Ukraine: China fordert Waffenruhe - Selenskyj siegessicher

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Peking - China hat zu einem Waffenstillstand im Ukraine-Krieg aufgerufen. In einem mit Spannung erwarteten Positionspapier, das Freitag vom Außenministerium in Peking veröffentlicht wurde, wird auch eine sofortige Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gefordert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat indes am ersten Jahrestag des russischen Angriffskrieges den Widerstand seiner Landsleute gewürdigt und sich erneut siegessicher gezeigt.

Sondersitzung des Nationalrats zu ein Jahr Ukraine-Krieg

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Seit einem Jahr tobt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Angesichts dessen haben die NEOS für Freitag eine Sondersitzung des Nationalrats einberufen lassen, in der Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit einer "Dringlichen Anfrage" konfrontiert wird. Im Vorfeld hatte NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger der Regierung vorgeworfen, eine Sicherheitsdebatte verschlafen zu haben und Österreich weiter abhängig von russischem Gas zu halten.

Akademikerball am Freitag von Demo und Platzverbot begleitet

Wien - Am Freitag findet nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause wieder der freiheitliche "Akademikerball" in der Wiener Hofburg statt. Die Veranstaltung - von Kritikern als internationales Vernetzungstreffen Rechtsextremer bezeichnet - wird neuerlich von Demonstrationen begleitet werden. Die Polizei steht mit 1.200 Beamten im Einsatz, rund um die Hofburg gilt ab 17.00 Uhr eine Platzsperre. Die FPÖ wird prominent vertreten sein: Die Eröffnungsrede hält Volksanwalt Walter Rosenkranz.

Sexualverbrechen: Weinstein zu weiteren 16 Jahren verurteilt

Los Angeles - Der bereits im Gefängnis sitzende ehemalige Hollywood-Mogul Harvey Weinstein ist wegen Sexualverbrechen zu einer weiteren langen Haftstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Los Angeles legte für den 70-Jährigen am Donnerstag 16 Jahre Haft fest. Weinstein sitzt derzeit bereits eine Haftstrafe von 23 Jahren ab, zu der er 2020 nach einem Prozess in New York wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilt worden war.

Sechs Tote nach Grubenunglück in China - Weiter 47 Vermisste

Peking - Nach dem schweren Grubenunglück in Nordchina ist die Zahl der Toten auf sechs gestiegen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag berichtete, konnte ein weiterer verschütteter Arbeiter nur noch tot geborgen werden. 47 Kumpel wurden noch vermisst. Die Rettungsarbeiten dauerten an. Die Kohle-Grube in der Inneren Mongolei war am Mittwoch teilweise eingestürzt. 900 Rettungskräfte eilten zum Unglücksort.

Nordkorea feuert vier Raketen ins Japanische Meer ab

Pjöngjang/Seoul - Inmitten anhaltender Spannungen hat Nordkorea den dritten Raketentest innerhalb weniger Tage ausgeführt. Nach Angaben nordkoreanischer Staatsmedien wurden am Freitagfrüh (Ortszeit) vier Marschflugkörper des Typs Hwasal-2 in das Japanische Meer abgefeuert. Die Raketen seien von der Gegend der Stadt Kim Chaek in der Provinz Nord-Hamgyong abgefeuert worden und 2.000 Kilometer weit geflogen, bevor sie ihr Ziel "präzise" getroffen hätten, meldete die Nachrichtenagentur KCNA.

Erste Austro-Minisatelliten seit zehn Jahren im All

Graz/Wien - Mit TUGSAT-1 und UniBRITE sind im Jahr 2013 die ersten Austro-Kleinsatelliten ins Weltall gestartet. Ihre Missionsdauer war für zwei Jahre ausgelegt - nun kreisen sie schon zehn Jahre lang in rund 800 Kilometern Höhe, um Sterne in neuem Licht zu sehen. Gemeinsam mit baugleichen Sonden aus Kanada und Polen bilden sie die BRITE-Constellation und geben Auskunft über den Puls der Sterne. Während TUGSAT-1 weiter aktiv ist, wird an UniBRITE noch die Abnutzung im All studiert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red