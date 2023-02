Russische Offensive nahe Bachmut erfolglos

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Streitkräfte sind bei ihrer Offensive in der Nähe von Jahidne in den vergangenen Tagen nach ukrainischen Angaben erfolglos geblieben. Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte widersprach damit am Sonntag der russischen Söldner-Truppe Wagner, die die Einnahme des Dorfes nahe Bachmut im Osten der Ukraine reklamiert hatte. Die russischen Truppen konzentrierten ihre Offensive weiter auf die gesamte Frontlinie bei der Stadt Bachmut, hieß es.

Ukraine-Militärgeheimdienst erwartet Offensive im Frühjahr

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Vize-Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Wadym Skibizkyj, rechnet mit einer Gegenoffensive seiner Armee gegen die russischen Besatzer in diesem Frühling. "Ich denke, im Frühjahr sind wir bereit für eine Gegenoffensive", sagte Skibizkyj den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Online Sonntag/Print Montag). Der genaue Zeitpunkt hänge aber von mehreren Faktoren ab - etwa von der Lieferung westlicher Waffen, die für das angegriffene Land sehr wichtig sind.

Salzburg verlangt Prüfung der Salzburg-AG-Tarife

Wien/Salzburg - Nach dem erstinstanzlichen Urteil des Handelsgerichts Wien, das Strompreiserhöhungen des Verbunds gekippt hatte, will Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) vom Management der Salzburg AG eine "transparente und nachvollziehbare Erläuterung der bisherigen Preisbildung". Von den beiden Vorstände Michael Baminger und Brigitte Bach verlangte er am Sonntag in einer Presseaussendung eine "umfassende und nachvollziehbare Darlegung sowie rechtliche Begründung".

Bootsunglück: Migranten-Leichen an italienischen Stränden

Rom - Eine neue Migrantentragödie hat sich vor einem Strand vor der Hafenstadt Crotone in der süditalienischen Region Kalabrien abgespielt: Mindestens 33 Leichen, darunter viele Kinder, wurden von der Küstenwache geborgen, die zur Rettung des in Seenot geratenen Bootes eingriff. 27 Leichen wurden an den Strand gespült. Weitere Tote seien aus dem Wasser geborgen worden. Die Suche nach den Vermissten dauerte an und wurde durch starken Wellengang erschwert.

SPÖ macht weiter Druck gegen Pensions-Aliquotierung

Wien - Eine Woche vor der Kärntner Landtagswahl macht die SPÖ weiter Druck gegen die Regelung der gestaffelten ersten Pensionsanpassung nach Pensionsantritt. Laut einem Gutachten des ehemaligen Verfassungsrichters Rudolf Müller im Auftrag des SPÖ-Parlamentsklubs ist die Aliquotierung "grob unsachlich", berichtete die "Kronen Zeitung" am Sonntag. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) droht deshalb abermals mit dem Gang vor den Verfassungsgerichtshof.

Unfall mit Kleinbus forderte in NÖ elf Verletzte

Achau - Ein Unfall mit einem Kleinbus auf der B15 bei Achau (Bezirk Mödling) hat am Samstagabend elf Verletzte gefordert. Der voll besetzte Bus, in dem auch sechs Kinder saßen, dürfte mit einem Pkw kollidiert und in weiterer Folge von der Straße abgekommen sein. Er landete im Graben. Alle neun Insassen des Busses und die beiden Personen im Pkw wurden verletzt. Sie wurden mit der Rettung in umliegende Spitäler gebracht, berichtete die Feuerwehr Achau am Sonntag gegenüber der APA.

Asylanträge heuer weiter rückläufig

Wien - Die Zahl der Asylanträge in Österreich ist auch heuer weiterhin rückläufig. Im Jänner wurden laut Innenministerium knapp 4.300 Asylanträge gestellt, das sind rund 40 Prozent weniger als im Vormonat Dezember 2022 mit etwa 7.000 Anträgen. Für den Februar rechnet das Innenministerium mit einem weiteren Rückgang der Antragszahlen um bis zu 40 Prozent im Vergleich zum Jänner.

Ein Toter und viele Verletzte bei Busabsturz in Schladming

Schladming/Passau - Ein deutscher Reisebus mit 32 Insassen ist am späten Samstagabend bei Schladming über eine Böschung gestürzt. Bei dem Unfall wurde ein 31 Jahre alter deutscher Passagier tödlich verletzt. Unter den weiteren Passagieren gab es viele Verletzte und mehrere Schwerverletzte. Auch der 51 Jahre alte Busfahrer wurde schwer verletzt. Er konnte von der Polizei noch nicht befragt werden, hieß es auf Nachfrage der APA. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red