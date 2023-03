"Fridays For Future" mit Aufruf zum globalen Klimastreik

Wien/Österreich-weit - Unter dem Motto "Morgen ist zu spät" ruft "Fridays For Future" (FFF) zur mittlerweile zwölften weltweiten Klimademo. In Österreich ist der Protest mit dem Ziel, Druck auf die Politik auszuüben, damit diese auf die Wissenschaft hört und die Klimakrise bekämpft, in neun Orten inklusive Wien angekündigt. Insbesondere das seit rund 800 Tagen ausständige Klimaschutzgesetz ist den heimischen Aktivistinnen und Aktivisten ein Anliegen, das sie am Freitag lautstark einfordern werden.

Selenskyj: Reaktion nach Angriff auf Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Brasilia - Nach dem russischen Raketenangriff auf die Stadt Saporischschja mit mindestens zwei Toten hat Präsident Wolodymyr Selenskyj Vergeltung angekündigt. "Auf den heutigen brutalen russischen Raketenangriff auf Saporischschja werden wir militärisch und rechtlich reagieren", sagte Selenskyj am Donnerstag in seiner allabendlichen Videoansprache. "Der Besatzer wird unweigerlich unsere Stärke spüren, die Kraft der Gerechtigkeit im wahrsten Sinne des Wortes."

Biden empfängt Scholz im Weißen Haus

Washington - US-Präsident Joe Biden empfängt am Freitag (20.00 Uhr MEZ) Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz im Weißen Haus. Das Hauptthema bei dem Treffen soll nach Angaben der US-Regierung der russische Angriffskrieg in der Ukraine sein. Für Scholz ist es der zweite Besuch im Weißen Haus als Kanzler. Eine gemeinsame Pressekonferenz nach dem Treffen ist nicht geplant. Scholz sollte Donnerstagabend (Ortszeit) in der US-Hauptstadt Washington ankommen.

Zugsunglück: Griechische Regierung räumt Versagen ein

Athen - Nach dem schweren Zugsunglück in Griechenland hat die Regierung staatliches Versagen eingeräumt. Verzögerungen bei der Modernisierung des griechischen Bahnnetzes seien auf "chronische" Probleme und "jahrzehntelanges Versagen" in der Verwaltung zurückzuführen, sagte Regierungssprecher Giannis Economou am Donnerstag. Die persönliche Verantwortung für das Unglück übernahm indes der für den Streckenabschnitt zuständige Bahnhofsvorsteher. Mittlerweile sind 57 Tote bestätigt.

Saxofon-Legende Wayne Shorter ist tot

New York - Er gilt als einer der größten Jazzmusiker der Geschichte, spielte mit Miles Davis und in der Fusion-Band Weather Report mit Joe Zawinul und komponierte einige Jazzklassiker: Im Alter von 89 Jahren ist die Saxofon-Legende Wayne Shorter gestorben. Der zwölffache Grammy-Gewinner starb am Donnerstag in Los Angeles, wie seine Agentin Alisse Kingsley bestätigte. Angaben zur Todesursache machte Kingsley zunächst nicht.

Rund 100 Hinrichtungen seit Jahresbeginn im Iran

London/Teheran - In den ersten beiden Monaten des Jahres sind im Iran nach Informationen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International rund 100 Menschen hingerichtet worden. Die Behörden hätten alleine im Jänner und Februar mindestens 94 Todesurteile vollstreckt, berichtete die Menschenrechtsorganisation am Donnerstag. Nach Recherchen der Menschenrechtsorganisation Abdorrahman Boroumand Center und von Amnesty sei die Zahl der Exekutionen im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.

Ex-Soldaten wegen NS-Wiederbetätigung in Tirol vor Gericht

Innsbruck - Zwei Ex-Berufssoldaten müssen sich am Freitag am Innsbrucker Landesgericht wegen des Verdachts der NS-Wiederbetätigung verantworten. Die beiden früheren Soldaten sollen in der Kaserne in Landeck unter anderem den Hitlergruß vorgezeigt, Soldatenlieder aus der NS-Zeit vorgespielt oder NS-Propagandamaterial zur Schau gestellt haben. Auch sollen sie andere Soldaten aufgefordert haben, ein rotes Holz-Ei mit Hakenkreuz zu küssen.

Millionenbeute bei Überfall auf Geldtransporter

Schwerin - Maskierte Männer mit Maschinenpistolen, ein ausgebremster und geplünderter Geldtransporter sowie brennende Fahrzeuge - in Mecklenburg-Vorpommern hat sich ein Überfall wie in einem Actionfilm abgespielt. Dabei erbeuteten die Räuber am Donnerstag an der Autobahn 20 bei Gützkow laut Polizei mehrere Millionen Euro. Die ausgeklügelte Vorbereitung der Tat und das Geschehen danach legten nahe, dass es sich um organisierte Kriminelle handelt.

