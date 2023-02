Finnisches Parlament stimmt über NATO-Beitritt ab

Helsinki/Stockholm/Brüssel - Das finnische Parlament stimmt am Dienstag über einen NATO-Beitritt des Landes ab. Die Zustimmung der Abgeordneten für den Beitritt zur westlichen Militärallianz gilt als sicher. Helsinki hätte damit schon vor dem noch ausstehenden Ja der Mitgliedstaaten Ungarn und Türkei alle innenpolitischen Hürden auf dem Weg in das Bündnis genommen. Finnland und Schweden hatten im Mai infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine den Beitritt zur NATO beantragt.

Belarussischer Machthaber Lukaschenko reist nach China

Minsk/Peking - Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko reist am Dienstag zu einem Staatsbesuch nach China. Lukaschenko wird das Land nach chinesischen Angaben auf Einladung des Präsidenten Xi Jinping vom 28. Februar bis zum 2. März besuchen. Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums pries am Montag die "wetterfeste und umfassende" Partnerschaft mit Belarus an. China freue sich darauf, den Besuch als Gelegenheit zu nutzen, die Zusammenarbeit weiter zu fördern.

Pereira als Opernintendant in Florenz zurückgetreten

Florenz - Alexander Pereira hat die Leitung der Oper "Maggio Musicale Fiorentino" in Florenz zurückgelegt. Der österreichische Kulturmanager reichte beim Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, der auch Präsident der Stiftung ist, die das Opernhaus verwaltet, am Montagabend seinen Rücktritt ein, wie italienische Medien berichteten.

Zermürbender Kampf um ostukrainisches Bahmut

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Schlacht um Bahmut wird die Lage für die ukrainischen Verteidiger nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj immer schwieriger. Auch Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar sprach am Montagabend davon, dass Russland in Bahmut eine "Taktik der Zermürbung und der totalen Zerstörung" gegen die ukrainischen Truppen verfolge. Die Ukrainer müssten sich eines zahlenmäßig überlegenen Feindes erwehren.

Aktionäre verklagen Tesla und Musk wegen Autopilot

New York/Palo Alto (Kalifornien) - Die Tesla-Aktionäre verklagen den Elektroautopionier und Unternehmenschef Elon Musk wegen Beschönigungen bei der Sicherheit und Effizienz der Autopilot-Funktion und fordern einen nicht näher bezifferten Schadenersatz für Kursverluste im Zeitraum vom 19. Februar 2019 bis zum 17. Februar 2023.

Taliban melden Tötung von hochrangigem IS-Befehlshaber

Kabul - Kämpfer der radikalislamischen Taliban haben nach eigenen Angaben einen hochrangigen Befehlshaber der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) getötet. Der regionale "Geheimdienstchef" des IS, Qari Fateh, sei während eines Einsatzes am Sonntagabend getötet worden, teilte der Sprecher der Taliban-Regierung, Zabihullah Mujahid, am Montag mit.

Besserverdienende reduzieren eher ihre Arbeitszeit

Wien - In der Arbeitszeitdebatte gibt es nun eine Erhebung des gewerkschaftsnahen Momentum Instituts die zeigt, dass unselbstständig Beschäftigte ihre Arbeitszeit in den vergangenen acht Jahren um durchschnittlich 0,9 Wochenstunden reduziert haben. Wenig überraschend reduzierten Besserverdienerinnen und Besserverdiener ihre Arbeitszeit stärker als weniger gut verdienende Menschen in Österreich. Die größte Stundenreduktion fand unter den 20 Prozent statt die am besten verdienen.

Suche nach Vermissten nach Bootsunglück in Italien

Rom - Nach dem Bootsunglück vor der süditalienischen Region Kalabrien mit mindestens 63 toten Migranten geht die Suche nach Vermissten weiter. Die Bilanz des Unglücks, das sich 150 Meter vor der Küste der Hafenstadt Crotone abspielte, könnte sich auf mehr als 100 Tote erhöhen. Ganze Familien kamen bei dem Schiffsunglück ums Leben. Der Afghane Javed überlebte mit seinem 14-jährigen Sohn, verlor jedoch seine Frau und drei Kinder.

