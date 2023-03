"Fridays For Future" begeht zwölften globalen Klimastreik

Wien/Österreich-weit - Unter dem Motto "Morgen ist zu spät" hat die Umweltbewegung "Fridays For Future" (FFF) zum mittlerweile zwölften weltweiten Klimastreik aufgerufen. FFF zählten mehr als 30.000 Menschen auf Österreichs Straßen, Demonstrationen gab es in allen Bundesländern bis auf das Burgenland. Die meisten Menschen waren in Wien dabei, für die Bundeshauptstadt meldeten die Veranstalter mehr als 25.000 Personen. Das sind doppelt so viele wie bei der bisher letzten Demo im September 2022.

Russischer Söldnerchef: Bachmut "praktisch" umzingelt

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Die seit Monaten umkämpfte ukrainische Stadt Bachmut sei von den russischen Streitkräften "praktisch umzingelt". Das sagte der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, in einem am Freitag veröffentlichten Video. Eine einzige Straße Richtung Westen würde den Ukrainern noch offen stehen. Ein Wagner-Kämpfer berichtete der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosty, die ukrainischen Truppen hätten bereits fast alle Brücken über den Bachmutska-Fluss gesprengt.

Handel zwischen EU und Russland eingebrochen

Luxemburg/Moskau - Der Handel zwischen den EU-Staaten und Russland ist infolge der Sanktionen wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine drastisch eingebrochen. Der Anteil Russlands an allen Einfuhren in die EU von Februar bis Dezember 2022 ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 9,5 Prozent auf 4,3 Prozent zurückgegangen, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mit. Bei den Exporten aus der EU ging der Anteil Russlands demnach von 4,0 Prozent auf 2,0 Prozent zurück.

Freisprüche in Strache-Prozess rechtskräftig

Wien - Der Freispruch für den ehemaligen FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache im sogenannten Prikraf-Prozess ist rechtskräftig. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ihre Berufung zurückgezogen, bestätigte am Freitag das Straflandesgericht Wien der APA. Der Prozess rund um vermuteten Gesetzeskauf in Zusammenhang mit einer Privatklinik hatte nach einem Spruch des Oberlandesgerichts Wien (OLG) bereits wiederholt werden müssen.

WHO verlangt US-Daten zu Corona-"Labortheorie"

Genf - Nach den jüngsten Aussagen von US-Behörden zu einer Laborpanne als möglichem Ursprung der Corona-Pandemie hat die Weltgesundheitsorganisation die USA um Herausgabe der zugrunde liegenden Informationen gebeten. Es seien Anfragen an die diplomatische US-Vertretung in Genf gestellt worden, bisher habe man keine Berichte erhalten, sagte die WHO-Expertin Maria von Kerkhove am Freitag. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus forderte von China Transparenz bei der Datenweitergabe.

Ex-Soldaten in Tirol wegen NS-Wiederbetätigung verurteilt

Innsbruck - Zwei Ex-Berufssoldaten sind am Freitag vor einem Geschworenengericht in Innsbruck wegen NS-Wiederbetätigung zu bedingten Freiheitsstrafen verurteilt worden. Der Erstangeklagte fasste 18 Monate bedingte Haft aus, der Zweitangeklagte 14 Monate. Den Männern war vorgeworfen worden, in der Kaserne in Landeck u.a. den Hitlergruß vorgezeigt, Soldatenlieder aus der NS-Zeit vorgespielt oder NS-Propagandamaterial zur Schau gestellt zu haben.

Scholz: Beziehungen zu USA so gut wie seit Jahren nicht

Washington - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hält die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA für so gut wie seit vielen Jahren nicht mehr. "Ich glaube das ist wichtig in diesen Zeiten, in denen wir herausgefordert sind durch den furchtbaren Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine", sagte der SPD-Politiker am Freitag bei seinem Kurzbesuch in Washington. "Aber es wird auch auf lange Dauer wichtig sein, dass wir diese transatlantische Zusammenarbeit weiterentwickeln."

Belarus: Friedensnobelpreisträger zu langer Haft verurteilt

Minsk - Ein Gericht in Belarus hat den Friedensnobelpreisträger und Bürgerrechtler Ales Bjaljazki zu zehn Jahren Haft verurteilt. Bjaljazki sei des organisierten Schmuggels und der Finanzierung öffentlicher Unruhen schuldig gesprochen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Belta am Freitag. Die Anklage hatte zwölf Jahre Haft gefordert. Bjaljazki war im vergangenen Jahr mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden und sitzt seit 2021 in Haft.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red