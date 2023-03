Zugsunglück in Griechenland: Mindestens 36 Tote

Athen - In Griechenland sind bei einem schweren Zugsunglück mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 85 Menschen wurden verletzt, als am späten Dienstagabend zwei Züge kollidiert seien, teilte die Feuerwehr mit. Die beiden Züge seien auf demselben Gleis aufeinander zugefahren, sagte der Gouverneur der Region Thessalien, Konstantinos Agorastos, im Fernsehsender SKAI TV. Laut ersten Vermutungen dürfte menschliches Versagen Unfallursache sein.

Zahl der Arbeitslosen im Februar weiter gesunken

Wien - Die Arbeitslosigkeit ist im Februar laut Arbeitsmarktservice (AMS) weiter gesunken. Im Jahresabstand gab es einen Rückgang von rund 7.000 Personen oder 1,9 Prozent auf 369.769 Menschen ohne Arbeit oder in AMS-Schulungen. Die Arbeitslosenquote ging damit nach nationaler Berechnung auf 7 Prozent zurück und lag damit auf dem tiefsten Wert seit 2008, wie das AMS am Mittwoch bekanntgab. Merklich zurückgegangen ist die Zahl der offenen Stellen. Es gibt zudem mehr junge Arbeitslose.

Mietpreisbremse wieder Streitthema

Wien - Für eine von der Bundesregierung angedachte und von Arbeitnehmervertretern vehement geforderte Mietpreisbremse drängt die Zeit. Am Mittwoch sind die dahingehenden Forderungen von SPÖ, Arbeiterkammer (AK) und Gewerkschaftsbund (ÖGB) wieder hochgekocht, nachdem die Regierungsparteien ÖVP und Grüne in getrennten Stellungnahmen neuerliche Gespräche für eine Mietpreisbremse bekannt gemacht hatten. Der ÖVP geht es einhergehend um Maßnahmen bei der Grunderwerbssteuer.

Lukaschenko unterstützt Chinas Ukraine-Positionspapier

Peking - Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat bei einem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Peking seine uneingeschränkte Unterstützung für das chinesische Positionspapier zum Ukrainekrieg deutlich gemacht und die guten Beziehungen zwischen Belarus und China beschworen. Belarus "unterstützt die Initiative zur internationalen Sicherheit, die Sie vorgelegt haben, voll", sagte Lukaschenko gegenüber Xi am Mittwoch in Peking.

Weiter schwere Kämpfe um Bachmut

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Osten der Ukraine dauern die Kämpfe um die strategisch wichtige Stadt Bachmut an. Nach Angaben des ukrainischen Militärs steht die Stadt mit einst 70.000 Einwohnern im Gebiet Donezk unter russischem Feuer. Die Streitkräfte in Kiew teilten am Mittwoch auch mit, dass Scharfschützen eine Gruppe russischer Aufklärer erschossen hätten, die in der Nacht zu ukrainischen Stellungen vordringen hätten wollen. Sieben Russen seien getötet, drei verletzt worden.

Finnisches Parlament stimmt für NATO-Beitritt

Helsinki - Das finnische Parlament hat am Mittwoch den Weg für den NATO-Beitritt des Landes geebnet. Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte Finnland im Mai 2022 ebenso wie das benachbarte Schweden die Mitgliedschaft in dem Militärbündnis beantragt. Für die beiden nordischen Staaten war dies nach langer Zeit der Bündnisfreiheit ein historischer Schritt. Für Finnland kommt hinzu, dass es eine rund 1.340 Kilometer lange Grenze zu Russland hat.

22-Jähriger soll Mutter in Wien-Liesing erstochen haben

Wien - Mordalarm in Wien-Liesing: Ein 22-Jähriger soll in einer Wohnung in Erlaa am späten Dienstagabend seine 54-jährige Mutter mit einem Messer erstochen haben. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger wandte sich der Verdächtige nach der Bluttat an Nachbarn und sagte ihnen, dass seine Mutter Hilfe benötige. Diese verständigten gegen 21.00 Uhr die Einsatzkräfte. Polizisten fanden die lebensgefährlich verletzte Frau in der Wohnung und begannen mit der Reanimation.

Flughafen Wien verdiente 2022 wieder deutlich mehr

Wien/Schwechat - Der Flughafen Wien hat sich nach dem Corona-Tief im vergangenen Jahr wirtschaftlich kräftig erholt: Der Nettogewinn stieg von 6,6 Mio. auf 128,1 Mio. Euro, der Umsatz legte um gut 70 Prozent auf 692,7 Mio. Euro zu. Der Vorstand will der Hauptversammlung für 2022 nun wieder eine Dividende von rund 77 Cent je Aktie vorschlagen - in Summe rund 65 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zuletzt hatte es keine Ausschüttung gegeben.

