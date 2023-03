Ukrainisches Militär: Lage um Bachmut extrem angespannt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Lage rings um Bachmut im Osten der Ukraine ist nach Einschätzung des ukrainischen Militärs "extrem angespannt". Russische Wagner-Söldner versuchten, die Stadt einzukesseln, teilte der Kommandant der Bodentruppen, Olexandr Syrskji, am Dienstag mit. "Ungeachtet spürbarer Verluste wirft der Feind die am besten vorbereiteten Einheiten der Wagner-Söldner in den Angriff", sagte der Generaloberst am Dienstag nach Angaben der Armee.

Stoltenberg sieht Ukraine "langfristig" als NATO-Mitglied

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Helsinki - Die Ukraine wird nach den Worten von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg "langfristig" Mitglied des Militärbündnisses sein. "Die NATO-Verbündeten sind sich einig, dass die Ukraine Mitglied des Bündnisses werden wird", sagte Stoltenberg am Dienstag in Helsinki. Die sei jedoch "eine langfristige Perspektive", fügte er hinzu. Momentan sei es das Wichtigste, die Ukraine im russischen Angriffskrieg zu unterstützen, erklärte Stoltenberg.

Regierung pumpt 600 Mio. Euro in grüne und digitale Zukunft

Wien - Im Herbst hat die Regierung eine große Klima- und Transformationsoffensive angekündigt, ab heute stehen erste Förderungen für heimische Forschungsstätten und Betriebe offen."Es geht um die grüne und digitale Transformation - das ist eine Aufgabe für die nächsten fünf Jahre", sagte Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP). Es gehe auch darum, von fossiler Energie wegzukommen und die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren. Bis 2026 fließen 600 Mio. Euro.

Opposition will Mieten, ORF und Teilzeit bremsen

Wien - Die SPÖ will bei der Nationalratssitzung am Mittwoch weiter Druck für eine Mietpreisbremse machen. Die "unglaubliche Teuerung" sei jenes Thema, das die Menschen in Österreich am meisten bewege, so Vize-Klubchef Jörg Leichtfried bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Die FPÖ wiederum stößt sich an der geplanten ORF-Haushaltsangabe und plant eine dringliche Initiative an Medienministerin Susanne Raab (ÖVP). Die NEOS fordern einen Vollzeitbonus.

Bundespräsident gibt Kickl nicht zur Strafverfolgung frei

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird in den Ermittlungen wegen Ehrenbeleidigung gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl keine Ermächtigung zur Strafverfolgung durch die Staatsanwaltschaft erteilen. Dies teilte die Präsidentschaftskanzlei am Dienstag in einer Aussendung mit. Kickl hatte in seiner Rede am politischen Aschermittwoch in Ried im Innkreis das Staatsoberhaupt "Mumie" und "senil" genannt.

Sechs Jahre Haft für Schlepper nach Unfall mit drei Toten

Eisenstadt - Ein 30-jähriger Schlepper, der im August auf der A6 beim Grenzübergang Kittsee (Bezirk Neusiedl) einen schweren Unfall mit drei toten und 17 verletzten Flüchtlingen verursacht haben soll, ist am Dienstag in Eisenstadt zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann war vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Dabei überschlug sich der Kastenwagen, in dem sich 20 Migranten befanden. Vor Gericht bekannte er sich teilweise schuldig, wie auch der ORF Burgenland berichtete.

Nehammer trifft Amtskollegen Akhannouch in Marokko

Marrakesch/Wien - Anlässlich des 240. Jahrestags der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen Marokkos mit Wien ist Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Montag als erster österreichischer Bundeskanzler ins nordafrikanische Land gereist. Mit dem marokkanischen Premierminister Aziz Akhannouch und Außenminister Nasser Bourita sprach Nehammer am Dienstag über eine Stärkung der bilateralen Beziehungen und den Kampf gegen die illegale Migration.

Energieagentur IEA warnt vor neuem Preisanstieg bei Gas

Paris - Die Internationale Energieagentur (IEA) warnt vor möglichen neuen Rekordpreisen für Erdgas. Obwohl die Preise zuletzt gesunken sind, könnte sich dies im laufenden Jahr bei einer wiederanziehenden Nachfrage in Asien und insbesondere China ändern, teilte die IEA in ihrem am Dienstag veröffentlichten Gasmarktbericht mit. Als weltgrößter Erdgasimporteur habe China seine Covid-Beschränkungen kürzlich aufgehoben, die die Inlandsnachfrage im vergangenen Jahr gedämpft hatten.

Wiener Börse tendiert im Verlauf sehr fest, ATX mit plus 1,33 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Verlauf mit klaren Zuwächsen präsentiert. Der heimische Leitindex ATX stand kurz nach 14 Uhr mit plus 1,33 Prozent bei 3.543,48 Einheiten. Im Rampenlicht standen nach der Zahlenvorlage der Erste Group die Aktien des Geldhauses. Sie steigerten sich um satte 5,4 Prozent. Darüber hinaus grenzten die Wertpapiere der OMV ihre Verluste auf minus 0,3 Prozent ein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red