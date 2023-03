Zugsunglück in Griechenland: Mindestens 36 Tote

Athen - Nur langsam können sich die Rettungskräfte nach dem schweren Zugsunglück in Griechenland mit mindestens 36 Toten vorarbeiten. Auch Stunden nach dem Unfall suchten Rettungskräfte am Mittwoch in den Trümmern der Züge weiter nach Opfern. Immer wieder rückten Sanitäter mit Bahren an, doch Hoffnung gab es kaum noch. Aus den zerquetschten, zum Teil verbrannten und verkohlten Resten der Züge werden nur noch Leichen geborgen.

Zahl der Arbeitslosen im Februar weiter gesunken

Wien - Die Arbeitslosigkeit ist im Februar laut Arbeitsmarktservice (AMS) weiter gesunken. Im Jahresabstand gab es einen Rückgang von rund 7.000 Personen oder 1,9 Prozent auf 369.769 Menschen ohne Arbeit oder in AMS-Schulungen. Die Arbeitslosenquote ging damit nach nationaler Berechnung auf 7 Prozent zurück und lag damit auf dem tiefsten Wert seit 2008, wie das AMS am Mittwoch bekanntgab. Merklich zurückgegangen ist die Zahl der offenen Stellen. Es gibt zudem mehr junge Arbeitslose.

Doskozil erwartet Diskussion über Parteispitze

Eisenstadt - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz betont, dass er innerhalb der SPÖ derzeit keine sich zuspitzende Führungsdebatte sehe - aber in Hinblick auf die nächste Nationalratswahl, bei der die Sozialdemokraten den Anspruch auf den ersten Platz stellen müssten, werde es "Diskussionen geben", meinte er. Mit einer Mitgliederbefragung hätte er kein Problem.

Nationalrat beschließt Bestellerprinzip für die Maklergebühr

Wien - Der Nationalrat hat am Mittwoch die Umstellung der Maklergebühr auf das Bestellerprinzip fixiert. Die SPÖ stimmte unter Kritik am Gesetzestext als einzige Partei dagegen - sehr zum Unverständnis von ÖVP und Grünen, die die von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) vorgelegte Novelle als große Entlastung für Mieter rühmten. Denn bisher musste der Mieter immer die Provision zahlen, auch wenn der Vermieter einen Makler einsetzte.

Lukaschenko und Xi wollen Zusammenarbeit ausbauen

Peking - China und Belarus wollen ihre Beziehungen weiter stärken. Die Freundschaft beider Staaten sei "unzerbrechlich", sagte der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping am Mittwoch laut dem chinesischen Staatsfernsehen bei einem Treffen mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko in Peking. China sei bereit, mit Belarus zusammenzuarbeiten, "um die gesunde und stabile Entwicklung der bilateralen Beziehungen auf hohem Niveau zu fördern", sagte Xi demnach weiter.

Weiter schwere Kämpfe um Bachmut

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Osten der Ukraine dauern die Kämpfe um die strategisch wichtige Stadt Bachmut an. Nach Angaben des ukrainischen Militärs steht die Stadt mit einst 70.000 Einwohnern im Gebiet Donezk unter russischem Feuer. Die Streitkräfte in Kiew teilten am Mittwoch auch mit, dass Scharfschützen eine Gruppe russischer Aufklärer erschossen hätten, die in der Nacht zu ukrainischen Stellungen vordringen hätten wollen. Sieben Russen seien getötet, drei verletzt worden.

Finnland bereit für NATO-Beitritt

Helsinki - Finnland ist bereit für den Beitritt in die NATO, muss aber weiterhin auf grünes Licht aus der Türkei und aus Ungarn warten. Das Parlament in Helsinki stimmte am Mittwoch mit breiter Mehrheit für einen Regierungsvorschlag zur Gesetzgebung, die für den Beitritt in das westliche Verteidigungsbündnis nötig ist. 184 Reichstagsabgeordnete votierten dafür, nur sieben dagegen. Ein Abgeordneter gab eine Leerstimme ab, sieben weitere waren abwesend.

Mietpreisbremse wieder Streitthema

Wien - Für eine von der Bundesregierung angedachte und von Arbeitnehmervertretern vehement geforderte Mietpreisbremse drängt die Zeit. Am Mittwoch sind die dahingehenden Forderungen von SPÖ, Arbeiterkammer (AK) und Gewerkschaftsbund (ÖGB) wieder hochgekocht, nachdem die Regierungsparteien ÖVP und Grüne in getrennten Stellungnahmen neuerliche Gespräche für eine Mietpreisbremse bekannt gemacht hatten. Der ÖVP geht es einhergehend um Maßnahmen bei der Grunderwerbssteuer.

