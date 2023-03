"Fridays For Future" begeht zwölften globalen Klimastreik

Wien/Österreich-weit - Unter dem Motto "Morgen ist zu spät" hat "Fridays For Future" (FFF) am Freitag die mittlerweile zwölfte weltweite Klimademo gestartet. In Österreich ist der Protest mit dem Ziel, Druck auf die Politik auszuüben, damit diese die Klimakrise bekämpft, bereits in Graz an den Start gegangen. Wien folgt um 11.30 Uhr, Salzburg gibt das Schlusslicht, dort wird um 15.00 Uhr vom Hauptbahnhof losgegangen, insgesamt sind es neun Orte, in denen heute gestreikt wird.

Neun gestohlene Nitsch-Werke wurden sichergestellt

St. Pölten - Im Rahmen von seit 2021 laufenden Ermittlungen des Landeskriminalamts Niederösterreich sind neun gestohlene Werke des mittlerweile verstorbenen Hermann Nitsch sichergestellt worden. Mehrere Beschuldigte wurden nach Polizeiangaben vom Freitag angezeigt. Ein 49-Jähriger Ex-Mitarbeiter des Künstlers dürfte Gemälde im Gesamtwert von geschätzten 435.600 Euro entwendet haben, was offenbar über mehrere Jahre hinweg unbemerkt blieb.

Belarus: Friedensnobelpreisträger zu langer Haft verurteilt

Minsk - Ein Gericht in Belarus hat den Friedensnobelpreisträger und Bürgerrechtler Ales Bjaljazki zu zehn Jahren Haft verurteilt. Bjaljazki sei des organisierten Schmuggels und der Finanzierung öffentlicher Unruhen schuldig gesprochen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Belta am Freitag. Die Anklage hatte zwölf Jahre Haft gefordert. Bjaljazki war im vergangenen Jahr mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden und sitzt seit 2021 in Haft.

Konferenz zum Schutz der Weltmeere gestartet

Panama-Stadt - Zum Start der internationalen Meeresschutzkonferenz "Our Ocean" in Panama-Stadt haben die USA rund sechs Milliarden US-Dollar (etwa 5,65 Milliarden Euro) für den Schutz der Meere im Jahr 2023 zugesagt. Der Klimabeauftragte des Weißen Hauses, John Kerry, erklärte am Donnerstag, die Summe solle auf 77 Hochsee-Projekte verteilt werden. Zuvor hatte bereits die Europäische Union 816,5 Millionen Euro für den Meeresschutz zugesagt.

Drei Wochen nach Erdbeben Hund in Türkei befreit

Gaziantep - Mehr als drei Wochen nach den verheerenden Erdbeben haben Krisenhelfer in der Türkei einen Hund aus den Trümmern gerettet. Der weiße Hund wurde aus dem Geröll in der Stadt Antakya gerettet, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi am Donnerstagabend berichtete. Auf einem Video war zu sehen, wie ein Mitarbeiter des staatlichen Katastrophendienstes Afad das Tier in den Armen hielt.

Ex-Soldaten wegen NS-Wiederbetätigung in Tirol vor Gericht

Innsbruck - Zwei Tiroler Ex-Berufssoldaten haben sich am Freitag am Innsbrucker Landesgericht wegen des Verdachts der NS-Wiederbetätigung verantworten müssen. Die beiden früheren Soldaten sollen in der Kaserne in Landeck unter anderem den Hitlergruß vorgezeigt, Soldatenlieder aus der NS-Zeit vorgespielt oder NS-Propagandamaterial zur Schau gestellt haben. Während sich der Erstangeklagte "teilweise schuldig" zeigte, bekannte sich der Zweitangeklagte als "nicht schuldig".

