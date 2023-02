Ukrainisches Militär: Lage um Bachmut extrem angespannt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Lage rings um Bachmut im Osten der Ukraine ist nach Einschätzung des ukrainischen Militärs "extrem angespannt". Russische Wagner-Söldner versuchten, die Stadt einzukesseln, teilte der Kommandant der Bodentruppen, Olexandr Syrskji, am Dienstag mit. "Ungeachtet spürbarer Verluste wirft der Feind die am besten vorbereiteten Einheiten der Wagner-Söldner in den Angriff", sagte der Generaloberst am Dienstag nach Angaben der Armee.

Gewerkschaft fordert "konkurrenzfähige" Lehrergehälter

Wien - Weil Bayern mit Prämien und dem Hinweis auf höhere Gehälter offensiv um Junglehrer aus anderen deutschen Bundesländern und dem deutschsprachigen Ausland buhlt, befürchten Lehrergewerkschafter eine Verschärfung des Personalmangels in Österreich. Man kenne das Problem aus Vorarlberg, wo viele Lehrer in die Schweiz gehen, so der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) in den "Oberösterreichischen Nachrichten" vom Dienstag. Österreich sei "nicht mehr konkurrenzfähig".

SPÖ drängt weiter auf Mietpreisbremse

Wien - Die SPÖ will bei der Nationalratssitzung am Mittwoch weiter Druck für eine Mietpreisbremse machen. Die "unglaubliche Teuerung" sei jenes Thema, das die Menschen in Österreich am meisten bewege, so Vize-Klubchef Jörg Leichtfried bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Genau hier versage die Regierung aber schon seit längerem. "Und jetzt opfern sie die Interessen der Mieter für Parteitaktik." Die NEOS fordern einen Vollzeitbonus.

Neue Förderungen für die Transformation der Wirtschaft

Wien - Das Arbeits- und Wirtschaftsministerium hat am Dienstag eine neue Förderschiene im Rahmen der sogenannten Klima- und Transformationsoffensive verkündet. Zusätzlich zu bestehenden Initiativen werden von heuer bis inklusive 2026 600 Mio. Euro aus öffentlichen Mitteln zur Verfügung gestellt, die in den österreichischen Forschungs- und Wirtschaftsstandort fließen. Denn gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sei es entscheidend, Forschung und Entwicklung zu unterstützen.

Immer mehr Andrang bei Schuldnerberatungen

Wien - Immer mehr Menschen in Österreich wenden sich an eine Schuldnerberatung. Im Vorjahr waren es 18.565 Beratungssuchende, die einen Erstkontakt mit einer dieser staatlich anerkannten Stellen hatten. Das waren laut Schuldnerberatung um fast zehn Prozent mehr als noch 2021. Grund seien anhaltende Corona-Auswirkungen, massiv gestiegene Lebenshaltungskosten und erhöhte Kreditzinsen. Die Schuldnerberater forderten am Dienstag eine rasche Anhebung des Existenzminimums.

Ärzte drohen beim Eltern-Kind-Pass wieder mit Kündigung

Wien/Salzburg - Nachdem Ende des Vorjahres bereits eine Einigung im Raum stand, ist beim Eltern-Kind-Pass (bisher: Mutter-Kind-Pass) nun wieder alles anders: Die Ärztekammer droht erneut mit Vertragskündigung, nachdem man erkannt hat, dass sich mit den 17 Mio. Euro Budget des Bundes keine Valorisierung um 77, sondern nur um 62,5 Prozent ausgeht, berichteten die "Salzburger Nachrichten" am Dienstag. Mitte März soll die Bundeskurie entscheiden. Im Gesundheitsministerium ist man überrascht.

Auch US-Behörden verbieten Tiktok auf Diensthandys

Washington/Peking - Weltweit bannen immer mehr Behörden TikTok von den Handys ihrer Mitarbeitenden: Wegen Sicherheitsbedenken müssen nun auch Beschäftigte sämtlicher US-Bundesbehörden die Kurzvideo-App von ihren Diensthandys löschen. Sie hätten 30 Tage Zeit, TikTok zu entfernen, schrieb Shalanda Young, Direktorin des Amts für Management und Haushalt, in einer internen Dienstanweisung.

AK-Studie: Viele Teilzeit-Beschäftigte wollen mehr arbeiten

Wien - Viele Teilzeit-Beschäftigte wollen mehr Stunden arbeiten. Unter Frauen in Teilzeit sind es rund drei von zehn, wie aus dem Arbeitsklimaindex der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) hervorgeht. Bei Männern in Teilzeit äußern sogar 37 Prozent diesen Wunsch. Auf der anderen Seite wollen aber viele Vollzeitbeschäftigte Stunden reduzieren. Unter vollzeitbeschäftigten Frauen tun dies fast vierzig Prozent, bei den Männern dreißig Prozent.

