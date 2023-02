SPÖ drängt weiter auf Mietpreisbremse

Wien - Die SPÖ will bei der Nationalratssitzung am Mittwoch weiter Druck für eine Mietpreisbremse machen. Die "unglaubliche Teuerung" sei jenes Thema, das die Menschen in Österreich am meisten bewege, so Vize-Klubchef Jörg Leichtfried bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Genau hier versage die Regierung aber schon seit längerem. "Und jetzt opfern sie die Interessen der Mieter für Parteitaktik."

Ex-OMV-Chef: Regierung müsste Gaslieferverträge kennen

Wien/Moskau - Russische Gaslieferungen nach Österreich sorgen derzeit für Diskussionen: Während die österreichische Regierung bis 2027 zur Gänze auf Gaslieferungen aus Russland verzichten will, verweist die OMV auf langfristige Verträge. Diese sehen eine Abnahme des russischen Gases bis 2040 vor. Zuletzt ist die Abhängigkeit Österreichs vom russischen Gas wieder gestiegen: Im Dezember kamen 70 Prozent des Gases - und damit annähernd so viel wie vor dem Krieg - aus Russland.

Immer mehr Andrang bei Schuldnerberatungen

Wien - Immer mehr Menschen in Österreich wenden sich an eine Schuldnerberatung. Im Vorjahr waren es 18.565 Beratungssuchende, die einen Erstkontakt mit einer dieser staatlich anerkannten Stellen hatten. Das waren laut Schuldnerberatung um fast zehn Prozent mehr als noch 2021. Grund seien anhaltende Corona-Auswirkungen, massiv gestiegene Lebenshaltungskosten und erhöhte Kreditzinsen. Die Schuldnerberater forderten am Dienstag eine rasche Anhebung des Existenzminimums.

Zermürbender Kampf um ostukrainisches Bahmut

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Befehlshaber der ukrainischen Landstreitkräfte, Olexander Syrskyj, hat die Situation um die umkämpfte Stadt Bachmut im Osten des Landes als "äußerst angespannt" bezeichnet. "Ungeachtet spürbarer Verluste wirft der Feind die am besten vorbereiteten Einheiten der Wagner-Söldner in den Angriff", sagte der Generaloberst am Dienstag nach Angaben der Armee. Die russischen Einheiten versuchten, die Verteidigungslinien zu durchbrechen, um die Stadt einzukreisen.

Nach Reisebusunfall in Schladming - Buslenker verstorben

Schladming - Nach dem schweren Unfall eines deutschen Reisebusses in Schladming am Wochenende ist nun auch der Buslenker (51) verstorben. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilte, erlag der Mann Dienstagfrüh im Krankenhaus Schwarzach seinen schweren Verletzungen. Bei dem Unfall Samstagabend war bereits ein 31-jähriger Insasse ums Leben gekommen.

Neue Förderungen für die Transformation der Wirtschaft

Wien - Das Arbeits- und Wirtschaftsministerium hat am Dienstag eine neue Förderschiene im Rahmen der sogenannten Klima- und Transformationsoffensive verkündet. Zusätzlich zu bestehenden Initiativen werden von heuer bis inklusive 2026 600 Mio. Euro aus öffentlichen Mitteln zur Verfügung gestellt, die in den österreichischen Forschungs- und Wirtschaftsstandort fließen. Denn gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sei es entscheidend, Forschung und Entwicklung zu unterstützen.

Ärzte drohen beim Eltern-Kind-Pass wieder mit Kündigung

Wien/Salzburg - Nachdem Ende des Vorjahres bereits eine Einigung im Raum stand, ist beim Eltern-Kind-Pass (bisher: Mutter-Kind-Pass) nun wieder alles anders: Die Ärztekammer droht erneut mit Vertragskündigung, nachdem man erkannt hat, dass sich mit den 17 Mio. Euro Budget des Bundes keine Valorisierung um 77, sondern nur um 62,5 Prozent ausgeht, berichteten die "Salzburger Nachrichten" am Dienstag. Mitte März soll die Bundeskurie entscheiden. Im Gesundheitsministerium ist man überrascht.

Pkw gegen Straßenbahn: Drei Verletzte in Wien

Wien - Ein Schwer- und zwei Leichtverletzte sind Dienstagfrüh nach einem Zusammenstoß eines Pkw mit einer Straßenbahn in Wien-Favoriten ins Spital gebracht worden. Die Berufsfeuerwehr Wien musste zuvor den in seinem Fahrzeug eingeklemmten Autofahrer mit schwerem Gerät befreien. In der Straßenbahngarnitur der Linie 1 kamen zwei Menschen zu Schaden, berichtete die Berufsrettung - sie trugen Rissquetschwunden bzw. Prellungen davon.

