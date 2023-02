Akademikerball am Freitag von Demo und Platzverbot begleitet

Wien - Am Freitag findet nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause wieder der freiheitliche "Akademikerball" in der Wiener Hofburg statt. Die Veranstaltung - von Kritikern als internationales Vernetzungstreffen Rechtsextremer bezeichnet - wird neuerlich von Demonstrationen begleitet werden. Die Polizei steht mit 1.200 Beamten im Einsatz, rund um die Hofburg gilt ab 17.00 Uhr eine Platzsperre. Die FPÖ wird prominent vertreten sein: Die Eröffnungsrede hält Volksanwalt Walter Rosenkranz.

Virtuelle Selenskyj-Rede im österreichischen Parlament

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird voraussichtlich am 30. März eine virtuelle Rede im Parlament halten. Geplant ist das Statement des Staatschefs im Rahmen einer Veranstaltung vor Beginn der Nationalratssitzung. Thema war der Video-Auftritt heute in der Präsidialkonferenz des Nationalrats, berichtet die Parlamentskorrespondenz. Formal handelt es sich um eine Einladung des Nationalratspräsidenten, hieß es aus einem Klub zur APA.

UN-Vollversammlung verurteilt russische Invasion in Ukraine

New York - Zum Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine hat die Weltgemeinschaft Präsident Wladimir Putin erneut mit großer Mehrheit zum Rückzug seiner Truppen aufgefordert. 141 der 193 Mitgliedstaaten der UN-Vollversammlung stimmten am Donnerstag für eine entsprechende Resolution. Das Votum im größten Gremium der Vereinten Nationen wird als globaler Stimmungstest zu Russlands Angriffskrieg gesehen.

Sondersitzung des Nationalrats zu ein Jahr Ukraine-Krieg

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Seit einem Jahr tobt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Angesichts dessen haben die NEOS für Freitag eine Sondersitzung des Nationalrats einberufen lassen, in der Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit einer "Dringlichen Anfrage" konfrontiert wird. Im Vorfeld hatte NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger der Regierung vorgeworfen, eine Sicherheitsdebatte verschlafen zu haben und Österreich weiter abhängig von russischem Gas zu halten.

Jahrestag der Invasion in Ukraine - Kein Frieden in Sicht

New York/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Rund ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gibt es noch immer keine Aussicht auf Frieden. Über eine Resolution mit der Forderung nach einem Ende der Kämpfe und dem Rückzug Moskaus sollte die UN-Vollversammlung am Donnerstag abstimmen. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte den Krieg am 24. Februar 2022 begonnen.

Sexualverbrechen: Weinstein zu weiteren 16 Jahren verurteilt

Los Angeles - Der bereits im Gefängnis sitzende ehemalige Hollywood-Mogul Harvey Weinstein ist wegen Sexualverbrechen zu einer weiteren langen Haftstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Los Angeles legte für den 70-Jährigen am Donnerstag 16 Jahre Haft fest. Weinstein sitzt derzeit bereits eine Haftstrafe von 23 Jahren ab, zu der er 2020 nach einem Prozess in New York wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilt worden war.

Kanzler fühlt sich bei Experten-Sager falsch verstanden

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) fühlt sich, was seine Aussage anbelangt, wonach die Politik in der Coronapandemie "expertenhörig" gewesen sei, falsch verstanden. "Ich habe das nie so gesagt, bzw. ist es verkürzt transportiert worden", sagte er im Interview mit der Tageszeitung "Kurier" (Freitag-Ausgabe). Das Zitat sei aus dem Zusammenhang gerissen worden.

Arbeiter starb bei Verpuffung in St. Pöltner Kunststofffirma

St. Pölten - Eine Verpuffung in einer St. Pöltner Kunststofffirma hat am Donnerstag einen 47-jährigen Arbeiter des Leben gekostet. Ein verletzter 56-Jähriger wurde in das Universitätsklinikum der Landeshauptstadt gebracht. Feuerwehr und Rettung waren alarmiert worden, ein Brand entwickelte sich aber nicht. Laut Polizei gilt die Bildung von zündfähigen Dämpfen in Kombination mit Schweißarbeiten als Ursache für die Detonation. Das betroffene Unternehmen bedauert den Vorfall.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red