Verbund-Preiserhöhung vom Mai 2022 von Gericht gekippt

Wien - Das Handelsgericht Wien hat die Preiserhöhung des teilstaatlichen Stromkonzerns Verbund vom Mai 2022 gekippt. Die Klausel zur Anpassung der Strom-Arbeitspreises sei überraschend und nachteilig für die Kundinnen und Kunden, teilte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) mit, der im Auftrag des Sozialministeriums geklagt hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

OSZE tagt in Wien - Russische Delegation sorgt für Aufregung

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Abgeordneten der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) kommen am Donnerstag und Freitag zur Wintertagung in Wien zusammen. Die geplante Anwesenheit von unter EU-Sanktionen stehenden russischen Abgeordneten sorgt für Kritik. Die Ukraine und Litauen wollen die Tagung boykottieren. Die Versammlung findet am Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine statt.

Guterres warnt vor Atomwaffen im Ukraine-Konflikt

New York/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Knapp ein Jahr nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres vor einer Ausweitung des Konfliktes und dem Einsatz von Atomwaffen gewarnt. "Im vergangenen Jahr haben wir nicht nur Leid und Verwüstung wachsen sehen, es wird auch immer deutlicher, wie viel schlimmer alles noch werden könnte", sagte Guterres am Mittwoch zur Eröffnung einer Sondersitzung der UN-Vollversammlung in New York zum Jahrestag.

Inflation im Jänner auf 11,2 Prozent gestiegen

Wien - Die Inflation in Österreich ist zu Jahresbeginn wieder gestiegen. Die Inflationsrate lag im Jänner bei 11,2 Prozent, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte. Das ist der höchste Wert in der aktuellen Teuerungswelle, nach 11,0 Prozent im Oktober 2022. Grund dafür sei der Preisschub bei der Haushaltsenergie, der ohne die seit Dezember wirksame Strompreisbremse aber noch stärker ausgefallen wäre.

Israel griff nach Beschuss Ziele im Gazastreifen an

Gaza/Jerusalem - Nach der Gewalteskalation im besetzten Westjordanland haben die israelischen Streitkräfte Ziele im palästinensischen Gazastreifen angegriffen. Damit habe man auf Raketenbeschuss aus dem Küstengebiet reagiert, teilte das israelische Militär am Donnerstag mit, ohne zunächst Einzelheiten zu dem Angriff zu nennen. Zuvor seien sechs Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden.

USA von ungewöhnlich heftigen Winterstürmen getroffen

Los Angeles - Ungewöhnlich heftige Winterstürme sind am Mittwoch über Teile der USA gezogen und haben an vielen Orten das öffentliche Leben nahezu zum Erliegen gebracht. In einem von der Westküste bis zu den Großen Seen an der Grenze zu Kanada reichenden Sturmband fiel in rund 280.000 Haushalten nach Angaben der Energieversorger der Strom aus, mehr als 1.500 Flüge mussten bis zum Abend gestrichen werden.

Acht Angeklagte im Prozess um Impfpass-Betrügereien in Wien

Wien - Acht Angeklagte müssen sich am Donnerstag im Zusammenhang mit mutmaßlichen Betrügereien rund um die Schutzimpfung gegen Covid-19 am Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten. Die Anklage lautet auf Fälschung eines Beweismittels (� 293 StGB) und Geschenkannahme und Bestechung von Bediensteten oder Beauftragten (� 309 StGB). Tatort war die Corona-Impfstraße im Austria Center Vienna (ACV), inkriminierter Tatzeitraum Anfang September bis Mitte Dezember 2021.

Klimaproteste am Donnerstag bei drei Wiener Verkehrsknoten

Wien/Österreich-weit - Mitglieder der Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation" haben am Donnerstag neuerlich den Wiener Frühverkehr blockiert. Aktivisten und Aktivistinnen klebten sich auf der Altmannsdorfer Straße sowie am Landstraßer Gürtel auf die Fahrbahnen. Mit selbstgemalten Schildern gingen von dort mehrere Personen durch den entstandenen Stau auf die Südosttangente (A23) und forderten ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen sowie Tempo 100 auf der Autobahn.

