Ukrainisches Militär: Lage um Bachmut extrem angespannt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Lage rings um Bachmut im Osten der Ukraine ist nach Einschätzung des ukrainischen Militärs "extrem angespannt". Russische Wagner-Söldner versuchten, die Stadt einzukesseln, teilte der Kommandant der Bodentruppen, Olexandr Syrskji, am Dienstag mit. "Ungeachtet spürbarer Verluste wirft der Feind die am besten vorbereiteten Einheiten der Wagner-Söldner in den Angriff", sagte der Generaloberst am Dienstag nach Angaben der Armee.

Stoltenberg sieht Ukraine "langfristig" als NATO-Mitglied

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Helsinki - Die Ukraine wird nach den Worten von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg "langfristig" Mitglied des Militärbündnisses sein. "Die NATO-Verbündeten sind sich einig, dass die Ukraine Mitglied des Bündnisses werden wird", sagte Stoltenberg am Dienstag in Helsinki. Die sei jedoch "eine langfristige Perspektive", fügte er hinzu. Momentan sei es das Wichtigste, die Ukraine im russischen Angriffskrieg zu unterstützen, erklärte Stoltenberg.

Regierung pumpt 600 Mio. Euro in grüne und digitale Zukunft

Wien - Im Herbst hat die Regierung eine große Klima- und Transformationsoffensive angekündigt, ab heute stehen erste Förderungen für heimische Forschungsstätten und Betriebe offen."Es geht um die grüne und digitale Transformation - das ist eine Aufgabe für die nächsten fünf Jahre", sagte Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP). Es gehe auch darum, von fossiler Energie wegzukommen und die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren. Bis 2026 fließen 600 Mio. Euro.

Sechs Jahre Haft für Schlepper nach Unfall mit drei Toten

Eisenstadt - Ein 30-jähriger Schlepper, der im August auf der A6 beim Grenzübergang Kittsee (Bezirk Neusiedl) einen schweren Unfall mit drei toten und 17 verletzten Flüchtlingen verursacht haben soll, ist am Dienstag in Eisenstadt zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann war vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Dabei überschlug sich der Kastenwagen, in dem sich 20 Migranten befanden. Vor Gericht bekannte er sich teilweise schuldig, wie auch der ORF Burgenland berichtete.

Opposition will Mieten, ORF und Teilzeit bremsen

Wien - Die SPÖ will bei der Nationalratssitzung am Mittwoch weiter Druck für eine Mietpreisbremse machen. Die "unglaubliche Teuerung" sei jenes Thema, das die Menschen in Österreich am meisten bewege, so Vize-Klubchef Jörg Leichtfried bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Die FPÖ wiederum stößt sich an der geplanten ORF-Haushaltsangabe und plant eine dringliche Initiative an Medienministerin Susanne Raab (ÖVP). Die NEOS fordern einen Vollzeitbonus.

Ex-OMV-Chef: Regierung müsste Gaslieferverträge kennen

Wien/Moskau - Russische Gaslieferungen nach Österreich sorgen derzeit für Diskussionen: Während die österreichische Regierung bis 2027 zur Gänze auf Gaslieferungen aus Russland verzichten will, verweist die OMV auf langfristige Verträge. Diese sehen eine Abnahme des russischen Gases bis 2040 vor. Zuletzt ist die Abhängigkeit Österreichs vom russischen Gas wieder gestiegen: Im Dezember kamen 70 Prozent des Gases - und damit annähernd so viel wie vor dem Krieg - aus Russland.

Ärzte drohen beim Eltern-Kind-Pass wieder mit Kündigung

Wien/Salzburg - Nachdem Ende des Vorjahres bereits eine Einigung im Raum stand, ist beim Eltern-Kind-Pass (bisher: Mutter-Kind-Pass) nun wieder alles anders: Die Ärztekammer droht erneut mit Vertragskündigung, nachdem man erkannt hat, dass sich mit den 17 Mio. Euro Budget des Bundes keine Valorisierung um 77, sondern nur um 62,5 Prozent ausgeht, berichteten die "Salzburger Nachrichten" am Dienstag. Die Kammer verlangt nun 4 Mio. Euro mehr.

Gewerkschaft fordert "konkurrenzfähige" Lehrergehälter

Wien - Weil Bayern mit Prämien und dem Hinweis auf höhere Gehälter offensiv um Junglehrer aus anderen deutschen Bundesländern und dem deutschsprachigen Ausland buhlt, befürchten Lehrergewerkschafter eine Verschärfung des Personalmangels in Österreich. Man kenne das Problem aus Vorarlberg, wo viele Lehrer in die Schweiz gehen, so der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) in den "Oberösterreichischen Nachrichten" vom Dienstag. Österreich sei "nicht mehr konkurrenzfähig".

