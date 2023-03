Ursachensuche nach schwerem Zugsunglück in Griechenland

Athen - Nach der verheerenden Kollision zweier Züge in Mittelgriechenland mit mindestens 36 Toten und 72 Verletzten wollen die Behörden das Unglück vollständig aufklären. Der Bahnhofsvorsteher, der am Dienstagabend am Bahnhof der Stadt Larisa in Mittelgriechenland verantwortlich war, soll am Mittwoch eingestanden haben, die Weichen falsch gestellt zu haben. Zugleich galt es, die Opfer zu identifizieren. Viele Leichen sind verbrannt und können nur per DNA-Analyse identifiziert werden.

USA sondieren Bereitschaft zu China-Sanktionen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die USA sondieren nach Angaben von Insidern bei engen westlichen Verbündeten die Möglichkeit neuer Sanktionen gegen China. Dabei gehe es um Maßnahmen für den Fall, dass China Russland im Krieg gegen die Ukraine militärisch unterstütze, sagten mehrere Regierungsbeamte der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Die Sondierungen seien noch in einem frühen Stadium und betreffen vor allem die G7-Gruppe der führenden Industrienationen.

Erneut Palästinenser bei israelischem Militäreinsatz getötet

Jerusalem - Bei einem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben erneut ein Palästinenser getötet worden. Der 22-Jährige sei bei einer israelischen Razzia nahe der Stadt Jericho erschossen worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die israelische Armee bestätigte lediglich einen Militäreinsatz, der infolge der Tötung eines israelischen Autofahrers erfolgt sei.

Nationalrat beschleunigt Umweltprüfungen für Energiewende

Wien - Der Nationalrat hat am Mittwoch eine Novelle des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes beschlossen, mit den Stimmen aller Fraktionen außer der FPÖ. Die Genehmigung von Vorhaben der Energiewende soll damit beschleunigt werden. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) zeigte sich abends im Parlament - wie auch schon morgens nach dem Ministerrat - begeistert von den "wirklich guten Nachrichten für die Erneuerbaren in unserem Land".

Erster Prozess wegen Halloween-Krawallen in Linz

Linz - Mit der Verhandlung gegen einen 22-Jährigen, der in Linz die Halloween-Krawalle mit angeführt haben soll, startet am Donnerstag im Landesgericht die Serie von fünf Prozessen gegen überwiegend Jugendliche mit Migrationshintergrund. In allen Fällen gelten erhöhte Sicherheitsmaßnahmen wie ein Fotografierverbot. Auch die Nennung von Mitarbeitern der Justiz in der Berichterstattung wurde untersagt.

Großbritannien erwog wegen Corona Tötung von Hauskatzen

London - Die britische Regierung hat zu Beginn der Corona-Pandemie offenbar die Tötung aller Hauskatzen erwogen. "Tatsächlich gab es einen Moment lang die Idee, dass wir die Öffentlichkeit auffordern müssten, alle Katzen in Großbritannien auszurotten. Können Sie sich vorstellen, was passiert wäre, wenn wir das gemacht hätten?", sagte der konservative Politiker James Bethell dem Sender Channel 4 News. Man sei damals unsicher gewesen, ob nicht auch Haustiere Corona übertragen können.

E-Control-Chef: Preise werden Mitte des Jahres runtergehen

Wien - E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch geht davon aus, dass Mitte des Jahres die Preise bei Strom und Gas zurück gehen werden. Es werde allerdings keinen Rückgang auf das Niveau vor zwei Jahren geben, jedoch: "Diese Spitzenausschläge bei den Preisen werden wir nicht mehr sehen", meinte er Mittwochabend rückblickend in der "ZiB2". Dass es bei den Energierechnungen für die Konsumenten mancherorts Transparenzprobleme gibt, bestätigte er.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red