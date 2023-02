Totes Baby in der Steiermark - Mutter unter Verdacht

Kapfenberg - Ein Neugeborenes ist Mittwochnachmittag tot in der Wohnung einer 27-jährigen Frau in der obersteirischen Industriestadt Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) entdeckt worden. Passanten hatten die stark blutende Mutter im Wohnhaus wahrgenommen und die Einsatzkräfte gerufen. Die Rettung fand dann das tote Baby in der Wohnung. "Aufgrund der Spurenlage steht die Mutter im Tatverdacht, ihren Sohn nach der Hausgeburt getötet zu haben", so die erste Information der Polizei.

OSZE-Tagung in Wien mit russischer Delegation begonnen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Wintertagung der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat am Donnerstag in Wien begonnen. Die Anwesenheit russischer Abgeordnete sorgt für viel Kritik. In seinen Eröffnungsworten betonte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP): "Wir stehen in ungeteilter Solidarität an der Seite der ukrainischen Regierung und des ukrainischen Volkes!"

Verbund-Preiserhöhung vom Mai 2022 von Gericht gekippt

Wien - Das Handelsgericht Wien hat die Preiserhöhung des teilstaatlichen Stromkonzerns Verbund vom Mai 2022 gekippt. Die Klausel zur Anpassung der Strom-Arbeitspreises sei überraschend und nachteilig für die Kundinnen und Kunden, teilte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) mit, der im Auftrag des Sozialministeriums geklagt hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Israel griff nach Beschuss Ziele im Gazastreifen an

Gaza/Jerusalem - Nach der Gewalteskalation im besetzten Westjordanland haben die israelischen Streitkräfte Ziele im palästinensischen Gazastreifen angegriffen. arunter seien eine Waffenfabrik sowie ein Militärgelände der radikalislamischen Hamas, teilte die Armee am Donnerstagmorgen mit. Berichten aus dem Gazastreifen zufolge wurde niemand verletzt. Von den beiden Militärposten stiegen demnach Rauchsäulen auf. Mehrere Häuser in der Nähe seien leicht beschädigt worden.

Inflation im Jänner auf 11,2 Prozent gestiegen

Wien - Die Inflation in Österreich ist zu Jahresbeginn wieder gestiegen. Die Inflationsrate lag im Jänner bei 11,2 Prozent, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte. Das ist der höchste Wert in der aktuellen Teuerungswelle, nach 11,0 Prozent im Oktober 2022. Grund dafür sei der Preisschub bei der Haushaltsenergie, der ohne die seit Dezember wirksame Strompreisbremse aber noch stärker ausgefallen wäre.

US-Mordverdächtiger kehrte an Tatort zurück - Zwei Tote

Orlando (Florida) - Der mutmaßliche Mörder einer Frau im US-Staat Florida ist Stunden später an den Tatort zurückgekehrt und hat einen Fernsehreporter und ein Kind erschossen. Laut der Polizeibehörde von Orange County war in einem Vorort der Stadt Orlando am Vormittag zunächst eine 20-Jährige getötet worden. Am Nachmittag sei ein TV-Reporterteam beschossen worden, das vom Tatort über das Verbrechen berichtete. Der Reporter starb, sein Kameramann wurde verletzt.

Klimaproteste am Donnerstag bei drei Wiener Verkehrsknoten

Wien/Österreich-weit - Mitglieder der Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation" haben am Donnerstag neuerlich den Wiener Frühverkehr blockiert. Aktivisten und Aktivistinnen klebten sich auf der Altmannsdorfer Straße sowie am Landstraßer Gürtel auf die Fahrbahnen. Mit selbstgemalten Schildern gingen von dort mehrere Personen durch den entstandenen Stau auf die Südosttangente (A23) und forderten ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen sowie Tempo 100 auf der Autobahn.

Klassisches Fernsehen bei Jugendlichen immer unattraktiver

Linz - Das klassische Fernsehen wird bei den Jugendlichen von Jahr zu Jahr unattraktiver, dafür greifen immer mehr zu Pay-TV und (kostenpflichtigen) Streamingangeboten von Fernsehsendern. Bei der täglichen Mediennutzung liegt aber das Internet bei den 14- bis 20-Jährigen klar an erster Stelle, ergab ein Teilauswertung der Österreichischen Verbraucheranalyse (ÖVA) 2022 des Linzer IMAS-Instituts, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

