Ukraine: China fordert Waffenruhe - Selenskyj siegessicher

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Peking - China hat zu einem Waffenstillstand im Ukraine-Krieg aufgerufen. In einem mit Spannung erwarteten Positionspapier, das Freitag vom Außenministerium in Peking veröffentlicht wurde, wird auch eine sofortige Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gefordert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat indes am ersten Jahrestag des russischen Angriffskrieges den Widerstand seiner Landsleute gewürdigt und sich erneut siegessicher gezeigt.

Sondersitzung des Nationalrats zu ein Jahr Ukraine-Krieg

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Nationalrat ist Freitag früh zu einer Sondersitzung anlässlich des ersten Jahrestags der russischen Aggression in der Ukraine zusammengetreten. Beantragt hatten das außertourliche Plenum die NEOS, die in einer "Dringlichen Anfrage" der Regierung vorwerfen, Österreich nicht aus der Abhängigkeit von russischem Gas geführt zu haben. Zudem wird kaum verhohlen ein Ende der Neutralität empfohlen.

Einigung über Mietpreisbremse droht zu platzen

Wien - Die Einigung über eine Mietpreisbremse, die die starken Steigerungen bei den Richtwertmieten abfedern sollte, droht zu platzen. Die ÖVP fordert einen Freibetrag von 500.000 Euro bei der Grunderwerbssteuer als Bedingung für die Zustimmung, berichten mehrere Medien am Freitag. Der Ärger beim Grünen Koalitionspartner ist groß, denn es seien bei diesem Vorschlag zu viele Fragen offen.

Akademikerball am Freitag von Demo und Platzverbot begleitet

Wien - Am Freitag findet nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause wieder der freiheitliche "Akademikerball" in der Wiener Hofburg statt. Die Veranstaltung - von Kritikern als internationales Vernetzungstreffen Rechtsextremer bezeichnet - wird neuerlich von Demonstrationen begleitet werden. Die Polizei steht mit 1.200 Beamten im Einsatz, rund um die Hofburg gilt ab 17.00 Uhr eine Platzsperre. Die FPÖ wird prominent vertreten sein: Die Eröffnungsrede hält Volksanwalt Walter Rosenkranz.

Mehrere Klima-Demos der "Letzten Generation" in Wien

Wien - Mitglieder der Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation" haben am Freitag zum Abschluss ihrer zweiwöchigen Aktion neuerlich den Wiener Frühverkehr blockiert. Aktivisten und Aktivistinnen klebten sich an vier Orten, unter anderem am Schwedenplatz und am Währinger Gürtel bei der Gentzgasse fest, berichtete die Polizei. Die Versammlungen seien großteils bereits aufgelöst, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass der APA. Es kam erneut zu Festnahmen.

Nach Regen neuseeländische Autofahrer mit Booten gerettet

Auckland - Die Nordinsel von Neuseeland ist nach den verheerenden Unwettern der vergangenen Wochen erneut von Starkregen und Überflutungen betroffen. Knapp vier Wochen nach dem massiven Hochwasser in Auckland fielen am Freitag in der größten Stadt des Pazifikstaates und angrenzenden Regionen erneut Rekord-Niederschläge, wie der Sender Radio New Zealand berichtete. Die Polizei forderte die Menschen auf, Reisepläne zu überdenken, um Gefahren auf den Straßen zu umgehen.

Sechs Tote nach Grubenunglück in China - Weiter 47 Vermisste

Peking - Nach dem schweren Grubenunglück in Nordchina ist die Zahl der Toten auf sechs gestiegen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag berichtete, konnte ein weiterer verschütteter Arbeiter nur noch tot geborgen werden. 47 Kumpel wurden noch vermisst. Die Rettungsarbeiten dauerten an. Die Kohle-Grube in der Inneren Mongolei war am Mittwoch teilweise eingestürzt. 900 Rettungskräfte eilten zum Unglücksort.

Nordkorea feuert vier Raketen ins Japanische Meer ab

Pjöngjang/Seoul - Inmitten anhaltender Spannungen hat Nordkorea den dritten Raketentest innerhalb weniger Tage ausgeführt. Nach Angaben nordkoreanischer Staatsmedien wurden am Freitagfrüh (Ortszeit) vier Marschflugkörper des Typs Hwasal-2 in das Japanische Meer abgefeuert. Die Raketen seien von der Gegend der Stadt Kim Chaek in der Provinz Nord-Hamgyong abgefeuert worden und 2.000 Kilometer weit geflogen, bevor sie ihr Ziel "präzise" getroffen hätten, meldete die Nachrichtenagentur KCNA.

