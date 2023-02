Selenskyj zum Jahrestag siegessicher - China will Waffenruhe

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Peking - China hat zu einem Waffenstillstand im Ukraine-Krieg aufgerufen. In einem mit Spannung erwarteten Positionspapier, das am Freitag in Peking veröffentlicht wurde, wird auch eine sofortige Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gefordert. EU und NATO reagieren mit Skepsis. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat indes am ersten Jahrestag des russischen Angriffskrieges den Widerstand seiner Landsleute gewürdigt und sich siegessicher gezeigt.

Sondersitzung des Nationalrats zu ein Jahr Ukraine-Krieg

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Nationalrat ist Freitag früh zu einer Sondersitzung anlässlich des ersten Jahrestags der russischen Aggression in der Ukraine zusammengetreten. Beantragt hatten das außertourliche Plenum die NEOS, die in einer "Dringlichen Anfrage" der Regierung vorwerfen, Österreich nicht aus der Abhängigkeit von russischem Gas geführt zu haben. Zudem wird kaum verhohlen ein Ende der Neutralität empfohlen.

Scholz zum Jahrestag des Krieges: Putin ist gescheitert

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Deutschlands Kanzler Olaf Scholz hat zum Jahrestag des Kriegsbeginns die Entschlossenheit der Ukrainer gewürdigt und die Linie der deutschen Regierung verteidigt: "Russland führt einen unerbittlichen Angriffskrieg gegen die Ukraine", sagte er in einer Videoansprache. "Wer auf das vergangene Jahr zurückblickt, erkennt: Der russische Präsident ist gescheitert", so Scholz. Auch Frankreichs Präsident Macron versicherte der Ukraine die weitere Unterstützung seines Landes.

Einigung über Mietpreisbremse droht zu platzen

Wien - Die Einigung über eine Mietpreisbremse, die die starken Steigerungen bei den Richtwertmieten abfedern sollte, droht zu platzen. Bis zur heutigen Sondersitzung des Nationalrats konnten sich ÖVP und Grüne auf keinen gemeinsamen Antrag einigen. Damit ist ein Beschluss noch vor Inkrafttreten der nächsten Richtwert-Erhöhung unwahrscheinlich geworden.

Wintertourismus erholte sich fast vollständig von Corona

Wien - Winterurlaub in Österreich ist in der ersten Hälfte der Saison 2022/23, von November bis Jänner, fast so gut gebucht gewesen wie vor der Pandemie. Mit 30,8 Millionen Nächtigungen in den heimischen Beherbergungsbetrieben fehlten nur noch 8 Prozent auf die Zeit vor Corona, wie aus den vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Freitag, hervorgeht. Gegenüber dem coronageplagten Vorjahreszeitraum legten die Buchungen (damals: 19,6 Millionen) um gut 57 Prozent zu.

Zwölfjährige in Wien aus dem sechsten Stock gestürzt

Wien - Eine Zwölfjährige ist am Donnerstag in Wien-Margareten gegen 21.40 Uhr aus dem Fenster im sechsten Stock gestürzt. Das Mädchen prallte gegen einen abgestellten Pkw und wurde von der Berufsrettung mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Gründe waren vorerst unklar, Hinweise auf Fremdverschulden gebe es keine, berichtete die Polizei am Freitag.

Volksopern-Musikdirektor Omer Meir Wellber geht nach Hamburg

Hamburg/Wien - Der Musikdirektor der Wiener Volksoper, Omer Meir Wellber, wird ab Sommer 2025 Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper und Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg. Der 41-jährige Israeli folgt damit Kent Nagano, der das Amt seit 2015 inne hat, wie die Kulturbehörde am Freitag in Hamburg mitteilte. Zugleich bleibt Wellber der Volksoper aber bis zum Beginn der Saison 2027/28 erhalten und will die Kooperationen zwischen den Institutionen fördern.

Akademikerball wieder von Demo und Platzverbot begleitet

Wien - Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause findet am Freitag wieder der freiheitliche "Akademikerball" in der Wiener Hofburg statt. Die von Kritikern als internationales Vernetzungstreffen Rechtsextremer betrachtete Veranstaltung wird wieder von Demonstrationen begleitet werden. Die Polizei ist mit rund 1.200 Beamten im Einsatz. Rund um die Hofburg gilt ab 17.00 Uhr eine Platzsperre. Die FPÖ wird prominent vertreten sein: Die Eröffnungsrede hält Volksanwalt Walter Rosenkranz.

