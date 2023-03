"Fridays For Future" begeht zwölften globalen Klimastreik

Wien/Österreich-weit - Unter dem Motto "Morgen ist zu spät" hat die Umweltbewegung "Fridays For Future" (FFF) zum mittlerweile zwölften weltweiten Klimastreik aufgerufen. FFF zählten mehr als 30.000 Menschen auf Österreichs Straßen, Demonstrationen gab es in allen Bundesländern bis auf das Burgenland. Die meisten Menschen waren in Wien dabei, für die Bundeshauptstadt meldeten die Veranstalter mehr als 25.000 Personen. Das sind doppelt so viele wie bei der bisher letzten Demo im September 2022.

Freisprüche in Strache-Prozess rechtskräftig

Wien - Der Freispruch für den ehemaligen FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache im sogenannten Prikraf-Prozess ist rechtskräftig. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ihre Berufung zurückgezogen, bestätigte am Freitag das Straflandesgericht Wien der APA. Der Prozess rund um vermuteten Gesetzeskauf in Zusammenhang mit einer Privatklinik hatte nach einem Spruch des Oberlandesgerichts Wien (OLG) bereits wiederholt werden müssen.

Russischer Söldnerchef: Bachmut "praktisch" umzingelt

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Die seit Monaten umkämpfte ukrainische Stadt Bachmut sei von den russischen Streitkräften "praktisch umzingelt". Das sagte der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, in einem am Freitag veröffentlichten Video. Eine einzige Straße Richtung Westen würde den Ukrainern noch offen stehen. Ein Wagner-Kämpfer berichtete der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosty, die ukrainischen Truppen hätten bereits fast alle Brücken über den Bachmutska-Fluss gesprengt.

Belarus: Friedensnobelpreisträger zu langer Haft verurteilt

Minsk - Ein Gericht in Belarus hat den Friedensnobelpreisträger und Bürgerrechtler Ales Bjaljazki zu zehn Jahren Haft verurteilt. Bjaljazki sei des organisierten Schmuggels und der Finanzierung öffentlicher Unruhen schuldig gesprochen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Belta am Freitag. Die Anklage hatte zwölf Jahre Haft gefordert. Bjaljazki war im vergangenen Jahr mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden und sitzt seit 2021 in Haft.

Regierung korrigiert Fehler bei Pensions-Einmalzahlung

Wien - Die Pensionisten haben zusätzlich zu der Erhöhung um 5,8 Prozent mit Jahresbeginn nun auch mit Anfang März die mit der Anpassung beschlossene Einmalzahlung bekommen. Dabei wurden allerdings die Mindestpensionisten benachteiligt. Die Regierung gestand nun am Freitagnachmittag einen Fehler ein, kündigte eine Korrektur an und versprach eine Nachzahlung für die rund 200.000 betroffenen Bezieher von Ausgleichszulagen.

Ex-Soldaten wegen NS-Wiederbetätigung in Tirol vor Gericht

Innsbruck - Zwei Tiroler Ex-Berufssoldaten haben sich am Freitag am Innsbrucker Landesgericht wegen des Verdachts der NS-Wiederbetätigung verantworten müssen. Die Männer sollen in der Kaserne in Landeck u.a. den Hitlergruß vorgezeigt, Soldatenlieder aus der NS-Zeit vorgespielt oder NS-Propagandamaterial zur Schau gestellt haben. Während sich der Erstangeklagte "teilweise schuldig" zeigte, bekannte sich der Zweitangeklagte als "nicht schuldig". Zeugen belasteten die beiden allerdings.

