Virtuelle Selenskyj-Rede im österreichischen Parlament

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird voraussichtlich am 30. März eine virtuelle Rede im Parlament halten. Geplant ist das Statement des Staatschefs im Rahmen einer Veranstaltung vor Beginn der Nationalratssitzung. Thema war der Video-Auftritt heute in der Präsidialkonferenz des Nationalrats, berichtet die Parlamentskorrespondenz. Formal handelt es sich um eine Einladung des Nationalratspräsidenten, hieß es aus einem Klub zur APA.

OSZE-Tagung in Wien mit russischer Delegation

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Wintertagung der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat am Donnerstag in Wien begonnen. Die Anwesenheit russischer Abgeordneter sorgt für viel Kritik. Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung, Margareta Cederfelt, verteidigte gegenüber Journalisten die Einladung. Die Russen "verdienen es, hier zu sein" und die vereinte Ablehnung des russischen Angriffskriegs zu hören, sagte Cederfelt.

Österreich wird derzeit ärmer

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Gabriel Felbermayr, hat am Donnerstag mit schlechten Nachrichten aufgewartet, die so in Österreich noch nicht realisiert worden sind. Verglichen zum Jahr 2019 gebe es nämlich einen realen Wohlstandsverlust, der nicht nur heuer sondern auch noch im kommenden Jahr anhalten werde. Gründe sind Nachwehen der Coronapandemie und der Ukraine-Krieg, sagte Felbermayr am Donnerstag bei einem digitalen Pressegespräch.

Totes Baby in der Steiermark - Mutter geständig

Kapfenberg - Ein Neugeborenes ist Mittwochnachmittag tot in der Wohnung einer 27-jährigen Frau in der obersteirischen Industriestadt Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) entdeckt worden. Passanten hatten die stark blutende Mutter im Wohnhaus wahrgenommen und die Einsatzkräfte gerufen. Die Rettung fand dann das tote Baby in der Wohnung. "Aufgrund der Spurenlage steht die Mutter im Tatverdacht, ihren Sohn nach der Hausgeburt getötet zu haben", so die Polizei. Später gestand die Frau.

Arbeiter starb bei Verpuffung in St. Pöltner Kunststofffirma

St. Pölten - Eine Verpuffung während Schweißtätigkeiten in einer St. Pöltner Kunststofffirma hat am Donnerstag einen Arbeiter des Leben gekostet. Ein Verletzter wurde in das Universitätsklinikum in der Landeshauptstadt gebracht. Feuerwehr und Rettung waren alarmiert worden, ein Brand entwickelte sich aber nicht. Indes ist die Ursachenermittlung im Gange. Das betroffene Unternehmen bedauert den Vorfall und ortete "schlichtweg ein schlimmes Szenario".

Inflation legte in Österreich zu und ging im Euroraum zurück

Wien - Die Inflation in Österreich hat sich zu Jahresbeginn nochmals beschleunigt. Mit 11,2 Prozent erreichte die Inflationsrate im Jänner den höchsten Stand seit 1952. Getrieben wurde der Preisauftrieb von teurer Haushaltsenergie, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte. Damit entwickelt sich die Teuerung in Österreich gegen den Trend in der EU, wo die hohen Inflationsraten in vielen Ländern bereits langsam zurückgehen.

Automobilzulieferer ZKW baut 600 Jobs in Wieselburg ab

Wieselburg - Der Automobilzulieferer ZKW wird sein Werk in Wieselburg im Bezirk Scheibbs verkleinern und 600 der derzeit 2.600 Beschäftigten abbauen. Geplant ist der Schritt nach Angaben vom Donnerstag bis Ende 2024. Betroffen seien zum Großteil Leiharbeiter, deren Verträge nicht weiter verlängert würden.

Kampagne gegen Lehrermangel jetzt mit Fokus auf Maturanten

Wien - Österreichs Schulen kämpfen in einigen Regionen und Fächern mit zunehmendem Personalmangel. Seit Herbst wirbt deshalb das Bildungsressort unter dem Titel "Klasse Job" um zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer. Der erste Teil der vergangenen Herbst gestarteten Kampagne richtete sich an Quereinsteiger, 1.000 Bewerbungen gab es bereits. Im zweiten Teil werden nun Maturanten angesprochen, kündigte Minister Martin Polaschek (ÖVP) am Donnerstag an.

