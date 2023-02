Russland und China vertiefen ihre Beziehungen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Kurz vor dem ersten Jahrestag des Ukraine-Kriegs treiben Russland und China eine Vertiefung ihrer Partnerschaft voran. Präsident Wladimir Putin kündigte am Mittwoch bei einem Moskau-Besuch des chinesischen Top-Diplomaten Wang Yi an, dass Staatschef Xi Jinping Russland besuchen werde. Darauf habe man sich verständigt, sagte Putin. "Alles geht voran, entwickelt sich. Wir erreichen neue Grenzen."

Guterres warnt vor Atomwaffen im Ukraine-Konflikt

New York/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Knapp ein Jahr nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres vor einer Ausweitung des Konfliktes und dem Einsatz von Atomwaffen gewarnt. "Im vergangenen Jahr haben wir nicht nur Leid und Verwüstung wachsen sehen, es wird auch immer deutlicher, wie viel schlimmer alles noch werden könnte", sagte Guterres am Mittwoch zur Eröffnung einer Sondersitzung der UN-Vollversammlung in New York zum Jahrestag.

OSZE tagt in Wien - Russische Delegation sorgt für Aufregung

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Abgeordneten der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) kommen am Donnerstag und Freitag zur Wintertagung in Wien zusammen. Die geplante Anwesenheit von unter EU-Sanktionen stehenden russischen Abgeordneten sorgt für Kritik. Die Ukraine und Litauen wollen die Tagung boykottieren. Die Versammlung findet am Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine statt.

Biden sichert östlichen NATO-Partnern Beistand zu

Warschau/Washington/Kiew (Kyjiw) - Angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine hat US-Präsident Joe Biden den Staaten an der Ostflanke der NATO einmal mehr Beistand für den Fall eines Angriffes zugesagt. Bei einem persönlichen Treffen mit mehreren östlichen NATO-Partnern in der polnischen Hauptstadt Warschau sagte Biden am Mittwoch: "Artikel Fünf ist eine heilige Verpflichtung, die die Vereinigten Staaten eingegangen sind. Wir werden buchstäblich jeden Zentimeter der NATO verteidigen."

KV-Abschluss im Hotel- und Gastgewerbe: 9,3 Prozent Plus

Wien - Die Beschäftigten im Hotel- und Gastgewerbe erhalten ab 1. Mai 2023 im Durchschnitt 9,3 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Der neue Brutto-Mindestlohn für Hilfskräfte beträgt 1.800 Euro und für Fachkräfte in den ersten beiden Berufsjahren 1.860 Euro. Die Lehrlingseinkommen liegen ab 1. Mai bei 925 Euro im ersten Lehrjahr, 1.035 Euro im zweiten, 1.215 Euro im dritten und 1.305 Euro im vierten Lehrjahr, teilten die Gewerkschaften GPA und vida Mittwochabend mit.

Kickl bei FPÖ-Aschermittwoch mit Attacke auf Van der Bellen

Ried im Innkreis - Nach der Coronapause hat die FPÖ wieder ihren politischen Aschermittwoch in Ried im Innkreis abgehalten. Heuer trat in der Jahn-Turnhalle erstmals Herbert Kickl als Parteichef ans Rednerpult - unter Standing Ovations sowie mit harscher Kritik am ORF und vor allem an Bundespräsident Alexander van der Bellen.

Lercher teilte bei SPÖ-Aschermittwoch gegen ÖVP aus

Judenburg - Nach zwei Jahren Pause hat die SPÖ im Oberwenger Stadl in Judenburg wieder einen politischen Aschermittwoch vor vollem Haus mit rund 200 Gästen veranstaltet. Gastgeber Max Lercher teilte diesmal gegen alle Nationalratsparteien aus, vor allem gegen die ÖVP: "Ich glaube die Korruption war zuerst da und aus ihr hat sich die ÖVP gegründet." Ehrengäste waren sein Nationalratskollege Jan Krainer und AK-Präsidentin Renate Anderl.

ÖVP feierte in Klagenfurt politischen Aschermittwoch

Klagenfurt - Die Kärntner ÖVP hat am Mittwochabend in Klagenfurt ihren politischen Aschermittwoch gefeiert. Spitzenkandidat Martin Gruber erhielt dabei Unterstützung von dem ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff (CDU) sowie Bundeskanzler und Parteichef Karl Nehammer. Mehr als 600 Personen wurden in der Messearena begrüßt.

