Ukraine-Sondersitzung mit starkem Neutralitätseinschlag

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Neutralität hat bei der Sondersitzung des Nationalrats anlässlich des Jahrestags der russischen Invasion in der Ukraine eine zentrale Rolle gespielt. Während die NEOS, die das Plenum erwirkt hatten, eine Abkehr von der bisherigen österreichischen Haltung bewarben, pochten Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), SPÖ-Obfrau Pamela Rendi-Wagner und FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf die Beibehaltung der Neutralität. Kritik gab es an Kickl, der die Kriegsverantwortung auf "beiden Seiten" sah.

Selenskyj begrüßt Chinas Vorstoß zur Beilegung des Kriegs

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Pekings Vorlage eines Positionspapiers zum Ukraine-Krieg begrüßt. "China hat begonnen, über die Ukraine zu sprechen, und das ist nicht schlecht", sagte Selenskyj am Freitag bei einer Pressekonferenz anlässlich des Jahrestags der russischen Invasion in Kiew. "Es wirkt auf mich, als ob es Respekt für unsere territoriale Integrität" sowie "Sicherheitsbelange" gebe, ergänzte er. "Wir müssen an diesem Punkt mit China zusammenarbeiten."

Kuleba: "Putin wird viel früher verlieren, als er denkt"

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat sich im Krieg mit Russland vor dem UNO-Sicherheitsrat siegessicher gezeigt. Der russische Präsident Wladimir "Putin wird viel früher verlieren, als er denkt", sagte Kuleba am Freitag bei einer Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York zum ersten Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine. Mit eindringlichen Worten rief UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres unterdessen zum Frieden in der Ukraine auf.

Festnahmen bei Anti-Kriegs-Protesten in Russland

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Am ersten Jahrestag des von Kremlchef Wladimir Putin angeordneten Kriegs gegen die Ukraine sind bei Protesten in Russland mehrere Menschen festgenommen worden. In der Ostsee-Metropole St. Petersburg wurden der Bürgerrechtsorganisation OVD-Info zufolge zehn Menschen festgesetzt - die meisten von ihnen beim Versuch, Blumen für die Opfer im Nachbarland abzulegen. Zu den Festgenommenen in Petersburg zählte auch die Künstlerin und Anti-Kriegs-Aktivistin Jelena Ossipowa (77).

Deutschland schickt vier weitere Leopard-2-Panzer in Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Deutschland liefert vier weitere Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A6 aus Bundeswehrbeständen an die Ukraine. "Deutschland erhöht damit seine Abgabeanzahl von 14 auf 18 Panzer", teilte das Verteidigungsministerium am Freitag - dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine - in Berlin mit. "Mit dieser Entscheidung sind wir gemeinsam mit unseren portugiesischen und schwedischen Partnern nun in der Lage, ein gemischtes ukrainisches Bataillon bereitstellen zu können."

Bisher 30 Fälle von Masern in Österreich gemeldet

Wien/Graz/Klagenfurt - In Österreich sind seit Jahresbeginn 30 Fälle von Masern gemeldet und behördlich bestätigt worden, wie das Gesundheitsministerium am Freitag bekannt gab. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) richtete einen Appell an die Bevölkerung, sich gegen Masern impfen zu lassen. Indes haben sich die Stadt Wien und Kärnten dazu entschlossen, kurzfristig eine Sonderimpfaktion gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) ins Leben zu rufen. Geimpft wird bereits zu Beginn der kommenden Woche.

Türkische Architekten kritisieren Regierung

Gaziantep/Idlib - Die türkische Architektenkammer TMMOB hat der Regierung große Mitschuld am Ausmaß der Erdbebenkatastrophe mit mehr als 43.000 Toten allein in der Türkei attestiert. Durch die nachträgliche Legalisierung Tausender ungenehmigter Bauten habe die Regierung das Leben etlicher Menschen aufs Spiel gesetzt, hieß es in einem Bericht der Kammer vom Donnerstag.

Achtjährige bei Hausbrand in Vorarlberg schwer verletzt

Bregenz - Ein achtjähriges Mädchen ist am frühen Freitagnachmittag beim Brand eines Wohnhauses in Lauterach (Bez. Bregenz) schwer verletzt worden. Das Kind wurde mit Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Feldkirch eingeliefert, informierte die Polizei. Großeltern, Eltern und die zwei Geschwister der Achtjährigen dürften ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt geblieben sein oder nur leichte Verletzungen davongetragen haben.

Wiener Börse geht tiefer aus dem Handel, ATX mit minus 0,31 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitag in einem schwachen internationalen Börsenumfeld ebenfalls mit Abgaben aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX reduzierte sich um 0,31 Prozent auf 3.455,75 Einheiten. Am Nachmittag war bekannt geworden, dass ein anhand amerikanischer Konsumausgaben ermittelter Preisindex deutlich höher als erwartet ausgefallen war, was den Druck auf die US-Notenbank wohl erhöhte, ihre geldpolitischen Zügel weiter zu straffen.

