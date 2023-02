OSZE-Tagung in Wien mit russischer Delegation

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Wintertagung der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat am Donnerstag in Wien begonnen. Die Anwesenheit russischer Abgeordneter sorgt für viel Kritik. Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung, Margareta Cederfelt, verteidigte gegenüber Journalisten die Einladung. Die Russen "verdienen es, hier zu sein" und die vereinte Ablehnung des russischen Angriffskriegs der anderen Teilnehmer zu hören.

Österreich wird derzeit ärmer

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Gabriel Felbermayr, hat am Donnerstag mit schlechten Nachrichten aufgewartet, die so in Österreich noch nicht realisiert worden sind. Verglichen zum Jahr 2019 gebe es nämlich einen realen Wohlstandsverlust, der nicht nur heuer sondern auch noch im kommenden Jahr anhalten werde. Gründe sind Nachwehen der Coronapandemie und der Ukraine-Krieg, sagte Felbermayr am Donnerstag bei einem digitalen Pressegespräch.

Totes Baby in der Steiermark - Mutter geständig

Kapfenberg - Ein Neugeborenes ist Mittwochnachmittag tot in der Wohnung einer 27-jährigen Frau in der obersteirischen Industriestadt Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) entdeckt worden. Passanten hatten die stark blutende Mutter im Wohnhaus wahrgenommen und die Einsatzkräfte gerufen. Die Rettung fand dann das tote Baby in der Wohnung. "Aufgrund der Spurenlage steht die Mutter im Tatverdacht, ihren Sohn nach der Hausgeburt getötet zu haben", so die Polizei. Später gestand die Frau.

Automobilzulieferer ZKW baut 600 Jobs in Wieselburg ab

Wieselburg - Der Automobilzulieferer ZKW wird sein Werk in Wieselburg im Bezirk Scheibbs verkleinern und 600 der derzeit 2.600 Beschäftigten abbauen. Geplant ist der Schritt nach Angaben vom Donnerstag bis Ende 2024. Betroffen seien zum Großteil Leiharbeiter, deren Verträge nicht weiter verlängert würden.

Inflation legte in Österreich zu und ging im Euroraum zurück

Wien - Die Inflation in Österreich hat sich zu Jahresbeginn nochmals beschleunigt. Mit 11,2 Prozent erreichte die Inflationsrate im Jänner den höchsten Stand seit 1952. Getrieben wurde der Preisauftrieb von teurer Haushaltsenergie, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte. Damit entwickelt sich die Teuerung in Österreich gegen den Trend in der EU, wo die hohen Inflationsraten in vielen Ländern bereits langsam zurückgehen.

Ein Toter bei Verpuffung in St. Pöltner Kunststofffirma

St. Pölten - Bei einer Verpuffung in einer Kunststofffirma in St. Pölten ist am Donnerstagvormittag ein Arbeiter ums Leben gekommen. Ein Verletzter wurde Polizeiangaben zufolge in das Universitätsklinikum in der Landeshauptstadt gebracht. Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich berichtete von einer "heftigen Detonation". Zahlreiche Helfer wurden alarmiert, ein Brand entwickelte sich laut dem Sprecher aber nicht. Indes ist die Ursachenermittlung angelaufen.

Heer fixierte Panzer-Upgrade und 560 Mio. Euro Investment

Großmittel/Wien - Die Modernisierung der Panzertruppe des Bundesheeres ist besiegelt. Für die Systeme Leopard und Ulan gibt es ein Update, die jeweiligen Maßnahmen starten ab sofort und sollen bis 2029 abgeschlossen sein. Investiert werden für 170 Fahrzeuge in Summe rund 560 Millionen Euro, teilte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Donnerstag bei einem Medientermin in der Jansa-Kaserne im niederösterreichischen Großmittel mit.

Kritik an Kickls Van der Bellen-Beleidigung

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl ist wegen seiner Schmähungen des Bundespräsidenten in seiner Aschermittwochsrede mit harscher Kritik konfrontiert. Kickl hatte Alexander Van der Bellen etwa wörtlich als "Mumie" und "senil" bezeichnet. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker sah die FPÖ im "radikalen Eck", und auch Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer ortete einen weiteren "Versuch, Vertrauen zu zerstören und Hass zu schüren". Empört herrschte auch bei SPÖ und NEOS vor.

