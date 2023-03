Toter Bub in Tirol: Vater wegen Mordverdachts festgenommen

Innsbruck/St. Johann in Tirol - In Fall eines sechsjährigen Buben, der Ende August vergangenen Jahres tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol aufgefunden worden war, gibt es eine überraschende Wende: Der 38-jährige Vater des Buben wurde Montagfrüh wegen dringenden Mordverdachts festgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck mit und bestätigte Online-Medienberichte der "Tiroler Tageszeitung" sowie der Tirol-Ausgabe der "Kronen Zeitung".

Zugunglück in Griechenland: Mindestens 32 Tote

Athen - Bei dem schweren Zugunglück in Griechenland sind in der Nacht zu Mittwoch nach Angaben der Feuerwehr mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 53 Menschen wurden schwer verletzt und in Krankenhäusern behandelt. Die Such- und Rettungsaktion dauert an, mit Kränen und anderen schweren Geräten versuchten die Retter, die entgleisten Waggons zu heben, um nach Überlebenden und Opfern zu suchen.

Kiewer Militäranalyst spricht von Rückschlag bei Bahmut

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Streitkräfte haben nach Angaben des ukrainischen Militäranalysten Oleh Schdanow Fortschritte bei der Umzingelung Bachmuts erzielt. Die Truppen hätten einen Keil zwischen die Dörfer Jahidne und Berchiwka getrieben. "Dieser Durchbruch an der Nordflanke von Bahmut stellt eine klare Bedrohung für uns dar", schreibt Schdanow in den Sozialen Medien. "Die schwierigste Situation ist nach wie vor Bahmut", sagte auch Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstagabend.

G20-Außenminister tagen zu Ukraine-Krieg in Indien

Neu-Delhi/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Gut ein Jahr nach Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine treffen sich von Mittwoch an die Außenminister der G20-Runde der führenden Wirtschaftsmächte in Indien. Am Mittwochabend (Ortszeit) steht laut offiziellem Programm nur ein Essen an - die Arbeitssitzungen sind für Donnerstag geplant. Mit Spannung wird der Auftritt des russischen Außenministers Sergej Lawrow in der Hauptstadt Neu Delhi erwartet.

Regierungskandidat siegt bei Präsidentenwahl in Nigeria

Lagos - Der Kandidat der Regierungspartei hat die Präsidentschaftswahl in Nigeria gewonnen. Bola Tinubu habe 8,8 Millionen und damit klar die meisten Stimmen erhalten, teilte am Mittwoch die Wahlkommission mit. Zugleich habe der Kandidat der sozialdemokratischen APC-Partei auch mindestens 25 Prozent der Stimmen in zwei Dritteln der 36 Bundesstaaten erhalten - und damit die zweite Voraussetzung erfüllt, um zum Sieger des Urnengangs erklärt zu werden.

Maklergebühr nur noch bei Bestellung

Wien - Die Maklergebühr wird nach jahrelanger Diskussion neu geregelt. Musste sie bisher der Mieter entrichten, gilt künftig das Besteller-Prinzip. Das heißt, wenn der Vermieter einen Makler einsetzt, muss er für diesen auch bezahlen. Einen entsprechenden Beschluss fasst am Mittwoch der Nationalrat. Ebenfalls auf der Agenda steht eine UVP-Novelle, die Umweltverträglichkeitsprüfungen beschleunigen soll.

Ende der Corona-Maskenpflicht in Wien

Wien - In Wien sind ab heute, Mittwoch, die Wiener Sonderregelungen in Sachen Corona-Maßnahmen Geschichte. Die bis Ende Februar geltende Verordnung wurde nicht verlängert. Damit gibt es keine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Apotheken mehr. Auch die PCR-Testpflicht für Besucherinnen und Besucher in Spitäler und Pflegeheimen entfällt, die Besuchergrenze von drei Personen pro Tag wird aufgehoben.

Finnisches Parlament stimmt über NATO-Beitritt ab

Helsinki - Das finnische Parlament stimmt am Mittwoch über ein Gesetz ab, das den Weg zum NATO-Beitritt des Landes ebnen soll. Mit dem Votum werde um 13.00 Uhr (MEZ) gerechnet, sagte ein Parlamentssprecher. Erwartet wird, dass eine große Mehrheit der Abgeordneten zustimmt. Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte Finnland im Mai 2022 ebenso wie das benachbarte Schweden die Mitgliedschaft in der NATO beantragt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red