Chinas Top-Diplomat von Putin empfangen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Chinas Chef-Diplomat Wang Yi ist bei seinem Besuch in Moskau am Mittwoch auch von Staatschef Wladimir Putin empfangen worden. Putin lobte dabei die bilateralen Beziehungen, die sich nach seinen Angaben "stetig entwickeln". Wang erklärte sich zu einer Vertiefung der strategischen Kooperation Pekings mit Moskau bereit. "Andere Länder können keinen Druck auf unsere Beziehungen ausüben", sagte Wang gemäß Übersetzung.

Auch Moldaus Präsidentin bei NATO-Treffen mit Biden

Warschau/Washington/Kiew (Kyjiw) - Als politisches Signal nimmt auch die Ex-Sowjetrepublik Moldau an dem Treffen von US-Präsident Joe Biden mit den Staaten der NATO-Ostflanke in Warschau teil. Die moldauische Präsidentin Maia Sandu wurde vor der Konferenz vom polnischen Staatschef Andrzej Duda empfangen, wie die Agentur PAP am Mittwoch meldete.

Babysitter soll Fünfjährige in Berlin getötet haben

Berlin - Nach dem gewaltsamen Tod eines fünfjährigen Mädchens in Berlin steht der 19-jährige Babysitter unter dringendem Verdacht. Der Mann habe am Dienstagnachmittag auf das Mädchen und seine jüngeren Geschwister auf einem Spielplatz im Stadtteil Pankow im Norden Berlins aufgepasst, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Das Mädchen wurde etwas später durch mindestens eine Stichwunde verletzt in einem nahe gelegenen Park gefunden. Es starb kurz darauf im Spital.

SPÖ und AK machen Druck auf raschen Mietpreisdeckel

Wien - Per April drohen immense Steigerungen der Richtwert- und Kategoriemieten um 8,6 Prozent, da diese an die Inflation angepasst werden. Ausnahmen gab es in der Coronakrise, auch für heuer hat die Bundesregierung Maßnahmen angekündigt, Details sind allerdings bisher offen. Vor allem SPÖ, FPÖ, Arbeiterkammer (AK) und Gewerkschaftsbund (ÖGB) machen Druck, rasch zu handeln - und auch das Mietrecht an sich zu reformieren. Das wurde am Mittwoch einmal mehr deutlich.

Senioren kommen bald leichter zu Krediten

Wien - Senioren werden voraussichtlich ab Mai leichter zu Krediten kommen. Eine entsprechende Gesetzesänderung wurde am Mittwoch vom Ministerrat beschlossen und muss nun nur noch durch das Parlament. Im Wesentlichen geht es darum, dass die Lebenserwartung künftig bei der Kreditvergabe keine Rolle mehr spielen soll. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Seniorenratspräsidentin Ingrid Korosec (ÖVP) sehen einen wichtigen Schritt gegen Altersdiskriminierung.

Neun Tote bei Militäreinsatz im Westjordanland

Ramallah - Bei einem israelischen Militäreinsatz in Nablus im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben mindestens neun Palästinenser getötet worden. Zudem wurden 102 Menschen verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah am Mittwoch mitteilte. Sechs davon seien in kritischem Zustand. Unter den Toten waren demnach auch ein 72-Jähriger sowie ein 16-Jähriger.

EU erzeugte Rekordmenge an Wind- und Solarstrom

Brüssel - Durch mehr Strom aus Wind- und Solarkraft hat die EU einer Untersuchung zufolge seit Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zwölf Milliarden Euro für Gasimporte einsparen können. "Dank wachsender Kapazitäten und günstiger Wetterbedingungen haben Wind- und Solarenergie seit Beginn des Krieges eine Rekordmenge an EU-Strom produziert", heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Analyse der Denkfabrik Ember Climate.

Verjährungsregeln bringen Koalitionsstreit

Wien/Linz - In der Justiz ist ein neues Konfliktthema aufgetaucht. Es geht um eine Änderung der Regelungen zur Verjährungshemmung, die Anwälte im Buwog-Verfahren beim Verfassungsgerichtshof zu erkämpfen versuchen. Während Justizvertreter davor warnen, ist in der Koalition ein politischer Streit ausgebrochen. Das Justizministerium wollte eine Stellungnahme für die alten Regelungen, was das Verfassungsministerium blockierte.

