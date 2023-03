Zugsunglück in Griechenland: Mindestens 36 Tote

Athen - Nur langsam können sich die Rettungskräfte nach dem schweren Zugsunglück in Griechenland mit mindestens 36 Toten vorarbeiten. Auch Stunden nach dem Unfall suchten Rettungskräfte am Mittwoch in den Trümmern der Züge weiter nach Opfern. Immer wieder rückten Sanitäter mit Bahren an, doch Hoffnung gab es kaum noch. Aus den zerquetschten, zum Teil verbrannten und verkohlten Resten der Züge werden nur noch Leichen geborgen.

Ursache für Havanna-Syndrom wohl kein ausländischer Angriff

Washington - Die US-Geheimdienste gehen Medienberichten zufolge nicht davon aus, dass ein "ausländischer Gegner" für das sogenannte Havanna-Syndrom bei amerikanischen Diplomaten verantwortlich ist. Dies sei der vorläufige Abschluss jahrelanger nachrichtendienstlicher Untersuchungen zu den mysteriösen Erkrankungen von Botschaftspersonal, berichtete unter anderem die "Washington Post" am Mittwoch unter Berufung auf Geheimdienstmitarbeiter.

Selenskyj: Truppen haben Lage an den Fronten unter Kontrolle

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Streitkräfte der Ukraine haben die Lage an den Fronten des Landes nach Einschätzung von Präsident Wolodymyr Selenskyj im Griff. "Wir haben jedes Gebiet an der Front unter Kontrolle", sagte Selenskyj am Mittwoch in seiner allabendlichen Videoansprache. Allerdings müssten die Menschen im Hinterland der Fronten weiterhin unter den russischen Angriffen leiden.

China und Belarus fordern Friedensabkommen in der Ukraine

Peking - China und Belarus haben ein schnellstmögliches Friedensabkommen in der Ukraine gefordert. Die staatliche belarussische Agentur Belta berichtete am Mittwoch, Chinas Präsident Xi Jinping und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hätten bei einem Treffen in Peking zudem ihre tiefe Besorgnis über die Entwicklung des bewaffneten Konflikts zum Ausdruck gebracht. Belarus und China seien daran interessiert, eine Eskalation der Krise zu verhindern, hieß es.

G20-Außenminister sprechen in Indien über Ukraine-Krieg

Neu-Delhi - Gut ein Jahr nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine wollen die Außenminister der G20-Gruppe führender Wirtschaftsmächte am Donnerstag über die Zukunft internationaler Konfliktlösung beraten. Deutschland und die USA hoffen auf einen Schulterschluss gegen Russland bei dem bevorstehenden Treffen im indischen Neu-Delhi. Die USA rechnen mit einer Verurteilung des Krieges durch die Mehrheit der Teilnehmerstaaten.

Berliner SPD will mit CDU Koalitionsverhandlungen aufnehmen

Berlin - Die SPD in Berlin will Koalitionsverhandlungen mit dem Wahlsieger CDU aufnehmen. Das teilte Vorstandsmitglied Kevin Hönicke am Mittwochabend gegen Ende einer Sitzung des Gremiums bei Twitter mit, zweieinhalb Wochen nach der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus. Der SPD-Landesvorstand habe das mit 25 zu zwölf Stimmen beschlossen. Die CDU strebt laut Parteikreisen ebenfalls ein Regierungsbündnis mit der SPD an, die seit 2016 mit Linken und Grünen regiert.

Van der Bellen zu Abschiedstreffen mit Zeman in Prag

Prag - Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft am Donnerstag seinen tschechischen Amtskollegen Miloš Zeman in Prag. Es handelt sich um ein Abschiedsgespräch, weil Zeman am 8. März aus dem Amt scheidet. Den Bundespräsidenten will Zeman mit dem höchsten tschechischen Staatsorden - dem Orden des Weißen Löwen - auszeichnen. Van der Bellen trifft auch den künftigen tschechischen Staatschef Petr Pavel.

Erntemaschine und Schilf brannten im Nordburgenland

Winden am See - Eine Erntemaschine und Schilf sind am Mittwoch in Winden am See (Bezirk Neusiedl am See) in Flammen gestanden. Am Abend waren inzwischen 21 Feuerwehren aus dem Burgenland und Niederösterreich im Einsatz. Auch Löschhubschrauber des Innenministeriums wurden angefordert. Bis zum frühen Nachmittag wurde bereits eine Schilffläche von etwa sechs bis sieben Fußballfeldern ein Raub der Flammen. Verletzt wurde niemand, hieß es von der Landessicherheitszentrale zur APA.

