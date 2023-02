Asylanträge heuer weiter rückläufig

Wien - Die Zahl der Asylanträge in Österreich ist auch heuer weiterhin rückläufig. Im Jänner wurden laut Innenministerium knapp 4.300 Asylanträge gestellt, das sind rund 40 Prozent weniger als im Vormonat Dezember 2022 mit etwa 7.000 Anträgen. Für den Februar rechnet das Innenministerium mit einem weiteren Rückgang der Antragszahlen um bis zu 40 Prozent im Vergleich zum Jänner.

Ein Toter und viele Verletzte bei Busabsturz in Schladming

Schladming/Passau - Ein deutscher Reisebus mit 32 Insassen ist am späten Samstagabend bei Schladming über eine Böschung gestürzt. Bei dem Unfall wurde ein 31 Jahre alter deutscher Passagier tödlich verletzt. Unter den weiteren Passagieren gab es viele Verletzte und mehrere Schwerverletzte. Auch der 51 Jahre alte Busfahrer wurde schwer verletzt. Er konnte von der Polizei noch nicht befragt werden, hieß es auf Nachfrage der APA. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Ukraine-Militärgeheimdienst erwartet Offensive im Frühjahr

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Vize-Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Wadym Skibizkyj, rechnet mit einer Gegenoffensive seiner Armee gegen die russischen Besatzer in diesem Frühling. "Ich denke, im Frühjahr sind wir bereit für eine Gegenoffensive", sagte Skibizkyj den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Online Sonntag/Print Montag). Der genaue Zeitpunkt hänge aber von mehreren Faktoren ab - etwa von der Lieferung westlicher Waffen, die für das angegriffene Land sehr wichtig sind.

Putin: Der Westen will Russland liquideren

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat nach den Worten seines Präsidenten Wladimir Putin angesichts der von ihm der NATO zugeschriebenen Aggression keine andere Wahl, als die Atomwaffen-Fähigkeit des westlichen Militärbündnisses zu berücksichtigen. Der Westen wolle Russland zerstören, sagte er dem staatlichen Fernsehsender Rossija 1, wie die Nachrichtenagentur Tass am Sonntag berichtete.

Nigerias Präsidentschaftswahl verzögert sich

Lagos - Bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Nigeria ist es aufgrund organisatorischer und technischer Probleme zu starken Verzögerungen gekommen. Fast 90 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, den Nachfolger von Präsident Muhammadu Buhari zu bestimmen, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten durfte. Der Ausgang der Präsidentenwahl war völlig offen. Zum ersten Mal gab es im bevölkerungsreichsten Land Afrikas gleich drei Favoriten für das höchste Staatsamt.

Guter Corona-Schutz nach Infektion

Seattle/London - Die vielen Menschen, die in der jüngsten Vergangenheit eine SARS-CoV-2-Infektion - auch trotz Impfungen - überstanden haben, dürfen sich einige Zeit lang sicher fühlen. Eine überstandene Covid-19-Erkrankung schützt mindestens zehn Monate zu bis zu 90 Prozent vor einer schweren oder tödlich verlaufenden Erkrankung. Das hat eine große Meta-Analyse von US-Experten ergeben.

"Rettungsboot"-Mission: Sojus-Kapsel an ISS angedockt

Baikonur - Als Ersatz für eine beschädigte Raumfähre an der Internationalen Raumstation hat eine unbemannte Sojus-Kapsel an der ISS angedockt. Nachdem die Sojus MS-23 am Freitag vom russischen Kosmodrom Baikonur in Kasachstan gestartet war, kam sie am Sonntag an der Raumstation an, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten. Die Kapsel hatte rund 430 Kilogramm Material für die Besatzung an Bord, darunter medizinische Geräte und Ausrüstung für wissenschaftliche Experimente.

Kaiser möchte volle Periode Landeshauptmann bleiben

Klagenfurt - Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) befindet sich gerade in seinem dritten Landtagswahlkampf als roter Spitzenkandidat. Eine dritte Legislaturperiode als Landesoberhaupt möchte er jedenfalls selbst fertig machen. "Bei der nächsten muss ich überlegen", sagte Kaiser, der als möglicher SPÖ-Bundesparteichef gehandelt wird, im APA-Interview. Sein heuriges Wahlziel ist - nach fast 48 Prozent 2018 - mehr als 40 Prozent.

