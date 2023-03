G20-Außenministertreffen ohne gemeinsame Erklärung

Neu-Delhi - Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird immer mehr zur Belastungsprobe für die Zusammenarbeit in der G20-Gruppe. Russland einerseits und Vertreter westlicher Staaten andererseits warfen einander beim Außenminister-Treffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer in Neu-Delhi am Donnerstag vor, das Format für ihre Zwecke zu kapern. Trotz eines Appells des indischen Premiers Narendra Modi zur Einigkeit endete das Treffen ohne gemeinsame Abschlusserklärung.

Putin nennt Angriffe in Grenzregion Brjansk "Terror"

Brjansk - Nach Berichten über Gefechte auf russischem Staatsgebiet nahe der ukrainischen Grenze hat Kremlchef Wladimir Putin offiziellen Angaben zufolge für diesen Freitag den nationalen Sicherheitsrat einberufen. Russischen Angaben zufolge wurde in der Region Brjansk am Donnerstag ein Autofahrer getötet und ein zehnjähriges Kind durch Beschuss von "Sabotagetrupps" verletzt. Bei der Gruppe soll es sich um das Russische Freiwilligenkorps (RDC) handeln, das auf Seiten der Ukraine kämpft.

Regierung will Primärversorgungszentren verdreifachen

Wien - Um die medizinische Versorgung zu verbessern, will die türkis-grüne Regierung den schleppenden Ausbau der sogenannten Primärversorgungseinrichtungen nun vorantreiben. Ziel ist eine Verdreifachung bis zum Jahr 2025, gab Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Donnerstag bekannt. Mit der Novelle soll auch die Ärztekammer entmachtet werden, wenn sich bei einem Engpass künftig sechs Monate lang keine neuen Ärzte finden. Diese sieht darin "reinen Aktionismus".

Medienkünstler Peter Weibel 78-jährig gestorben

Karlsruhe/Wien - Der international renommierte österreichische Medienkünstler, Theoretiker, Kurator und Museumschef Peter Weibel ist tot. Der langjährige Leiter des Karlsruher Zentrums für Kunst und Medien (ZKM) starb am Mittwoch 78-jährig nach kurzer Krankheit in einem Karlsruher Krankenhaus. Weibel war dem Medienmuseum seit 1999 vorgestanden und hatte zuletzt seinen Abschied und die Übersiedlung nach Wien vorbereitet. Der Brite Alistair Hudson übernimmt am 1. April die Leitung.

Saxofon-Legende Wayne Shorter ist tot

New York - Die Saxofon-Legende Wayne Shorter ist tot. Der US-Jazzmusiker und Komponist starb am Donnerstag im Alter von 89 Jahren, wie seine Agentin Alisse Kingsley bestätigte. Shorter galt als einer der einflussreichsten Musiker der Jazzgeschichte. Im Verlauf seiner langen Karriere spielte er mit Größen wie Miles Davis, Art Blakey und Herbie Hancock sowie in der Jazz-Fusion-Formation Weather Report ("Birdland").

Eineinhalb Jahre teilbedingt wegen Halloween-Krawallen

Linz - Ein 22-Jähriger, der in Linz die Halloween-Krawalle mit angeführt haben soll, hat am Donnerstag vom Landesgericht eineinhalb Jahre Freiheitsstrafe, sechs Monate davon unbedingt, ausgefasst. Er war wegen schwerer gemeinschaftlicher Gewalt und schwerer Körperverletzung als Bestimmungstäter angeklagt. Nach anfänglichem Leugnen hatte der Syrer während der Verhandlung dann doch ein Geständnis abgelegt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Van der Bellen und Zeman verurteilten Ukraine-Krieg

Prag/Wien - Die russische Aggression gegen die Ukraine ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts und die militärische Neutralität eines Landes bedeutet nicht Gleichgültigkeit. Darin war sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit seinem tschechischen Amtskollegen Miloš Zeman am Donnerstag in Prag einig. Van der Bellen stattete dem scheidenden Präsidenten Zeman einen Abschiedsbesuch ab.

Zugsunglück: Griechische Regierung räumt Versagen ein

Athen - Nach dem schweren Zugsunglück in Griechenland hat die Regierung staatliches Versagen eingeräumt. Verzögerungen bei der Modernisierung des griechischen Bahnnetzes seien auf "chronische" Probleme und "jahrzehntelanges Versagen" in der Verwaltung zurückzuführen, sagte Regierungssprecher Giannis Economou am Donnerstag. Die persönliche Verantwortung für das Unglück übernahm indes der für den Streckenabschnitt zuständige Bahnhofsvorsteher. Mittlerweile sind 57 Tote bestätigt.

