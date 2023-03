Selenskyj feuert Kommandanten im Donbass

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Minsk - Ein Jahr nach dem Beginn des Abwehrkampfs gegen die russischen Invasoren hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen führenden Kommandanten im Donbass, Eduard Moskaljow, gefeuert. In dem von der ukrainischen Präsidentschaftskanzlei veröffentlichten Dekret wurde keine Begründung für den Schritt angeführt. Die Ukraine will nach den Worten von Präsident Selenskyj alle von Russland besetzten Landesteile in den Staatsverband zurückholen - einschließlich der Krim.

Tanner lässt Ankauf weiterer Abfangjäger prüfen

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) denkt offenbar über die Anschaffung weiterer Abfangjäger nach. Es stelle sich die Frage, "ob wir mit den zusätzlichen budgetären Mitteln nicht auch die Anzahl unserer Abfangjäger ausdehnen", sagte sie im Interview mit den "Oberösterreichischen Nachrichten" (Montag-Ausgabe). Da gebe es durchaus Angebote.

Ausschreitungen israelischer Siedler nach tödlichem Anschlag

Tel Aviv - Nach einem tödlichen Anschlag auf zwei Israelis im nördlichen Westjordanland ist es dort am Sonntag zu schweren Ausschreitungen israelischer Siedler gekommen. Ein Palästinenser wurde nach Angaben des Gesundheitsministeriums durch Schüsse tödlich verletzt. Es war zunächst unklar, ob diese von Siedlern oder Soldaten abgegeben worden waren.

Vereinte Nationen suchen Geld für Jemen-Hilfe

Genf/Sanaa - Nach fast acht Jahren Bürgerkrieg ist die humanitäre Not im Jemen südlich von Saudi-Arabien immens. Die Vereinten Nationen (UN) wollen am Montag in Genf bei Geberländern um Spenden werben. Mehr als 20 Millionen Menschen brauchten Unterstützung, fast zwei Drittel der Einwohner des Landes.

Protest von Klimaaktivisten am Wiener Ring fortgesetzt

Wien - Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" haben am Montag ihren Protest fortgesetzt. Unter lautem Gehupe von Autofahrerinnen und -fahrern gingen sie langsam mit Plakaten in der Hand entlang der Ringstraße, beginnend am Maria-Theresien-Platz. "So wie der Verkehr auf dieser Straße gerade nur im Schneckentempo vorwärts kommt, bewegt sich auch die Klimapolitik in Österreich schon viele Jahre viel zu langsam", sagte Sprecher David Sonnenbaum.

Zündungsprobleme: ISS-Start von vier Raumfahrern abgebrochen

Cape Canaveral/Washington - Aufgrund von Problemen an der Zündanlage ist der Abflug von zwei US-Amerikanern, einem Russen und einem Emirati zur Internationalen Raumstation (ISS) verschoben worden. Wenige Minuten vor dem geplanten Start der "Crew Dragon"-Rakete wurde der Vorgang am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida am frühen Montagmorgen (Ortszeit) abgebrochen, wie auf einer Live-Übertragung der US-Raumfahrtbehörde NASA zu sehen war.

Flüge in Düsseldorf und Köln fallen wegen Warnstreiks aus

Düsseldorf - Wegen Warnstreiks fallen am Montag viele Verbindungen an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn aus. Am größten Flughafen Nordrhein-Westfalens (NRW) in der Landeshauptstadt sind über 1.000 Mitarbeiter dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Der Streik sei um 3.00 Uhr gestartet, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. 700 bis 800 Streikende werden demnach vor Ort erwartet.

Klimaministerium fördert Falträder für Öffi-Nutzer

Wien - Ab März 2023 wird der Kauf von (E-)Falträdern mit bis zu 600 Euro gefördert, vorausgesetzt die Käuferin oder der Käufer besitzt eine Jahreskarte für öffentliche Verkehrsmittel. Das teilte das Klimaschutzministerium per Aussendung mit. Das Ministerium steuere bis zu 450 Euro zur Förderung bei, die restlichen 150 übernehme der Sportfachhandel. Gefaltet dürfen die Klappräder nicht größer als 110 x 80 x 40 Zentimeter groß sein - sie gehen somit in ÖBB-Zügen als Gepäckstück durch.

