Finnisches Parlament stimmt über NATO-Beitritt ab

Helsinki/Stockholm/Brüssel - Das finnische Parlament stimmt am Dienstag über einen NATO-Beitritt des Landes ab. Die Zustimmung der Abgeordneten für den Beitritt zur westlichen Militärallianz gilt als sicher. Helsinki hätte damit schon vor dem noch ausstehenden Ja der Mitgliedstaaten Ungarn und Türkei alle innenpolitischen Hürden auf dem Weg in das Bündnis genommen. Finnland und Schweden hatten im Mai infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine den Beitritt zur NATO beantragt.

Zermürbender Kampf um ostukrainisches Bahmut

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Schlacht um Bahmut wird die Lage für die ukrainischen Verteidiger nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj immer schwieriger. Auch Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar sprach am Montagabend davon, dass Russland in Bahmut eine "Taktik der Zermürbung und der totalen Zerstörung" gegen die ukrainischen Truppen verfolge. Die Ukrainer müssten sich eines zahlenmäßig überlegenen Feindes erwehren.

Neue Förderungen für die Transformation der Wirtschaft

Wien - Das Arbeits- und Wirtschaftsministerium hat am Dienstag eine neue Förderschiene im Rahmen der sogenannten Klima- und Transformationsoffensive verkündet. Zusätzlich zu bestehenden Initiativen werden von heuer bis inklusive 2026 600 Mio. Euro aus öffentlichen Mitteln zur Verfügung gestellt, die in den österreichischen Forschungs- und Wirtschaftsstandort fließen. Denn gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sei es entscheidend, Forschung und Entwicklung zu unterstützen.

Nach Reisebusunfall in Schladming - Buslenker verstorben

Schladming - Nach dem schweren Unfall eines deutschen Reisebusses in Schladming am Wochenende ist nun auch der Buslenker (51) verstorben. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilte, erlag der Mann Dienstagfrüh im Krankenhaus Schwarzach seinen schweren Verletzungen. Bei dem Unfall Samstagabend war bereits ein 31-jähriger Insasse ums Leben gekommen.

Ärzte drohen beim Eltern-Kind-Pass wieder mit Kündigung

Wien/Salzburg - Nachdem Ende des Vorjahres bereits eine Einigung im Raum stand, ist beim Eltern-Kind-Pass (bisher: Mutter-Kind-Pass) nun wieder alles anders: Die Ärztekammer droht erneut mit Vertragskündigung, nachdem man erkannt hat, dass sich mit den 17 Mio. Euro Budget des Bundes keine Valorisierung um 77, sondern nur um 62,5 Prozent ausgeht, berichteten die "Salzburger Nachrichten" am Dienstag. Mitte März soll die Bundeskurie entscheiden. Im Gesundheitsministerium ist man überrascht.

Belarussischer Machthaber Lukaschenko reist nach China

Minsk/Peking - Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko reist am Dienstag zu einem Staatsbesuch nach China. Lukaschenko wird das Land nach chinesischen Angaben auf Einladung des Präsidenten Xi Jinping vom 28. Februar bis zum 2. März besuchen. Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums pries am Montag die "wetterfeste und umfassende" Partnerschaft mit Belarus an. China freue sich darauf, den Besuch als Gelegenheit zu nutzen, die Zusammenarbeit weiter zu fördern.

Pereira als Opernintendant in Florenz zurückgetreten

Florenz - Alexander Pereira hat die Leitung der Oper "Maggio Musicale Fiorentino" in Florenz zurückgelegt. Der österreichische Kulturmanager reichte beim Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, der auch Präsident der Stiftung ist, die das Opernhaus verwaltet, am Montagabend seinen Rücktritt ein, wie italienische Medien berichteten.

Pkw gegen Straßenbahn: Drei Verletzte in Wien

Wien - Ein Schwer- und zwei Leichtverletzte sind Dienstagfrüh nach einem Zusammenstoß eines Pkw mit einer Straßenbahn in Wien-Favoriten ins Spital gebracht worden. Die Berufsfeuerwehr Wien musste zuvor den in seinem Fahrzeug eingeklemmten Autofahrer mit schwerem Gerät befreien. In der Straßenbahngarnitur der Linie 1 kamen zwei Menschen zu Schaden, berichtete die Berufsrettung - sie trugen Rissquetschwunden bzw. Prellungen davon.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red