Toter Bub in Tirol: Vater wegen Mordverdachts festgenommen

Innsbruck/St. Johann in Tirol - In Fall eines sechsjährigen Buben, der Ende August vergangenen Jahres tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol aufgefunden worden war, gibt es eine überraschende Wende: Der 38-jährige Vater des Kindes wurde Montagfrüh wegen dringenden Mordverdachts festgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck mit und bestätigte Online-Medienberichte der "Tiroler Tageszeitung" sowie der Tirol-Ausgabe der "Kronen Zeitung". Der Verdächtige bestritt die Tat.

Zugsunglück in Griechenland: Mindestens 35 Tote

Athen - In Griechenland sind bei einem schweren Zugsunglück mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 85 Menschen wurden verletzt, als am späten Dienstagabend zwei Züge kollidiert seien, teilte die Feuerwehr mit. Die beiden Züge seien auf demselben Gleis aufeinander zu gefahren, sagte der Gouverneur der Region Thessalien, Konstantinos Agorastos, im Fernsehsender SKAI TV. Wieso es zu dem schwersten Zugsunglück seit Jahrzehnten in Griechenland kam, war zunächst unklar.

Arbeitslosenquote noch gesunken - Rückgang dürfte enden

Wien - Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist im Februar laut Arbeitsmarktservice (AMS) "noch" weiter gesunken. Es gab einen Rückgang von rund 7.000 Personen oder 1,9 Prozent auf 369.769 Menschen ohne Arbeit oder in AMS-Schulungen. Die Arbeitslosenquote ging damit nach nationaler Berechnung auf 7 Prozent zurück und lag damit auf dem tiefsten Wert seit 2008, teilte das AMS am Mittwoch mit. Merklich zurückgegangen ist die Zahl der offenen Stellen. Es gibt auch mehr junge Arbeitslose.

Regierungskandidat siegt bei Präsidentenwahl in Nigeria

Lagos - In Afrikas bevölkerungsreichstem Land Nigeria hat der Kandidat der Regierungspartei All Progressives Congress (APC), Bola Ahmed Tinubu, die Präsidentenwahl gewonnen. Der 70-Jährige kam auf 36 Prozent der Stimmen, wie die nationale Wahlkommission am Mittwoch mitteilte. Auf Platz zwei landete demnach der Bewerber der oppositionellen Demokratischen Volkspartei (PDP), Atiku Abubakar mit 29 Prozent. Der Kandidat der Arbeiterpartei, Peter Obi, erhielt 25 Prozent.

Kiewer Militäranalyst spricht von Rückschlag bei Bahmut

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Streitkräfte haben nach Angaben des ukrainischen Militäranalysten Oleh Schdanow Fortschritte bei der Umzingelung Bachmuts erzielt. Die Truppen hätten einen Keil zwischen die Dörfer Jahidne und Berchiwka getrieben. "Dieser Durchbruch an der Nordflanke von Bahmut stellt eine klare Bedrohung für uns dar", schreibt Schdanow in den Sozialen Medien. "Die schwierigste Situation ist nach wie vor Bahmut", sagte auch Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstagabend.

Maklergebühr nur noch bei Bestellung

Wien - Die Maklergebühr wird nach jahrelanger Diskussion neu geregelt. Musste sie bisher der Mieter entrichten, gilt künftig das Besteller-Prinzip. Das heißt, wenn der Vermieter einen Makler einsetzt, muss er für diesen auch bezahlen. Einen entsprechenden Beschluss fasst am Mittwoch der Nationalrat. Ebenfalls auf der Agenda steht eine UVP-Novelle, die Umweltverträglichkeitsprüfungen beschleunigen soll.

Ende der Corona-Maskenpflicht in Wien

Wien - In Wien sind ab heute, Mittwoch, die Wiener Sonderregelungen in Sachen Corona-Maßnahmen Geschichte. Die bis Ende Februar geltende Verordnung wurde nicht verlängert. Damit gibt es keine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Apotheken mehr. Auch die PCR-Testpflicht für Besucherinnen und Besucher in Spitäler und Pflegeheimen entfällt, die Besuchergrenze von drei Personen pro Tag wird aufgehoben.

Neue Proteste in Israel gegen Justizreform

Tel Aviv - In Israel haben am Mittwoch neue landesweite Proteste gegen die geplante Justizreform begonnen. Eine Gruppe von Reservisten und Soldaten blockierte am Morgen vorübergehend die zentrale Verbindungsstraße zwischen Tel Aviv und Jerusalem, wie die Zeitung "Haaretz" berichtete. Im Verlauf des Tages waren in zahlreichen Städten wieder Protestaktionen und Märsche geplant. Der Justizausschuss im Parlament wollte am Mittwoch über Teile der Reform abstimmen.

