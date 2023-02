Österreich wird derzeit ärmer

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Gabriel Felbermayr, hat am Donnerstag mit schlechten Nachrichten aufgewartet, die so in Österreich noch nicht realisiert worden sind. Verglichen zum Jahr 2019 gebe es nämlich einen realen Wohlstandsverlust, der nicht nur heuer sondern auch noch im kommenden Jahr anhalten werde. Gründe sind Nachwehen der Coronapandemie und der Ukraine-Krieg, sagte Felbermayr am Donnerstag bei einem digitalen Pressegespräch.

NEOS wollen neue Sicherheitsdoktrin

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die NEOS wollen die von ihnen erwirkte Sondersitzung des Nationalrats am Freitag dazu nützen, die Erarbeitung einer neuen Sicherheitsdoktrin im kommenden Halbjahr einzufordern. Weiters soll in diesem Zeitraum der Ausstieg aus russischem Gas vollzogen werden, verlangte Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger bei einer Pressekonferenz Donnerstagvormittag. Ferner avisierte Generalsekretär Douglas Hoyos einen Runden Tisch zur Zukunft der österreichischen Sicherheitspolitik.

Putin will Nuklearstreitkräfte stärken

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Inmitten zunehmender Konfrontation mit dem Westen will Russland laut Kremlchef Wladimir Putin die Entwicklung seiner Nuklearstreitkräfte weiter vorantreiben. "Der Stärkung der nuklearen Triade werden wir nach wie vor verstärkte Aufmerksamkeit widmen", sagte Putin in einer vom Kreml veröffentlichten Rede anlässlich des "Tags des Vaterlandsverteidigers", der in Russland am Donnerstag gefeiert wurde.

OSZE-Tagung in Wien mit russischer Delegation begonnen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Wintertagung der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat am Donnerstag in Wien begonnen. Die Anwesenheit russischer Abgeordneter sorgt für viel Kritik. In seinen Eröffnungsworten sagte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP): "Wir stehen in ungeteilter Solidarität an der Seite der ukrainischen Regierung und des ukrainischen Volkes!"

Handelsgericht kippt Verbund-Preiserhöhung vom Mai 2022

Wien - Das Handelsgericht Wien hat die Preiserhöhung des teilstaatlichen Stromkonzerns Verbund vom Mai 2022 gekippt. Die Klausel zur Anpassung der Strom-Arbeitspreises sei überraschend und nachteilig für die Kundinnen und Kunden, teilte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) mit, der im Auftrag des Sozialministeriums geklagt hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Verbund hat bereits Rechtsmittel angekündigt.

Totes Baby in der Steiermark - Mutter unter Verdacht

Kapfenberg - Ein Neugeborenes ist Mittwochnachmittag tot in der Wohnung einer 27-jährigen Frau in der obersteirischen Industriestadt Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) entdeckt worden. Passanten hatten die stark blutende Mutter im Wohnhaus wahrgenommen und die Einsatzkräfte gerufen. Die Rettung fand dann das tote Baby in der Wohnung. "Aufgrund der Spurenlage steht die Mutter im Tatverdacht, ihren Sohn nach der Hausgeburt getötet zu haben", so die erste Information der Polizei.

Heer fixierte Panzer-Upgrade und 560 Mio. Euro Investment

Großmittel/Wien - Die Modernisierung der Panzertruppe des Bundesheeres ist besiegelt. Für die Systeme Leopard und Ulan gibt es ein Update, die jeweiligen Maßnahmen starten ab sofort und sollen bis 2029 abgeschlossen sein. Investiert werden für 170 Fahrzeuge in Summe rund 560 Millionen Euro, teilte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Donnerstag bei einem Medientermin in der Jansa-Kaserne im niederösterreichischen Großmittel mit.

Inflation im Jänner mit stärkstem Anstieg seit Jahrzehnten

Wien - Die Inflation in Österreich hat sich zu Jahresbeginn nochmals beschleunigt. Mit 11,2 Prozent erreichte die Inflationsrate im Jänner den höchsten Stand seit 1952. Angetrieben wurde der Preisauftrieb von teurer Haushaltsenergie, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte. Trotz Strompreisbremse sorgten hohe Netzkosten für den Preisanstieg. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Netzkosten dürften erst ab März greifen.

