Ukrainisches Militär: Lage um Bachmut extrem angespannt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Lage rings um Bachmut im Osten der Ukraine ist nach Einschätzung des ukrainischen Militärs "extrem angespannt". Russische Wagner-Söldner versuchten, die Stadt einzukesseln, teilte der Kommandant der Bodentruppen, Olexandr Syrskji, am Dienstag mit. Das Erreichen der Kriegsziele in der Ukraine hat nach Kreml-Angaben Vorrang vor möglichen Friedensverhandlungen.

Regierung pumpt 600 Mio. Euro in grüne und digitale Zukunft

Wien - Im Herbst hat die Regierung eine große Klima- und Transformationsoffensive angekündigt, ab heute stehen erste Förderungen für heimische Forschungsstätten und Betriebe offen."Es geht um die grüne und digitale Transformation - das ist eine Aufgabe für die nächsten fünf Jahre", sagte Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP). Es gehe auch darum, von fossiler Energie wegzukommen und die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren. Bis 2026 fließen 600 Mio. Euro.

Nehammer vereinbart mit Marokko Kooperation zu Rückführungen

Marrakesch/Wien - Anlässlich des 240. Jahrestags der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen Marokkos mit Wien ist Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Montag als erster österreichischer Bundeskanzler ins nordafrikanische Land gereist. Mit dem marokkanischen Premierminister Aziz Akhannouch und Außenminister Nasser Bourita vereinbarte Nehammer am Dienstag eine Kooperation im Bereich Kampf gegen Schlepper und rasche Rückführungen.

Ludwig stützt SPÖ-Chefin Rendi-Wagner

Wien - Der Wiener Bürgermeister und rote Landesparteivorsitzende Michael Ludwig hat am Dienstagabend Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner einmal mehr den Rücken gestärkt - nach neuerlichen Spekulationen um eine mögliche Rochade an der Parteispitze. Er appellierte auch erneut an die Partei, geschlossen aufzutreten. Umfragen will Ludwig keine zu große Bedeutung beimessen.

Bundespräsident gibt Kickl nicht zur Strafverfolgung frei

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird in den Ermittlungen wegen Ehrenbeleidigung gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl keine Ermächtigung zur Strafverfolgung durch die Staatsanwaltschaft erteilen. Dies teilte die Präsidentschaftskanzlei am Dienstag in einer Aussendung mit. Kickl hatte in seiner Rede am politischen Aschermittwoch in Ried im Innkreis das Staatsoberhaupt "Mumie" und "senil" genannt.

Nordirland: Sunak wirbt um Unterstützung für Einigung mit EU

Belfast/London - Nach der Einigung mit der EU auf neue Brexit-Regeln für Nordirland hat der britische Premierminister Rishi Sunak in der Provinz um Unterstützung geworben. Die am Montag erzielte Vereinbarung soll einen jahrelangen Streit zwischen der EU und London beenden und den Handel zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs vereinfachen. Doch viel hängt davon ab, ob das Abkommen bei der unionistischen nordirischen Partei DUP Anklang findet.

Seniorenrat von Gespräch mit Rauch enttäuscht

Wien - "Enttäuschend" ist für die beiden Seniorenratspräsidenten Peter Kostelka (SPÖ) und Ingrid Korosec (ÖVP) ein Gespräch mit Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) am Dienstag verlaufen. Die beiden Seniorenvertreter bedauerten nach der Unterredung, dass es in Sachen Aliquotierung der ersten Pensionsanpassung nach Pensionsantritt keine Zusage des Ministers gegeben habe. Auch die SPÖ-Forderung nach einer vorgezogenen Pensionsanpassung fand keine Zustimmung.

Energiekosten: AK-Gutachten schlägt in Tirol Wellen

Innsbruck - Nachdem die Tiroler Arbeiterkammer (AK) am Montag ein Gutachten zur Rechtswidrigkeit der Strompreiserhöhungen von Tiroler und Salzburger Energieversorgern vorgelegt hatte, erwartet sich Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) eine baldige Bewertung durch den landeseigenen Energieversorger Tiwag. Bei einem Pressegespräch am Dienstag verteidigte er aber die bisherige Preisgestaltung, die an den Österreichischen Strompreisindex (ÖSPI) gebunden war.

Wiener Börse geht mit klaren Gewinnen aus dem Handel

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Zuwächsen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX erhöhte sich um 1,43 Prozent auf 3.547,11 Einheiten. Im Rampenlicht standen am Berichtstag positive Jahreszahlen der Erste Group. Sie ließen das Wertpapier der Großbank um mehr als fünf Prozent anziehen. Im Sog verteuerten sich auch Raiffeisen um knapp ein Prozent und BAWAG um 0,6 Prozent. Dagegen um 1,5 Prozent schwächer gingen OMV aus dem Handel.

