.

Babysitter soll Fünfjährige in Berlin getötet haben

Berlin - Im Fall einer getöteten Fünfjährigen in Berlin steht der 19-jährige Babysitter des Kindes unter dringendem Tatverdacht. Der Mann habe am Dienstagnachmittag auf einem Spielplatz im nördlichen Stadtteil Pankow auf die vier Kinder der Familie aufgepasst, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Mit der Fünfjährigen sei er dann weggegangen. Das Mädchen war Stunden später mit einer Stichverletzung gefunden worden. Der 19-Jährige wurde festgenommen.

EU erzeugte Rekordmenge an Wind- und Solarstrom

Brüssel - Durch mehr Strom aus Wind- und Solarkraft hat die EU einer Untersuchung zufolge seit Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zwölf Milliarden Euro für Gasimporte einsparen können. "Dank wachsender Kapazitäten und günstiger Wetterbedingungen haben Wind- und Solarenergie seit Beginn des Krieges eine Rekordmenge an EU-Strom produziert", heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Analyse der Denkfabrik Ember Climate.

