G20-Außenministertreffen ohne gemeinsame Erklärung

Neu-Delhi - Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird immer mehr zur Belastungsprobe für die Zusammenarbeit in der G20-Gruppe. Russland einerseits und Vertreter westlicher Staaten andererseits warfen einander beim Außenminister-Treffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer in Neu-Delhi am Donnerstag vor, das Format für ihre Zwecke zu kapern. Trotz eines Appells des indischen Premiers Narendra Modi zur Einigkeit endete das Treffen ohne gemeinsame Abschlusserklärung.

Putin nennt Angriffe in Grenzregion Brjansk "Terror"

Brjansk - Nach Berichten über Gefechte auf russischem Staatsgebiet nahe der ukrainischen Grenze hat Kremlchef Wladimir Putin offiziellen Angaben zufolge für diesen Freitag den nationalen Sicherheitsrat einberufen. Russischen Angaben zufolge wurde in der Region Brjansk am Donnerstag ein Autofahrer getötet und ein zehnjähriges Kind durch Beschuss von "Sabotagetrupps" verletzt. Bei der Gruppe soll es sich um das Russische Freiwilligenkorps (RDC) handeln, das auf Seiten der Ukraine kämpft.

Regierung will Primärversorgungszentren verdreifachen

Wien - Um die medizinische Versorgung zu verbessern, will die türkis-grüne Regierung den schleppenden Ausbau der sogenannten Primärversorgungseinrichtungen nun vorantreiben. Ziel ist eine Verdreifachung bis zum Jahr 2025, gab Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Donnerstag bekannt. Mit der Novelle soll auch die Ärztekammer entmachtet werden, wenn sich bei einem Engpass künftig sechs Monate lang keine neuen Ärzte finden. Diese sieht darin "reinen Aktionismus".

Medienkünstler Peter Weibel 78-jährig gestorben

Karlsruhe/Wien - Der international renommierte österreichische Medienkünstler, Theoretiker, Kurator und Museumschef Peter Weibel ist tot. Der langjährige Leiter des Karlsruher Zentrums für Kunst und Medien (ZKM) starb am Mittwoch 78-jährig nach kurzer Krankheit in einem Karlsruher Krankenhaus. Weibel war dem Medienmuseum seit 1999 vorgestanden und hatte zuletzt seinen Abschied und die Übersiedlung nach Wien vorbereitet. Der Brite Alistair Hudson übernimmt am 1. April die Leitung.

Saxofon-Legende Wayne Shorter ist tot

New York - Die Saxofon-Legende Wayne Shorter ist tot. Der US-Jazzmusiker und Komponist starb am Donnerstag im Alter von 89 Jahren, wie seine Agentin Alisse Kingsley bestätigte. Shorter galt als einer der einflussreichsten Musiker der Jazzgeschichte. Im Verlauf seiner langen Karriere spielte er mit Größen wie Miles Davis, Art Blakey und Herbie Hancock sowie in der Jazz-Fusion-Formation Weather Report ("Birdland"), die er unter anderem mit Joe Zawinul gründete.

Eineinhalb Jahre teilbedingt wegen Halloween-Krawallen

Linz - Ein 22-Jähriger, der in Linz die Halloween-Krawalle mit angeführt haben soll, hat am Donnerstag vom Landesgericht eineinhalb Jahre Freiheitsstrafe, sechs Monate davon unbedingt, ausgefasst. Er war wegen schwerer gemeinschaftlicher Gewalt und schwerer Körperverletzung als Bestimmungstäter angeklagt. Nach anfänglichem Leugnen hatte der Syrer während der Verhandlung dann doch ein Geständnis abgelegt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Millionenbeute bei Überfall auf Geldtransporter

Schwerin - Maskierte Männer mit Maschinenpistolen, ein ausgebremster und geplünderter Geldtransporter sowie brennende Fahrzeuge - in Mecklenburg-Vorpommern hat sich ein Überfall wie in einem Actionfilm abgespielt. Dabei erbeuteten die Räuber am Donnerstag an der Autobahn 20 bei Gützkow laut Polizei mehrere Millionen Euro. Die ausgeklügelte Vorbereitung der Tat und das Geschehen danach legten nahe, dass es sich um organisierte Kriminelle handelt.

Großes, illegales Waffenlager in Kärnten entdeckt

Ruden - Die Polizei hat in der Kärntner Gemeinde Ruden (Bezirk Völkermarkt) ein ungewöhnlich großes, illegales Waffenlager gefunden. Eine Hausdurchsuchung war am Donnerstag noch im Gange, berichtete der "Kurier" am Donnerstag online. Die drei Bewohner des Hauses, ein 29-jähriger Österreicher und zwei Briten (67 und 69 Jahre alt), wurden festgenommen. "Aktuell gibt es keinen Hinweis auf einen staatsschutzrelevanten Hintergrund", sagte Polizeisprecher Rainer Dionisio.

Wiener Börse legt zu

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag befestigt geschlossen. Der ATX steigerte sich nach einer Stimmungsaufhellung im Späthandel um 0,56 Prozent auf 3.525 Punkte. Am heimischen Aktienmarkt zogen die Semperit-Papiere mit einem satten Plus von 6,3 Prozent die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich. Der Gummi-und Kautschukkonzern schlägt für 2022 eine überraschend hohe Dividendenausschüttung vor. Unter den Schwergewichten gewannen voestalpin und Verbund jeweils 1,3 Prozent.

