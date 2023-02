Ukraine-Sondersitzung mit starkem Neutralitätseinschlag

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Neutralität hat bei der Sondersitzung des Nationalrats anlässlich des Jahrestags der russischen Invasion in der Ukraine eine zentrale Rolle gespielt. Während die NEOS, die das Plenum erwirkt hatten, eine Abkehr von der bisherigen österreichischen Haltung bewarben, pochten Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), SPÖ-Obfrau Pamela Rendi-Wagner und FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf die Beibehaltung der Neutralität. Kritik gab es an Kickl, der die Kriegsverantwortung auf "beiden Seiten" sah.

Internationale Stimmen zum Jahrestag: Putin ist gescheitert

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - EU und NATO haben zum Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine ihre Unterstützung für das Land bekräftigt. "Wir werden der Ukraine so lange zur Seite stehen, wie es nötig ist", sagten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag wortgleich bei einem Besuch in Estland. Es liege im eigenen Sicherheitsinteresse des Westens, dafür zu sorgen, dass sich die von Russland angegriffene Ukraine durchsetzt.

Polen übergab erste Leopard-2-Panzer an Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Polen hat die ersten vier Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine geliefert. "Ich bin heute nicht nur mit Worten der Unterstützung hierher gekommen, sondern auch in dem Wissen, dass es notwendig ist, auf diese barbarische Aggression mit Gewalt zu antworten", sagte Regierungschef Mateusz Morawiecki am Freitag in Kiew nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Weitere Leopard-Kampfpanzer würden bald folgen, so Morawiecki weiter.

Bisher 30 Fälle von Masern in Österreich gemeldet

Wien/Graz/Klagenfurt - In Österreich sind seit Jahresbeginn 30 Fälle von Masern gemeldet und behördlich bestätigt worden, wie das Gesundheitsministerium am Freitag bekannt gab. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) richtete einen Appell an die Bevölkerung, sich gegen Masern impfen zu lassen. Indes haben sich die Stadt Wien und Kärnten dazu entschlossen, kurzfristig eine Sonderimpfaktion gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) ins Leben zu rufen. Geimpft wird bereits zu Beginn der kommenden Woche.

Wintertourismus erholte sich fast vollständig von Corona

Wien - Winterurlaub in Österreich ist in der ersten Hälfte der Saison 2022/23, von November bis Jänner, fast so gut gebucht gewesen wie vor der Pandemie. Mit 30,8 Millionen Nächtigungen in den heimischen Beherbergungsbetrieben fehlten nur noch 8 Prozent auf die Zeit vor Corona, wie aus den vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Freitag, hervorgeht. Gegenüber dem coronageplagten Vorjahreszeitraum legten die Buchungen (damals: 19,6 Millionen) um gut 57 Prozent zu.

SPÖ-U-Ausschuss-Bericht sieht systematische ÖVP-Korruption

Wien - Die SPÖ hat am Freitag ihren Fraktionsbericht im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss präsentiert. Er trägt den Titel "So korrupt ist die ÖVP" und bereitet auf 56 Seiten das aus Sicht der SPÖ im parlamentarischen Untersuchungsgremium zutage Geförderte aus. Im U-Ausschuss habe man Einblick in einen "systematischen Missbrauch des Staates" erhalten, resümierte SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer bei der Präsentation vor Journalisten.

Achtjährige bei Hausbrand in Vorarlberg schwer verletzt

Bregenz - Ein achtjähriges Mädchen ist am frühen Freitagnachmittag beim Brand eines Wohnhauses in Lauterach (Bez. Bregenz) schwer verletzt worden. Das Kind wurde mit Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Feldkirch eingeliefert, informierte die Polizei. Großeltern, Eltern und die zwei Geschwister der Achtjährigen dürften ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt geblieben sein oder nur leichte Verletzungen davongetragen haben.

Elfjährige in Kambodscha an Vogelgrippe gestorben

Phnom Penh - In Kambodscha ist nach offiziellen Angaben ein Mädchen an der Vogelgrippe gestorben. Es handle sich um den ersten Todesfall im Zusammenhang mit der Krankheit in dem südostasiatischen Land seit 2014, teilte das Umweltministerium in der Hauptstadt Phnom Penh mit. Die Elfjährige habe am 16. Februar erste Symptome wie Husten und Halsschmerzen gezeigt, berichtete die Zeitung "Khmer Times" am Freitag.

