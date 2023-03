"Fridays For Future" mit Aufruf zum globalen Klimastreik

Wien/Österreich-weit - Unter dem Motto "Morgen ist zu spät" ruft "Fridays For Future" (FFF) zur mittlerweile zwölften weltweiten Klimademo. In Österreich ist der Protest mit dem Ziel, Druck auf die Politik auszuüben, damit diese auf die Wissenschaft hört und die Klimakrise bekämpft, in neun Orten inklusive Wien angekündigt. Insbesondere das seit rund 800 Tagen ausständige Klimaschutzgesetz ist den heimischen Aktivistinnen und Aktivisten ein Anliegen, das sie am Freitag lautstark einfordern werden.

Konferenz zum Schutz der Weltmeere gestartet

Panama-Stadt - Zum Start der internationalen Meeresschutzkonferenz "Our Ocean" in Panama-Stadt haben die USA rund sechs Milliarden US-Dollar (etwa 5,65 Milliarden Euro) für den Schutz der Meere im Jahr 2023 zugesagt. Der Klimabeauftragte des Weißen Hauses, John Kerry, erklärte am Donnerstag, die Summe solle auf 77 Hochsee-Projekte verteilt werden. Zuvor hatte bereits die Europäische Union 816,5 Millionen Euro für den Meeresschutz zugesagt.

Proteste und Streiks nach Zugsunglück in Griechenland

Athen - Die Proteste in Griechenland nehmen nach dem schweren Zugsunglück mit mindestens 57 Toten immer größere Dimensionen an. Den zweiten Tag in Folge traten die Eisenbahner am Freitag landesweit in einen 24-stündigen Streik, wie ihre Gewerkschaft mitteilte. Am Freitag sollen nach Angaben der Feuerwehr die Bergungsarbeiten am Unglücksort in Mittelgriechenland beendet werden. Gerichtsmediziner versuchten, Leichen mit Hilfe von DNA-Tests zu identifizieren, hieß es von der Polizei.

Russischer Söldnerchef: Bachmut "praktisch" umzingelt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die seit Monaten umkämpfte ukrainische Stadt Bachmut sei von den russischen Streitkräften "praktisch umzingelt". Das sagte der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, in einem am Freitag veröffentlichten Video. Die ukrainischen Streitkräfte hätten nur eine Straße nach draußen. Prigoschin forderte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf, seine Truppen aus der Stadt zurückzuziehen, die Wagner seit Monaten zu erobern versucht.

Raumschiff "Crew Dragon" mit vier Männern bei ISS angedockt

Washington - Zwei US-Amerikaner, ein Russe und ein Emirati sind bei der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Der "Crew Dragon" mit den vier Raumfahrern dockte am Freitag an der ISS an, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten. Das Raumschiff schwebte eine Zeit lang 20 Meter von der Station entfernt, bis ein Softwarefehler behoben war. Dann wurde mit leichter Verspätung um 7.40 Uhr MEZ der erste Kontakt hergestellt.

Austrian Airlines mit deutlich besserem Ergebnis

Schwechat - Austrian Airlines (AUA) hat die coronabedingte Krise weitgehend überwunden und beendete das Geschäftsjahr 2022 mit einem deutlich besseren Ergebnis: Die Fluglinie erzielte ein um Sondereffekte bereinigtes EBIT von 3 Mio. Euro. Für 2021 wies Austrian Airlines hier noch minus 249 Mio. Euro aus. Ohne den Sondereffekt fiel 2022 beim EBIT ein Minus von 2 Mio. an, nach minus 238 Mio. im Jahr zuvor, geht aus einer Aussendung des Unternehmens hervor.

