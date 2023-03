Tanner lässt Ankauf weiterer Abfangjäger prüfen

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) denkt offenbar über die Anschaffung weiterer Abfangjäger nach. Es stelle sich die Frage, "ob wir mit den zusätzlichen budgetären Mitteln nicht auch die Anzahl unserer Abfangjäger ausdehnen", sagte sie im Interview mit den "Oberösterreichischen Nachrichten" (Montag-Ausgabe). Da gebe es durchaus Angebote.

Polizist tötete auf steirischer Inspektion Kollegen

Trieben - Ein Polizist (59) ist am Montag in der Früh auf der obersteirischen Polizeiinspektion Trieben (Bezirk Liezen) durch eine Schussabgabe eines Kollegen (46) getötet worden. Der Schütze wurde festgenommen, seine Dienstwaffe sichergestellt, wie die Polizei mitteilte. Zum Motiv konnte noch nichts gesagt werden. Erste Erhebungen und die Tatortsicherung übernahm das LKA Steiermark, in weiterer Folge soll das Landeskriminalamt Salzburg tätig werden, hieß es auf APA-Anfrage.

Wien beschließt eigenen Schutzschirm für die Wien Energie

Wien - Die Stadt Wien wird einen eigenen Schutzschirm für die Wien Energie im Ausmaß von 2 Mrd. Euro beschließen. Dieser soll die mit der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) vereinbarte Kreditlinie in gleicher Höhe ersetzen. Das teilte Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) im Gespräch mit der APA mit. Zusätzlich verhandelt der Mutterkonzern Wiener Stadtwerke aktuell mit den Banken über eine weitere Kreditlinie von 1,7 Mrd. Euro.

Kreml "besorgt" über Lage in Transnistrien

Moskau/Tiraspol - Russland zeigt sich besorgt über die Lage in der von der Republik Moldau abtrünnigen Region Transnistrien. Dort würden äußere Kräfte die Situation anheizen, erklärte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow am Montag. Die Äußerung aus Moskau folgt auf Vorwürfe gegen Moldau, in der prorussischen Region eine Invasion zu planen. Die moldauische Regierung hat dies zurückgewiesen.

Förderstopp für umstrittenen Kindergarten-Trägerverein

Wien - Die Stadt Wien verhängt einen sofortigen Förderstopp für jenen Kindergarten-Trägerverein, der zuletzt unter anderem aufgrund der Beschäftigung von Scheinfirmen vom Stadtrechnungshof kritisiert wurde. Mit Ende März wird die Fördervereinbarung gekündigt, so der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) am Montag vor Journalisten. Die Vorwürfe gegen den Verein, der rund ein Dutzend Kindergärten betreibt, hätten sich bei einer Sonderprüfung erhärtet.

Mindestens ein Toter bei neuem schweren Erdbeben in Türkei

Istanbul - Genau drei Wochen nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien hat in der türkischen Provinz Malatya erneut die Erde gebebt. Dabei seien mindestens ein Mensch getötet und 69 verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Das Beben hatte laut dem Erdbebenwarte Kandilli eine Stärke von 5,5 und sein Epizentrum in der Gemeinde Yesilyurt.

Burgenländer schlug Vater mit Hammer

Neusiedl am See - Ein 42-jähriger Burgenländer soll in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Neusiedl am See versucht haben, seinen Vater mit einem Hammer zu erschlagen. Der Mann dürfte mehrmals auf den Kopf des im Bett liegenden 67-Jährigen eingeschlagen haben, berichtete die Polizei am Montag. Der Vater konnte die Schläge teilweise mit der Hand abwehren, dem Sohn schließlich den Hammer entreißen und in einen Abstellraum flüchten. Er erlitt mehrere Wunden am Kopf. Der 42-Jährige wurde festgenommen.

Zündungsprobleme: ISS-Start von vier Raumfahrern abgebrochen

Cape Canaveral/Washington - Aufgrund von Problemen an der Zündanlage ist der Abflug von zwei US-Amerikanern, einem Russen und einem Emirati zur Internationalen Raumstation (ISS) verschoben worden. Wenige Minuten vor dem geplanten Start der "Crew Dragon"-Rakete wurde der Vorgang in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida am Montag abgebrochen. Der nächste Startversuch des Raumschiffs der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk soll laut US-Raumfahrtsbehörde NASA am Donnerstag unternommen werden.

