Polizist tötete auf steirischer Inspektion Kollegen

Trieben - Ein Polizist (59) ist am Montag in der Früh auf der obersteirischen Polizeiinspektion Trieben (Bezirk Liezen) durch eine Schussabgabe eines Kollegen (46) getötet worden. Der Schütze wurde festgenommen, seine Dienstwaffe sichergestellt, wie die Polizei mitteilte. Zum Motiv konnte noch nichts gesagt werden. Erste Erhebungen und die Tatortsicherung übernahm das LKA Steiermark, danach übernahm das Landeskriminalamt Salzburg die Ermittlungen, hieß es auf APA-Anfrage.

Tanner lässt Ankauf weiterer Abfangjäger prüfen

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) denkt offenbar über die Anschaffung weiterer Abfangjäger nach. Es stelle sich die Frage, "ob wir mit den zusätzlichen budgetären Mitteln nicht auch die Anzahl unserer Abfangjäger ausdehnen", sagte sie im Interview mit den "Oberösterreichischen Nachrichten" (Montag-Ausgabe). Da gebe es durchaus Angebote.

EU und Großbritannien einigen sich im Brexit-Streit

London/Brüssel - Nach jahrelangem Streit über die Brexit-Sonderregeln für Nordirland haben Großbritannien und die EU eine Einigung erzielt. Das hieß es am Montag aus EU-Kreisen und von britischen Regierungsinsidern. Der Durchbruch gelang bei einem Treffen von Premierminister Rishi Sunak und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Windsor westlich von London. Noch am Nachmittag wollten beide in einer Pressekonferenz Einzelheiten der Vereinbarung bekanntgeben.

Autokäufer gewann im Dieselskandal gegen VW vor OGH

Wien/Wolfsburg - Im Dieselskandal von Volkswagen (VW) gibt es ein erstes Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH). Ein Autokäufer, der den Kaufpreis zurückverlangte, gewann seine Klage vor dem Höchstgericht. Es ist das erste Mal, dass sich der OGH inhaltlich mit dem Abgasskandal auseinandergesetzt hat, wie das Gericht am Montag per Presseaussendung bekanntgab.

DSN-Chef will bessere Überwachung von Handy-Kommunikation

Wien - Der Chef der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) Omar Haijawi-Pirchner fordert bessere Möglichkeiten, auf Inhalte von Messenger-Diensten zugreifen zu können. Direkt von einem Trojaner sprechen will er im "Standard" freilich nicht. Man brauche "keinen Vollzugriff auf ein Gerät", sondern etwa nur auf bestimmte Apps.

Ein Toter bei neuem schweren Erdbeben in Türkei

Istanbul - Drei Wochen nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien hat in der türkischen Provinz Malatya erneut die Erde gebebt. Dabei seien am Montag mindestens ein Mensch ums Leben gekommen und mehr als 110 verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf die Katastrophenschutzbehörde Afad. Das Beben hatte laut der Erdbebenwarte Kandilli eine Stärke von 5,5. Das Epizentrum lag in der Gemeinde Yesilyurt.

Klimaministerium fördert Falträder für Öffi-Nutzer

Wien - Ab März 2023 wird der Kauf von (E-)Falträdern mit bis zu 600 Euro gefördert, vorausgesetzt die Käuferin oder der Käufer besitzt eine Jahreskarte für öffentliche Verkehrsmittel. Das teilte das Klimaschutzministerium per Aussendung mit. Das Ministerium steuere bis zu 450 Euro zur Förderung bei, die restlichen 150 übernehme der Sportfachhandel. Gefaltet dürfen die Klappräder nicht größer als 110 x 80 x 40 Zentimeter groß sein - sie gehen somit in ÖBB-Zügen als Gepäckstück durch.

Ägyptens Außenminister nach "Eiszeit" in Syrien zu Besuch

Damaskus/Gaziantep - Nach mehr als zehn Jahren diplomatischer Eiszeit hat der ägyptische Außenminister Sameh Shoukry am Montag Syrien besucht. Mit dem Besuch zeige Ägypten nach dem schweren Erdbeben im syrisch-türkischen Grenzgebiet seine Solidarität mit Syrien, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA. Shoukry wurde demnach am Flughafen von Damaskus vom syrischen Außenminister Faisal Mekdad begrüßt. Er reiste anschließend in die Türkei weiter.

