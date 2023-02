Ukrainischer Präsident Selenskyj wirbt für Friedensgipfel

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Wolodymyr Selenskyj hat die internationale Gemeinschaft zu einer breiten Teilnahme an einem Gipfel zu seinem Friedensplan aufgefordert. "Je mehr Länder mitmachen, desto mehr Unterstützung haben wir", sagte der ukrainische Präsident bei einer Pressekonferenz zum ersten Jahrestag des Krieges am Freitag in Kiew. An dem Gipfel sollten nicht nur die Partner der Ukraine im Westen teilnehmen, sondern auch die Staaten Lateinamerikas, afrikanische Länder sowie China und Indien.

Ukraine-Sondersitzung mit starkem Neutralitätseinschlag

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Neutralität hat bei der Sondersitzung des Nationalrats anlässlich des Jahrestags der russischen Invasion in der Ukraine eine zentrale Rolle gespielt. Während die NEOS, die das Plenum erwirkt hatten, eine Abkehr von der bisherigen österreichischen Haltung bewarben, pochten Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), SPÖ-Obfrau Pamela Rendi-Wagner und FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf die Beibehaltung der Neutralität. Kritik gab es an Kickl, der die Kriegsverantwortung auf "beiden Seiten" sah.

Kuleba: "Putin wird viel früher verlieren, als er denkt"

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat sich im Krieg mit Russland vor dem UNO-Sicherheitsrat siegessicher gezeigt. Der russische Präsident Wladimir "Putin wird viel früher verlieren, als er denkt", sagte Kuleba am Freitag bei einer Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York zum ersten Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine. Mit eindringlichen Worten rief UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres unterdessen zum Frieden in der Ukraine auf.

Internationale Stimmen zum Jahrestag: Putin ist gescheitert

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - EU und NATO haben zum Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine ihre Unterstützung für das Land bekräftigt. "Wir werden der Ukraine so lange zur Seite stehen, wie es nötig ist", sagten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag wortgleich bei einem Besuch in Estland. Es liege im eigenen Sicherheitsinteresse des Westens, dafür zu sorgen, dass sich die von Russland angegriffene Ukraine durchsetzt.

Deutschland schickt vier weitere Leopard-2-Panzer in Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Deutschland liefert vier weitere Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A6 aus Bundeswehrbeständen in die Ukraine. "Deutschland erhöht damit seine Abgabeanzahl von 14 auf 18 Panzer", teilte das Verteidigungsministerium am Freitag in Berlin mit. Zuvor hatte schon Polen die ersten vier Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine geliefert. Auch Schweden will Kiew bis zu zehn Leopard-2-Panzer liefern.

Bisher 30 Fälle von Masern in Österreich gemeldet

Wien/Graz/Klagenfurt - In Österreich sind seit Jahresbeginn 30 Fälle von Masern gemeldet und behördlich bestätigt worden, wie das Gesundheitsministerium am Freitag bekannt gab. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) richtete einen Appell an die Bevölkerung, sich gegen Masern impfen zu lassen. Indes haben sich die Stadt Wien und Kärnten dazu entschlossen, kurzfristig eine Sonderimpfaktion gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) ins Leben zu rufen. Geimpft wird bereits zu Beginn der kommenden Woche.

SPÖ-U-Ausschuss-Bericht sieht systematische ÖVP-Korruption

Wien - Die SPÖ hat am Freitag ihren Fraktionsbericht im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss präsentiert. Er trägt den Titel "So korrupt ist die ÖVP" und bereitet auf 56 Seiten das aus Sicht der SPÖ im parlamentarischen Untersuchungsgremium zutage Geförderte aus. Im U-Ausschuss habe man Einblick in einen "systematischen Missbrauch des Staates" erhalten, resümierte SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer bei der Präsentation vor Journalisten.

Türkische Architekten kritisieren Regierung

Gaziantep/Idlib - Die türkische Architektenkammer TMMOB hat der Regierung große Mitschuld am Ausmaß der Erdbebenkatastrophe mit mehr als 43.000 Toten allein in der Türkei attestiert. Durch die nachträgliche Legalisierung Tausender ungenehmigter Bauten habe die Regierung das Leben etlicher Menschen aufs Spiel gesetzt, hieß es in einem Bericht der Kammer vom Donnerstag.

