Österreicherin Ehre gewinnt Silbernen Bären bei Berlinale

Wien/Berlin - Überraschungserfolg für eine Österreicherin bei der Berlinale: Die Welserin Thea Ehre ist am Samstagabend mit dem Silbernen Bären als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet worden. Ehre spielt in Christoph Hochhäuslers Krimi "Bis ans Ende der Nacht" eine Transfrau, die verdeckt im Drogenmilieu ermittelt. Der Goldene Bär für den besten Film ging an die Doku "Sur l'Adamant" des Franzosen Nicolas Philibert, den Großen Preis der Jury erhielt "Roter Himmel" von Christian Petzold.

Ein Toter bei Unfall mit deutschem Reisebus bei Schladming

Schladming - Ein deutscher Reisebus mit 32 Insassen ist am späten Samstagabend bei Schladming über eine Böschung gestürzt. Bei dem Unfall wurde ein deutscher Insasse tödlich verletzt, teilte die Polizei Sonntag früh mit. Ein weiterer Insasse sowie der Busfahrer - beide ebenfalls Deutsche - erlitten demnach schwere Verletzungen.

Nigerias Präsidentschaftswahl verzögert sich

Lagos - Bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Nigeria ist es aufgrund organisatorischer und technischer Probleme zu starken Verzögerungen gekommen. Fast 90 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, den Nachfolger von Präsident Muhammadu Buhari zu bestimmen, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten durfte. Der Ausgang der Präsidentenwahl war völlig offen. Zum ersten Mal gab es im bevölkerungsreichsten Land Afrikas gleich drei Favoriten für das höchste Staatsamt.

Tausende bei Berliner Demo für Verhandlungen mit Moskau

Berlin - Tausende Menschen haben am Samstagnachmittag am Brandenburger Tor in Berlin für Friedensverhandlungen mit Russland demonstriert. Zur Kundgebung hatten Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer aufgerufen. Die Polizei sprach von rund 13.000 Teilnehmern, die Veranstalter von rund 50.000. Wagenknecht forderte in ihrer Rede den Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine.

Asylanträge heuer weiter rückläufig

Wien - Die Zahl der Asylanträge in Österreich ist auch heuer weiterhin rückläufig. Im Jänner wurden laut Innenministerium knapp 4.300 Asylanträge gestellt, das sind rund 40 Prozent weniger als im Vormonat Dezember 2022 mit etwa 7.000 Anträgen. Für den Februar rechnet das Innenministerium mit einem weiteren Rückgang der Antragszahlen um bis zu 40 Prozent im Vergleich zum Jänner.

Kaiser möchte volle Periode Landeshauptmann bleiben

Klagenfurt - Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) befindet sich gerade in seinem dritten Landtagswahlkampf als roter Spitzenkandidat. Eine dritte Legislaturperiode als Landesoberhaupt möchte er jedenfalls selbst fertig machen. "Bei der nächsten muss ich überlegen", sagte Kaiser, der als möglicher SPÖ-Bundesparteichef gehandelt wird, im APA-Interview. Sein heuriges Wahlziel ist - nach fast 48 Prozent 2018 - mehr als 40 Prozent.

