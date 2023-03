Polizist auf steirischer Inspektion durch Schuss getötet

Trieben - Ein Polizist ist am Montag in der Früh offenbar auf der obersteirischen Polizeiinspektion Trieben (Bezirk Liezen) durch eine Schussabgabe getötet worden. Die Landespolizeidirektion gab vorerst keine näheren Details bekannt. Erste Erhebungen und die Tatortsicherung wurden vom LKA Steiermark übernommen, es soll aber in weiterer Folge das Landeskriminalamt Salzburg übernehmen, hieß es auf APA-Anfrage.

Wien beschließt eigenen Schutzschirm für die Wien Energie

Wien - Die Stadt Wien wird einen eigenen Schutzschirm für die Wien Energie im Ausmaß von 2 Mrd. Euro beschließen. Dieser soll die mit der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) vereinbarte Kreditlinie in gleicher Höhe ersetzen. Das teilte Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) im Gespräch mit der APA mit. Zusätzlich verhandelt der Mutterkonzern Wiener Stadtwerke aktuell mit den Banken über eine weitere Kreditlinie von 1,7 Mrd. Euro.

Selenskyj feuert Kommandanten im Donbass

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Minsk - Ein Jahr nach dem Beginn des Abwehrkampfs gegen die russischen Invasoren hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen führenden Kommandanten im Donbass, Eduard Moskaljow, gefeuert. In dem von der ukrainischen Präsidentschaftskanzlei veröffentlichten Dekret wurde keine Begründung für den Schritt angeführt. Die Ukraine will nach den Worten von Präsident Selenskyj alle von Russland besetzten Landesteile in den Staatsverband zurückholen - einschließlich der Krim.

Noch immer rund 30 vermisste Flüchtlinge vor Italien

Rom - Nach dem Flüchtlingsdrama vor der Küste der süditalienischen Region Kalabrien ist am Montag die Suche nach Vermissten neu aufgenommen worden. Nach Angaben des italienischen Innenministers Matteo Piantedosi werden noch bis zu 30 Menschen gesucht. 62 Leichen wurden bisher geborgen, darunter jene von 14 Minderjährigen, neun Buben und fünf Mädchen. Zu den Todesopfern zählen auch Zwillinge.

Schlein überraschend zur PD-Chefin in Italien gekürt

Rom - Bei der Wahl des neuen Vorsitzenden der italienischen Sozialdemokraten ist es am Sonntag zu einer Überraschung gekommen. Bei dem Urnengang, an dem sich eine Million Mitte-Links-Wähler beteiligten, setzte sich die 37-jährige Abgeordnete und US-Italienerin Elly Schlein durch. Sie gewann mit 54 Prozent der Stimmen gegen den Favoriten, Stefano Bonaccini, Präsident der norditalienischen Region Emilia Romagna.

Protest von Klimaaktivisten am Wiener Ring fortgesetzt

Wien - Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" haben am Montag ihren Protest fortgesetzt. Unter lautem Gehupe von Autofahrerinnen und -fahrern gingen sie langsam mit Plakaten in der Hand entlang der Ringstraße, beginnend am Maria-Theresien-Platz. "So wie der Verkehr auf dieser Straße gerade nur im Schneckentempo vorwärts kommt, bewegt sich auch die Klimapolitik in Österreich schon viele Jahre viel zu langsam", sagte Sprecher David Sonnenbaum.

Zündungsprobleme: ISS-Start von vier Raumfahrern abgebrochen

Cape Canaveral/Washington - Aufgrund von Problemen an der Zündanlage ist der Abflug von zwei US-Amerikanern, einem Russen und einem Emirati zur Internationalen Raumstation (ISS) verschoben worden. Wenige Minuten vor dem geplanten Start der "Crew Dragon"-Rakete wurde der Vorgang am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida am frühen Montagmorgen (Ortszeit) abgebrochen, wie auf einer Live-Übertragung der US-Raumfahrtbehörde NASA zu sehen war.

Flüge in Düsseldorf und Köln fallen wegen Warnstreiks aus

Düsseldorf - Wegen Warnstreiks fallen am Montag viele Verbindungen an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn aus. Am größten Flughafen Nordrhein-Westfalens (NRW) in der Landeshauptstadt sind über 1.000 Mitarbeiter dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Der Streik sei um 3.00 Uhr gestartet, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. 700 bis 800 Streikende werden demnach vor Ort erwartet.

