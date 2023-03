Zugunglück in Griechenland: Mindestens 29 Tote

Athen - Bei einem schweren Zugunglück in Griechenland sind in der Nacht auf Mittwoch mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr im Staatsfernsehen mitteilte, sind bei dem frontalen Zusammenstoß eines Güterzugs mit einem Personenzug mindestens 85 weitere Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Die Such- und Rettungsaktion dauert noch an

Maklergebühr nur noch bei Bestellung

Wien - Die Maklergebühr wird nach jahrelanger Diskussion neu geregelt. Musste sie bisher der Mieter entrichten, gilt künftig das Besteller-Prinzip. Das heißt, wenn der Vermieter einen Makler einsetzt, muss er für diesen auch bezahlen. Einen entsprechenden Beschluss fasst am Mittwoch der Nationalrat. Ebenfalls auf der Agenda steht eine UVP-Novelle, die Umweltverträglichkeitsprüfungen beschleunigen soll.

Nehammer vereinbart mit Marokko Kooperation zu Rückführungen

Marrakesch/Wien - Anlässlich des 240. Jahrestags der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen Marokkos mit Wien ist Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Montag als erster österreichischer Bundeskanzler ins nordafrikanische Land gereist. Mit dem marokkanischen Premierminister Aziz Akhannouch und Außenminister Nasser Bourita vereinbarte Nehammer am Dienstag eine Kooperation im Bereich Kampf gegen Schlepper und rasche Rückführungen.

Konservativen-Konferenz CPAC startet nahe Washington

Washington/Brasilia - Nahe der US-Hauptstadt Washington beginnt am Mittwoch die Konservativen-Konferenz CPAC. Bei dem viertägigen Treffen in National Harbor im Bundesstaat Maryland werden rechte Politiker und Aktivisten auftreten, unter ihnen am Samstag Ex-Präsident Donald Trump und der frühere brasilianische Staatschef Jair Bolsonaro. Bereits am Freitag spricht die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley, die Trump im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner 2024 herausfordert.

Ende der Corona-Maskenpflicht in Wien

Wien - In Wien sind ab heute, Mittwoch, die Wiener Sonderregelungen in Sachen Corona-Maßnahmen Geschichte. Die bis Ende Februar geltende Verordnung wurde nicht verlängert. Damit gibt es keine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Apotheken mehr. Auch die PCR-Testpflicht für Besucherinnen und Besucher in Spitäler und Pflegeheimen entfällt, die Besuchergrenze von drei Personen pro Tag wird aufgehoben.

Coronavirus kommt für FBI "höchstwahrscheinlich" aus Labor

Washington - Der Direktor der US-Bundespolizei FBI hat eine frühere Einschätzung seiner Behörde bestätigt, wonach eine mögliche Laborpanne in China "höchstwahrscheinlich" für die Ausbreitung des Coronavirus verantwortlich gewesen ist. "Das FBI geht schon seit geraumer Zeit davon aus, dass der Ursprung der Pandemie höchstwahrscheinlich ein möglicher Laborvorfall in Wuhan ist", sagte Christopher Wray in einem am Dienstagabend (Ortszeit) veröffentlichten Interview des US-Senders Fox News.

Iran hat 18 Mal soviel angereichertes Uran wie vorgesehen

Wien - Der Iran hat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zufolge inzwischen 18 Mal soviel angereichertes Uran wie im Atomabkommen von 2015 vereinbart. Laut einem vertraulichen IAEA-Bericht beläuft sich die Menge an angereichertem Uran inzwischen auf insgesamt 3,76 Tonnen, also um ein Vielfaches über der 2015 vereinbarten Höchstmenge von 202,8 Kilogramm. Zudem seien Uranpartikel mit einem fast für die Herstellung einer Atombombe ausreichenden Reinheitsgrad gefunden worden.

