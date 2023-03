"Fridays For Future" begeht zwölften globalen Klimastreik

Wien/Österreich-weit - Unter dem Motto "Morgen ist zu spät" sind am Freitag die mittlerweile zwölften weltweiten Klimademos von "Fridays For Future" (FFF) gestartet. In Österreich ist der Protest zuerst in Graz gestartet. Ziel der Teilnehmer ist es, Druck auf die Politik auszuüben, damit sie die Klimakrise stärker bekämpft. In Wien sammelten sich Frauen, Männer und Kinder gegen 11.30 Uhr, Salzburg vollendet die Demozüge um 15.00 Uhr vom Hauptbahnhof aus.

U-Ausschuss: FPÖ-Bericht sieht organisierte ÖVP-Korruption

Wien - Die FPÖ hat am Freitag ihren Fraktionsbericht im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss präsentiert. Er trägt den Titel "Kurz-Schluss - Die ÖVP und die organisierte Korruption" und bereitet auf 107 Seiten das aus Sicht der FPÖ im U-Ausschuss zu Tage Gebrachte aus. "Die ÖVP agierte dabei wie ein Polit-Vampir: immer wenn wir Licht ins schwarze Dunkel gebracht haben, ist sie zu Staub zerfallen", resümierte Fraktionsführer Christian Hafenecker bei der Präsentation.

Wifo-Studie erwartet bis 2040 deutlich mehr Arbeitskräfte

Wien - Das Arbeitskräfteangebot in Österreich wächst von 2018 bis 2040 um insgesamt 176.000 Personen, geht aus einer Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) hervor. Bei diesem Szenario seien die bereits beschlossenen Maßnahmen der Regierung wie die Angleichung des Pensionsantrittsalters berücksichtigt. Damit würde auch der demografisch bedingte Rückgang der Erwerbstätigen überkompensiert werden.

Neun gestohlene Nitsch-Werke wurden sichergestellt

St. Pölten - Im Rahmen von seit 2021 laufenden Ermittlungen des Landeskriminalamts Niederösterreich sind neun gestohlene Werke des mittlerweile verstorbenen Hermann Nitsch sichergestellt worden. Mehrere Beschuldigte wurden nach Polizeiangaben vom Freitag angezeigt. Ein 49-jähriger Ex-Mitarbeiter des Künstlers dürfte Gemälde im Gesamtwert von geschätzten 435.600 Euro entwendet haben, was offenbar über mehrere Jahre hinweg unbemerkt blieb.

EU verschiebt finale Abstimmung über Verbrenner-Aus ab 2035

Brüssel - Die Europäische Union verschiebt das finale Votum über das geplante Aus von Verbrennungsmotoren ab 2035. Das teilte Schweden am Freitag mit. Das Land hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne und muss damit in strittigen Fragen Kompromisse federführend ausloten. Auch eine mit Spannung erwartete Probeabstimmung in Brüssel wurde abgesetzt, wie der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing sagte. Deutschland hätte ansonsten nicht zugestimmt, so der FDP-Politiker.

Ex-Soldaten wegen NS-Wiederbetätigung in Tirol vor Gericht

Innsbruck - Zwei Tiroler Ex-Berufssoldaten haben sich am Freitag am Innsbrucker Landesgericht wegen des Verdachts der NS-Wiederbetätigung verantworten müssen. Die Männer sollen in der Kaserne in Landeck u.a. den Hitlergruß vorgezeigt, Soldatenlieder aus der NS-Zeit vorgespielt oder NS-Propagandamaterial zur Schau gestellt haben. Während sich der Erstangeklagte "teilweise schuldig" zeigte, bekannte sich der Zweitangeklagte als "nicht schuldig". Zeugen belasteten die beiden allerdings.

Drei Wochen nach Erdbeben Hund in Türkei befreit

Gaziantep - Mehr als drei Wochen nach den verheerenden Erdbeben haben Krisenhelfer in der Türkei einen Hund aus den Trümmern gerettet. Der weiße Hund wurde aus dem Geröll in der Stadt Antakya gerettet, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi am Donnerstagabend berichtete. Auf einem Video war zu sehen, wie ein Mitarbeiter des staatlichen Katastrophendienstes Afad das Tier in den Armen hielt.

