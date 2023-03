Regierung will Primärversorgungszentren verdreifachen

Wien - Um die medizinische Versorgung zu verbessern, will die türkis-grüne Regierung den schleppenden Ausbau der sogenannten Primärversorgungseinrichtungen nun vorantreiben. Ziel ist eine Verdreifachung bis zum Jahr 2025, gab Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) mit ÖVP-Gesundheitssprecher Josef Smolle am Donnerstag bekannt. Mit der Novelle soll auch die Ärztekammer entmachtet werden, wenn sich bei einem Engpass künftig sechs Monate lang keine neuen Ärzte finden.

Indien ruft G20-Außenminister zu Geschlossenheit auf

Neu-Delhi - Der indische Premierminister Narendra Modi hat die Außenminister der G20-Gruppe angesichts des russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu Geschlossenheit aufgerufen. Man solle sich nicht auf Angelegenheiten konzentrieren, die man zusammen nicht lösen könne - sondern auf solche, die man lösen könne, sagte Modi zu Beginn des Außenministertreffens am Donnerstag in der Hauptstadt Neu-Delhi. Scharfe Kritik an Russland übte dagegen die deutsche Außenministerin Annalena Barrbock.

Inflation im Februar bei 11 Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich ist im Februar nur geringfügig zurück gegangen. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria stiegen die Preise im vergangenen Monat um 11,0 Prozent, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit. Im Jänner betrug der Preisauftrieb 11,2 Prozent - der höchste Wert in der aktuellen Teuerungswelle. Gemessen wird bei der Inflationsberechnung, wie stark die Preise in den vergangenen 12 Monate gestiegen sind, also von Februar 2022 auf Februar 2023.

Toter Bub in Tiroler Ache: U-Haft über Vater verhängt

Innsbruck/St. Johann in Tirol - Im Fall eines sechsjährigen Buben, der Ende August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol aufgefunden worden war, ist am Donnerstag über den dringend tatverdächtigen 38-jährigen Vater die Untersuchungshaft verhängt worden. Es würden Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr vorliegen, teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck die Begründung des Haftrichters mit. Der Mann war Montagfrüh festgenommen worden. Der 38-Jährige bestritt die Tat bisher.

Österreich importierte im Jänner 47 Prozent russisches Gas

Wien/Moskau - Österreichs Anteil an russischem Erdgas ist im Jänner 2023 bei 47 Prozent gelegen. Das geht aus aktualisierten Zahlen des Energie-Dashboards des Klimaministeriums auf energie.gv.at hervor. Demnach stammte im Jänner knapp die Hälfte der Gasimporte aus Russland, die übrigen 53 Prozent kamen aus anderen Quellen. Im Dezember lag Russlands Anteil bei 71 Prozent. Von Mai bis Oktober 2022 war die Abhängigkeit schrittweise von über 70 auf knapp 20 Prozent gesunken.

Erster Prozess wegen Halloween-Krawallen in Linz

Linz - Mit der Verhandlung gegen einen 22-Jährigen, der in Linz die Halloween-Krawalle mit angeführt haben soll, startet am Donnerstag im Landesgericht die Serie von fünf Prozessen gegen überwiegend Jugendliche mit Migrationshintergrund. In allen Fällen gelten erhöhte Sicherheitsmaßnahmen wie ein Fotografierverbot. Auch die Nennung von Mitarbeitern der Justiz in der Berichterstattung wurde untersagt.

Opferzahl nach griechischem Zugsunglück auf 46 gestiegen

Athen - Beim schweren Zugsunglück in Griechenland sind mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte am Donnerstag die Feuerwehr mit. Weiterhin werden noch zahlreiche Menschen vermisst. Aus diesem Grund suchen die Rettungskräfte in den Trümmern weiter, wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtete. Großteils wurden demnach zuletzt aber nur noch verkohlte Körperteile gefunden.

Immer noch wenige Frauen in Österreichs Chefsesseln

Wien - Noch immer sind Frauen in den Chefsesseln der großen heimischen Unternehmen weitgehend unterrepräsentiert. Während für die Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen seit 2018 eine Quote von mindestens 30 Prozent gilt, bleibt die Vorstandsebene weiterhin männerdominiert. Wie der Frauen.Management.Report 2023 der Arbeiterkammer (AK) zeigt, sind hierzulande nur 9 Prozent der Vorstandspositionen weiblich besetzt. Österreich rangiert im EU-Vergleich auf dem vorletzten Platz.

