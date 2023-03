Kiew meldet weiter schwere Kämpfe um Bachmut

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Russische Truppen haben ihre Sturmangriffe gegen die ostukrainische Stadt Bachmut auch am Freitag fortgesetzt. "Der Feind ist weiterhin bemüht, die Stadt einzukreisen", teilte der ukrainische Generalstab am Abend in seinem täglichen Lagebericht mit. Eine Serie von Angriffen an verschiedenen Schwerpunkten rund um Bachmut sei von den ukrainischen Verteidigern abgewehrt worden. Das russische Militär versucht schon seit Wochen, die Stadt zu erobern.

Biden dankt Scholz für "starke und beständige Führung"

Washington - US-Präsident Joe Biden hat dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz für seine Führung im Umgang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine gedankt. "Ich möchte Ihnen für Ihre starke und beständige Führung danken. Das meine ich aufrichtig. Das hat einen großen Unterschied gemacht", sagte Biden am Freitag im Weißen Haus bei einer kurzen Pressebegegnung zu Beginn eines Arbeitstreffens der beiden Regierungschefs.

Ex-Soldaten in Tirol wegen NS-Wiederbetätigung verurteilt

Innsbruck - Zwei Ex-Berufssoldaten sind am Freitag vor einem Geschworenengericht in Innsbruck wegen NS-Wiederbetätigung zu bedingten Freiheitsstrafen verurteilt worden. Der Erstangeklagte fasste 18 Monate bedingte Haft aus, der Zweitangeklagte 14 Monate. Den Männern war vorgeworfen worden, in der Kaserne in Landeck u.a. den Hitlergruß vorgezeigt, Soldatenlieder aus der NS-Zeit vorgespielt oder NS-Propagandamaterial zur Schau gestellt zu haben.

Proteste und Streiks nach Zugsunglück in Griechenland

Athen - Als Reaktion auf das schwere Zugsunglück mit mindestens 57 Toten haben in Griechenland erneut tausende Menschen gegen Versäumnisse bei der Modernisierung des Schienennetzes protestiert. Nach Demonstrationen am Morgen in Athen kam es dort am Abend ebenso wie in Thessaloniki bei erneuten Protesten zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Im Zuge der Ermittlungen zu dem Unglück durchsuchte die Polizei den Bahnhof der Stadt Larisa.

IAEA-General Grossi trifft iranischen Atomchef in Teheran

Teheran - Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, ist in Teheran mit dem Chef der iranischen Atomenergieorganisation AEOI, Mohammed Eslami, zusammengekommen. Westlichen Diplomaten zufolge wollte Grossi bei seinem Iran-Besuch unter anderem über intensivere IAEA-Inspektionen in Nuklearanlagen verhandeln, nachdem Teheran die Anreicherung von Uran zuletzt immer mehr steigerte. Grossi bleibt für die Gespräche bis Samstag im Iran.

WHO verlangt US-Daten zu Corona-"Labortheorie"

Genf - Nach den jüngsten Aussagen von US-Behörden zu einer Laborpanne als möglichem Ursprung der Corona-Pandemie hat die Weltgesundheitsorganisation die USA um Herausgabe der zugrunde liegenden Informationen gebeten. Es seien Anfragen an die diplomatische US-Vertretung in Genf gestellt worden, bisher habe man keine Berichte erhalten, sagte die WHO-Expertin Maria von Kerkhove am Freitag. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus forderte von China Transparenz bei der Datenweitergabe.

Wiener Architekturfotografin Margherita Spiluttini gestorben

Wien/Schwarzach - Die Architekturfotografin Margherita Spiluttini ist 76-jährig gestorben. Das gab die Christine König-Galerie in Wien, bei der Spiluttini unter Vertrag stand, am Freitagabend bekannt. Im Auftrag bedeutender Architekten dokumentierte die 2016 mit dem Österreichischen Staatspreis für künstlerische Fotografie ausgezeichnete Fotografin laut Architekturzentrum Wien über 4.000 Bauten und Objekte. Sie galt als eine der besten Fotokünstlerinnen und -künstler für Architektur in Europa.

"Partygate"-Bericht belastet Johnson schwer

London - Ex-Premier Boris Johnson hat das britische Unterhaus in der "Partygate"-Affäre nach Recherchen eines Parlamentsausschusses vermutlich mehrmals belogen. Er habe wissen müssen, dass bei Lockdown-Feiern in seinem Regierungssitz und anderen Behörden die geltenden Corona-Regeln gebrochen wurden, stellte der am Freitag veröffentlichte vorläufige Bericht fest. Beweise deuteten stark darauf hin, dass Verstöße gegen die Richtlinien für Johnson "offensichtlich" gewesen seien.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red