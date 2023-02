Ukraine-Sondersitzung mit starkem Neutralitätseinschlag

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Neutralität hat bei der Sondersitzung des Nationalrats anlässlich des Jahrestags der russischen Invasion in der Ukraine eine zentrale Rolle gespielt. Während die NEOS, die das Plenum erwirkt hatten, eine Abkehr von der bisherigen österreichischen Haltung bewarben, pochte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) auf die Beibehaltung der Neutralität. Der Sitzung wohnten etwa die ukrainische Delegation der OSZE und die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja bei.

Polen übergab erste Leopard-2-Panzer an Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Polen hat die ersten Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine geliefert. Gleichzeitig würden ukrainische Soldaten von polnischen, kanadischen und norwegischen Ausbildern im Leopard-Ausbildungszentrum in Swietoszow geschult, sagte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Freitag in Warschau. Wie viele Leopard-Kampfpanzer an das östliche Nachbarland übergeben wurden, sagte er nicht.

Internationale Stimmen zum Jahrestag: Putin ist gescheitert

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - EU und NATO haben zum Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine ihre Unterstützung für das Land bekräftigt. "Wir werden der Ukraine so lange zur Seite stehen, wie es nötig ist", sagten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag wortgleich bei einem Besuch in Estland. Es liege im eigenen Sicherheitsinteresse des Westens, dafür zu sorgen, dass sich die von Russland angegriffene Ukraine durchsetzt.

Wintertourismus erholte sich fast vollständig von Corona

Wien - Winterurlaub in Österreich ist in der ersten Hälfte der Saison 2022/23, von November bis Jänner, fast so gut gebucht gewesen wie vor der Pandemie. Mit 30,8 Millionen Nächtigungen in den heimischen Beherbergungsbetrieben fehlten nur noch 8 Prozent auf die Zeit vor Corona, wie aus den vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Freitag, hervorgeht. Gegenüber dem coronageplagten Vorjahreszeitraum legten die Buchungen (damals: 19,6 Millionen) um gut 57 Prozent zu.

Volksopern-Musikdirektor Omer Meir Wellber geht nach Hamburg

Hamburg/Wien - Der Musikdirektor der Wiener Volksoper, Omer Meir Wellber, wird ab Sommer 2025 Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper und Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg. Der 41-jährige Israeli folgt damit Kent Nagano, der das Amt seit 2015 inne hat, wie die Kulturbehörde am Freitag in Hamburg mitteilte. Zugleich bleibt Wellber der Volksoper aber bis zum Beginn der Saison 2027/28 erhalten und will die Kooperationen zwischen den Institutionen fördern.

Ermittlungen nach Unfall mit Rettungsauto im Burgenland

Horitschon/Eisenstadt - Nach dem schweren Unfall mit einem Rettungswagen des Roten Kreuzes am Donnerstagnachmittag im Mittelburgenland, der zwei Todesopfer gefordert hat, laufen die polizeilichen Erhebungen. Ermittelt wird gegen den Lenker wegen fahrlässiger Tötung, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Freitag zur APA. Eine Obduktion wurde angeordnet.

SPÖ-U-Ausschuss-Bericht sieht systematische ÖVP-Korruption

Wien - Die SPÖ hat am Freitag ihren Fraktionsbericht im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss präsentiert. Er trägt den Titel "So korrupt ist die ÖVP" und bereitet auf 56 Seiten das aus Sicht der SPÖ im parlamentarischen Untersuchungsgremium zutage Geförderte aus. Im U-Ausschuss habe man Einblick in einen "systematischen Missbrauch des Staates" erhalten, resümierte SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer bei der Präsentation vor Journalisten.

Zwölfjährige in Wien aus dem sechsten Stock gestürzt

Wien - Eine Zwölfjährige ist am Donnerstag in Wien-Margareten gegen 21.40 Uhr aus dem Fenster im sechsten Stock gestürzt. Das Mädchen prallte gegen einen abgestellten Pkw und wurde von der Berufsrettung mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Gründe waren vorerst unklar, Hinweise auf Fremdverschulden gebe es keine, berichtete die Polizei am Freitag.

