KV-Abschluss im Hotel- und Gastgewerbe: 9,3 Prozent Plus

Wien - Die Beschäftigten im Hotel- und Gastgewerbe erhalten ab 1. Mai 2023 im Durchschnitt 9,3 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Der neue Brutto-Mindestlohn für Hilfskräfte beträgt 1.800 Euro und für Fachkräfte in den ersten beiden Berufsjahren 1.860 Euro. Die Lehrlingseinkommen liegen ab 1. Mai bei 925 Euro im ersten Lehrjahr, 1.035 Euro im zweiten, 1.215 Euro im dritten und 1.305 Euro im vierten Lehrjahr, teilten die Gewerkschaften GPA und vida Mittwochabend mit.

Russland und China vertiefen ihre Beziehungen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Kurz vor dem ersten Jahrestag des Ukraine-Kriegs treiben Russland und China eine Vertiefung ihrer Partnerschaft voran. Präsident Wladimir Putin kündigte am Mittwoch bei einem Moskau-Besuch des chinesischen Top-Diplomaten Wang Yi an, dass Staatschef Xi Jinping Russland besuchen werde. Darauf habe man sich verständigt, sagte Putin. "Alles geht voran, entwickelt sich. Wir erreichen neue Grenzen."

Biden sichert östlichen NATO-Partnern Beistand zu

Warschau/Washington/Kiew (Kyjiw) - Angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine hat US-Präsident Joe Biden den Staaten an der Ostflanke der NATO einmal mehr Beistand für den Fall eines Angriffes zugesagt. Bei einem persönlichen Treffen mit mehreren östlichen NATO-Partnern in der polnischen Hauptstadt Warschau sagte Biden am Mittwoch: "Artikel Fünf ist eine heilige Verpflichtung, die die Vereinigten Staaten eingegangen sind. Wir werden buchstäblich jeden Zentimeter der NATO verteidigen."

Vorerst keine Einigung auf neue EU-Sanktionen gegen Moskau

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich am Mittwoch nicht auf neue Sanktionen gegen Russland einigen können, die zum Jahrestag der Invasion der Ukraine am Freitag in Kraft treten sollten. Die Verhandlungen würden am Donnerstag fortgesetzt, sagten mehrere Diplomaten. Einer der Diplomaten ging von einem noch rechtzeitigen Beschluss aus: "Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass morgen schnell eine Einigung erzielt wird." Diese könne dann am Freitag formell beschlossen werden.

SPÖ und AK machen Druck auf raschen Mietpreisdeckel

Wien - Per April drohen immense Steigerungen der Richtwert- und Kategoriemieten um 8,6 Prozent, da diese an die Inflation angepasst werden. Ausnahmen gab es in der Coronakrise. Vor allem SPÖ, FPÖ, Arbeiterkammer (AK) und Gewerkschaftsbund (ÖGB) machen Druck, rasch zu handeln - und auch das Mietrecht an sich zu reformieren. Die Regierung wolle bis April eine Lösung finden, so Justizministerin Alma Zadic (Grüne) im Ministerrat am Mittwoch.

Verjährungsregeln bringen Koalitionsstreit

Wien/Linz - In der Justiz ist ein neues Konfliktthema aufgetaucht. Es geht um eine Änderung der Regelungen zur Verjährungshemmung, die Anwälte im Buwog-Verfahren beim Verfassungsgerichtshof zu erkämpfen versuchen. Während Justizvertreter davor warnen, ist in der Koalition ein politischer Streit ausgebrochen. Das Justizministerium wollte eine Stellungnahme für die alten Regelungen, was das Verfassungsministerium blockierte.

Tödliche Schüler-Attacke auf Lehrerin in Frankreich

Bayonne - Ein Schüler in Südfrankreich hat seine Spanischlehrerin mit einer Stichwaffe angegriffen und tödlich verletzt. Das berichteten französische Medien am Mittwoch übereinstimmend unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Bayonne. Der Verdächtige, ein 16-jähriger Schüler, wurde festgenommen, schrieb der Sender BFMTV. Die Lehrerin hatte nach dem Angriff in Lebensgefahr geschwebt und war dann gestorben.

Wieder Platzverbot am Heldenplatz rund um Akademikerball

Wien - Anlässlich des am Freitag in der Wiener Hofburg stattfindenden freiheitlichen "Akademikerballs" und den zu erwartenden Protesten wird wieder ein Platzverbot rund um den Heldenplatz verhängt. Die Sperrzone tritt um 17.00 Uhr in Kraft. Auch der Ring wird für den Verkehr abschnittsweise gesperrt. Die Polizei empfiehlt, den innerstädtischen Bereich großräumig zu umfahren. Insgesamt werden rund 1.200 Polizisten und Polizistinnen im Einsatz stehen.

