OSZE-Tagung in Wien mit Russen sorgt für Kritik

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Teilnahme russischer Abgeordneter an einem Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am Donnerstag in Wien hat für viel Kritik gesorgt. Die Ukraine und Litauen boykottierten deswegen die Tagung. Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Margareta Cederfelt, verteidigte die Einladung. Die Russen "verdienen es, hier zu sein" und die vereinte Ablehnung des russischen Angriffskriegs zu hören, sagte sie vor Journalisten.

Virtuelle Selenskyj-Rede im österreichischen Parlament

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird voraussichtlich am 30. März eine virtuelle Rede im Parlament halten. Geplant ist das Statement des Staatschefs im Rahmen einer Veranstaltung vor Beginn der Nationalratssitzung. Thema war der Video-Auftritt heute in der Präsidialkonferenz des Nationalrats, berichtet die Parlamentskorrespondenz. Formal handelt es sich um eine Einladung des Nationalratspräsidenten, hieß es aus einem Klub zur APA.

Jahrestag der Invasion in Ukraine - Kein Frieden in Sicht

New York/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Rund ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gibt es noch immer keine Aussicht auf Frieden. Über eine Resolution mit der Forderung nach einem Ende der Kämpfe und dem Rückzug Moskaus sollte die UN-Vollversammlung am Donnerstag abstimmen. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte den Krieg am 24. Februar 2022 begonnen.

Totes Baby in der Steiermark - Mutter geständig

Kapfenberg - Ein Neugeborenes ist Mittwochnachmittag tot in der Wohnung einer 27-jährigen Frau in der obersteirischen Industriestadt Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) entdeckt worden. Passanten hatten die stark blutende Mutter im Wohnhaus wahrgenommen und die Einsatzkräfte gerufen. Die Rettung fand dann das tote Baby in der Wohnung. "Aufgrund der Spurenlage steht die Mutter im Tatverdacht, ihren Sohn nach der Hausgeburt getötet zu haben", so die Polizei. Später gestand die Frau.

Zwei Tote bei Unfall mit Rettungsauto im Burgenland

Horitschon - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Rettungsauto sind am Donnerstagnachmittag in Horitschon (Bezirk Oberpullendorf) zwei Personen getötet worden. Der Wagen des Roten Kreuzes krachte bei einem Überholvorgang in den Pkw des Ehepaars, der 69-jährige Mann und die 66-jährige Frau starben. Auch die Insassen des Einsatzfahrzeugs erlitten Verletzungen, berichtete der Rettungsdienstleiter beim Roten Kreuz Burgenland, Hans-Peter Polzer gegenüber der APA.

Automobilzulieferer ZKW baut 600 Jobs in Wieselburg ab

Wieselburg - Der Automobilzulieferer ZKW wird sein Werk in Wieselburg im Bezirk Scheibbs verkleinern und 600 der derzeit 2.600 Beschäftigten abbauen. Geplant ist der Schritt nach Angaben vom Donnerstag bis Ende 2024. Betroffen seien zum Großteil Leiharbeiter, deren Verträge nicht weiter verlängert würden.

Britischer Chemiekonzern bei der Explosion in Beirut haftbar

Beirut/London - Erstmals nach der Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut vor zweieinhalb Jahren hat ein Gericht ein Urteil in dem Fall erlassen und Schuldige benannt. Der High Court in London entschied, dass ein Chemiekonzern Haftung für die Opfer übernehmen muss, wie Libanons Anwaltskammer am Donnerstag mitteilte. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die Firma namens Savaro mit Sitz in Großbritannien große Mengen Ammoniumnitrat in das Mittelmeerland geliefert hat.

Reform des Maklergesetzes im Bautenausschuss beschlossen

Wien - Die Reform des Maklergesetzes hat am Donnerstag den Bauten-Ausschuss im Parlament passiert. Mit der Gesetzesnovelle wird bei der Vermittlung von Mietimmobilien das Bestellerprinzip eingeführt. Das heißt, Makler werden von der Vertragspartei bezahlt, die sie beauftrag hat - in den meisten Fällen die Vermieterin oder der Vermieter.

Wiener Börse geht etwas höher aus dem Handel

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit leichten Zuwächsen beendet. Der ATX steigerte sich um 0,21 Prozent auf 3.466,60 Einheiten. International blicken Investoren auf Wirtschaftsdaten aus den USA, die etwas schwächer ausgefallen waren als erwartet. Hierzulande rückten Unternehmensnachrichten in den Fokus. So steigerten sich UNIQA-Aktien nach Zahlen des Konzerns um mehr als ein Prozent. Dagegen verloren Palfinger und FACC 0,2 bzw. 0,7 Prozent.

