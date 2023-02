Senioren kommen bald leichter zu Krediten

Wien - Senioren werden voraussichtlich ab Mai leichter zu Krediten kommen. Eine entsprechende Gesetzesänderung wurde am Mittwoch vom Ministerrat beschlossen und muss nun nur noch durch das Parlament. Im Wesentlichen geht es darum, dass die Lebenserwartung künftig bei der Kreditvergabe keine Rolle mehr spielen soll. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Seniorenratspräsidentin Ingrid Korosec (ÖVP) sehen einen wichtigen Schritt gegen Altersdiskriminierung.

Chinas Top-Diplomat von Putin empfangen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Chinas Chef-Diplomat Wang Yi ist bei seinem Besuch in Moskau am Mittwoch auch von Staatschef Wladimir Putin empfangen worden. Putin lobte dabei die bilateralen Beziehungen, die sich nach seinen Angaben "stetig entwickeln". Wang erklärte sich zu einer Vertiefung der strategischen Kooperation Pekings mit Moskau bereit. "Andere Länder können keinen Druck auf unsere Beziehungen ausüben", sagte Wang gemäß Übersetzung.

Auch Moldaus Präsidentin bei NATO-Treffen mit Biden

Warschau/Washington/Kiew (Kyjiw) - Als politisches Signal nimmt auch die Ex-Sowjetrepublik Moldau an dem Treffen von US-Präsident Joe Biden mit den Staaten der NATO-Ostflanke in Warschau teil. Die moldauische Präsidentin Maia Sandu wurde vor der Konferenz vom polnischen Staatschef Andrzej Duda empfangen, wie die Agentur PAP am Mittwoch meldete.

Babysitter soll Fünfjährige in Berlin getötet haben

Berlin - Nach dem gewaltsamen Tod eines fünfjährigen Mädchens in Berlin steht der 19-jährige Babysitter unter dringendem Verdacht. Der Mann habe am Dienstagnachmittag auf das Mädchen und seine jüngeren Geschwister auf einem Spielplatz im Stadtteil Pankow im Norden Berlins aufgepasst, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Das Mädchen wurde etwas später durch mindestens eine Stichwunde verletzt in einem nahe gelegenen Park gefunden. Es starb kurz darauf im Spital.

Von 24 aktuellen Masernfällen auch einer in Wien

Wien/Graz/Klagenfurt - Neben dem Masernausbruch in der Steiermark und einem Nachweis in Kärnten gibt es auch einen Fall in Wien. Das Gesundheitsministerium berichtete am Mittwoch von 24 aktuellen Fällen. Bei jenem in Kärnten ist der Zusammenhang noch in Abklärung, der in Wien steht jedoch in Verbindung zum steirischen Cluster. Der Ausbruch verdeutliche, "wie wichtig die Inanspruchnahme der Impfungen aus dem kostenlosen Impfprogramm ist", erinnerte das Ministerium an die Masern-Mumps-Röteln-Impfung.

SPÖ fordert Aussetzung der Mieterhöhungen bis 2026

Wien - Die Richtwert- und Kategoriemieten in Altbauten werden regelmäßig an die Inflation angepasst, daher drohen heuer massive Erhöhungen. Mehr als eine halbe Million Mieterinnen und Mieter sind davon betroffen. Die SPÖ fordert daher wiederholt eine Aussetzung der Mietzinserhöhungen bis 2026, wie SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bei einer Pressekonferenz am Mittwoch betonte.

Mann nach Gewalt und Missbrauch in der Familie in Haft

Wien - Beamte der Polizeiinspektion Westbahnhof haben Dienstagmittag einen 40-Jährigen in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus festgenommen, nachdem ihn seine Frau und zwei der sieben Kinder wegen Gewalt und Missbrauch angezeigt hatten. Über den syrischen Staatsbürger verhängten die Beamten auch ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Seine Frau und die beiden Mädchen im Alter von 16 und 14 Jahren werfen ihm vor, sie in alkoholisiertem Zustand wiederholt und seit Jahren geschlagen zu haben.

EU erzeugte Rekordmenge an Wind- und Solarstrom

Brüssel - Durch mehr Strom aus Wind- und Solarkraft hat die EU einer Untersuchung zufolge seit Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zwölf Milliarden Euro für Gasimporte einsparen können. "Dank wachsender Kapazitäten und günstiger Wetterbedingungen haben Wind- und Solarenergie seit Beginn des Krieges eine Rekordmenge an EU-Strom produziert", heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Analyse der Denkfabrik Ember Climate.

